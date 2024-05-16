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Азитромицин-Здоровье капсулы 500 мг блистер, №3 - Киев (62200) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
82,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
80,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (9)
86,49
Экономия: -2,59 грн
83,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -13,14 грн
73,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
88,30
Экономия: -16,22 грн
72,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (1)
86,50
Экономия: -14,42 грн
72,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (3)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (2)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (2)
86,49
Экономия: -2,59 грн
83,90 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (4)
89,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (4)
89,09
Экономия: -2,67 грн
86,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (4)
86,49
Экономия: -2,59 грн
83,90 грн