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Tulip Lab.12 препаратов

12 препаратов
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Бродипим 1 Г
Бродипим 1 Г
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Tulip Lab.
от 150,93 грн
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Азо
Азо
Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №3
Tulip Lab.
Нет в наличии
Кальци-М
Кальци-М
Таблетки №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
Натмакс
Натмакс
Капсулы 728 мг №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
Рабиджем 20
Рабиджем 20
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг стрип №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
Спертинекс
Спертинекс
Капсулы №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
Тугина
Тугина
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Tulip Lab.
Нет в наличии
Тулизид
Тулизид
Порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Tulip Lab.
Нет в наличии
Туликсон
Туликсон
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г + 500 мг флакон №1
Tulip Lab.
Нет в наличии
Туликсон-ТЗ 1125 мг
Туликсон-ТЗ 1125 мг
Порошок для раствора для инъекций 1125 мг флакон №1
Tulip Lab.
Нет в наличии
Тулон 1 г
Тулон 1 г
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Tulip Lab.
Нет в наличии
Флексикарт
Флексикарт
Таблетки 1305 мг №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
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