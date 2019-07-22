Киев
Производители на букву “T”
Tulip Lab.
12 препаратов
12 препаратов
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Полное название
Представительство в Украине - "Тулип Лаб Прайвит Лимитед"
Адрес
02160, Киев, просп. Воссоединения, 15
Телефон
(044) 550-03-83
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Бродипим 1 Г
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Tulip Lab.
от
150,93
грн
в 1 аптеке
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Азо
Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №3
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Кальци-М
Таблетки №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Натмакс
Капсулы 728 мг №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Рабиджем 20
Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 20 мг стрип №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Спертинекс
Капсулы №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Тугина
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Тулизид
Порошок для раствора для инъекций 1 г флакон №1
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Туликсон
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г + 500 мг флакон №1
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Туликсон-ТЗ 1125 мг
Порошок для раствора для инъекций 1125 мг флакон №1
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Тулон 1 г
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Tulip Lab.
Нет в наличии
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Флексикарт
Таблетки 1305 мг №30
Tulip Lab.
Нет в наличии
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