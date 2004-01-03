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Производитель: Лаборатуар Теа

Представительство в Украине
04070, Киев, ул. Волошская, 51/27Б
+380444675770
https://thea.ua
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Найдено: 10 препаратов
Азитер® капли глазные, раствор, 15 мг/г, контейнер однодозовый, 250 мг, № 6; Лаборатуар Теа
Азитер® Капли глазные, раствор, 15 мг/г, контейнер однодозовый, 250 мг, № 6 Лаборатуар Теа
В 13 аптеках других городов
от 161,50 грн
Цены в других городах
Блефаклин® стерильные салфетки для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи салфетки, саше, № 20; Лаборатуар Теа
Блефаклин® стерильные салфетки для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи Салфетки, саше, № 20 Лаборатуар Теа
В 895 аптеках
от 253,66 грн
Цены в аптеках
Дексафри капли глазные, раствор, 1 мг/мл, контейнер однодозовый, 0.4 мл, в саше, в картонной коробке, в саше, в картонной коробке, № 20; Лаборатуар Теа
Дексафри Капли глазные, раствор, 1 мг/мл, контейнер однодозовый, 0.4 мл, в саше, в картонной коробке, в саше, в картонной коробке, № 20 Лаборатуар Теа
В 2 аптеках
от 206,06 грн
Цены в аптеках
Дексафри капли глазные, раствор, 1 мг/мл, контейнер однодозовый, 0.4 мл, в саше, в картонной коробке, в саше, в картонной коробке, № 30; Лаборатуар Теа
Дексафри Капли глазные, раствор, 1 мг/мл, контейнер однодозовый, 0.4 мл, в саше, в картонной коробке, в саше, в картонной коробке, № 30 Лаборатуар Теа
В 39 аптеках других городов
от 254,60 грн
Цены в других городах
Монопрост капли глазные, раствор, 50 мкг/мл, контейнер однодозовый, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30; Лаборатуар Теа
Монопрост Капли глазные, раствор, 50 мкг/мл, контейнер однодозовый, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30 Лаборатуар Теа
В 434 аптеках
от 354,48 грн
Цены в аптеках
Нутроф® Форте капсулы, № 30; Лаборатуар Теа
Нутроф® Форте Капсулы, № 30 Лаборатуар Теа
В 1066 аптеках
от 426,00 грн
Цены в аптеках
Ресвега® Форте капсулы, № 60; Лаборатуар Теа
Ресвега® Форте Капсулы, № 60 Лаборатуар Теа
В 760 аптеках
от 616,00 грн
Цены в аптеках
Теагель® стерильный гель для ежедневной гигиены век и ресниц туба, 30 г; Лаборатуар Теа
Теагель® стерильный гель для ежедневной гигиены век и ресниц Туба, 30 г Лаборатуар Теа
В 532 аптеках
от 283,20 грн
Цены в аптеках
Теалоз® Дуо раствор офтальмологический флакон, 10 мл, стерильн., стерил., № 1; Лаборатуар Теа
Теалоз® Дуо раствор офтальмологический Флакон, 10 мл, стерильн., стерил., № 1 Лаборатуар Теа
В 5 аптеках
от 470,00 грн
Цены в аптеках
Вирган гель глазной, 1,5 мг/г, туба, 5 г, № 1; Лаборатуар Теа
Вирган Гель глазной, 1,5 мг/г, туба, 5 г, № 1 Лаборатуар Теа
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Киев, ул. Волошская, 51/27Б
+380444675770
https://thea.ua
Найдено: 10 препаратов
Азитер® капли глазные, раствор, 15 мг/г, контейнер однодозовый, 250 мг, № 6; Лаборатуар Теа
Азитер® Капли глазные, раствор, 15 мг/г, контейнер однодозовый, 250 мг, № 6 Лаборатуар Теа
В 13 аптеках других городов
от 161,50 грн
Цены в других городах
Блефаклин® стерильные салфетки для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи салфетки, саше, № 20; Лаборатуар Теа
Блефаклин® стерильные салфетки для ежедневной гигиены век и чувствительной кожи Салфетки, саше, № 20 Лаборатуар Теа
В 895 аптеках
от 253,66 грн
Цены в аптеках
Дексафри капли глазные, раствор, 1 мг/мл, контейнер однодозовый, 0.4 мл, в саше, в картонной коробке, в саше, в картонной коробке, № 20; Лаборатуар Теа
Дексафри Капли глазные, раствор, 1 мг/мл, контейнер однодозовый, 0.4 мл, в саше, в картонной коробке, в саше, в картонной коробке, № 20 Лаборатуар Теа
В 2 аптеках
от 206,06 грн
Цены в аптеках
Дексафри капли глазные, раствор, 1 мг/мл, контейнер однодозовый, 0.4 мл, в саше, в картонной коробке, в саше, в картонной коробке, № 30; Лаборатуар Теа
Дексафри Капли глазные, раствор, 1 мг/мл, контейнер однодозовый, 0.4 мл, в саше, в картонной коробке, в саше, в картонной коробке, № 30 Лаборатуар Теа
В 39 аптеках других городов
от 254,60 грн
Цены в других городах
Монопрост капли глазные, раствор, 50 мкг/мл, контейнер однодозовый, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30; Лаборатуар Теа
Монопрост Капли глазные, раствор, 50 мкг/мл, контейнер однодозовый, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30 Лаборатуар Теа
В 434 аптеках
от 354,48 грн
Цены в аптеках
Нутроф® Форте капсулы, № 30; Лаборатуар Теа
Нутроф® Форте Капсулы, № 30 Лаборатуар Теа
В 1066 аптеках
от 426,00 грн
Цены в аптеках
Ресвега® Форте капсулы, № 60; Лаборатуар Теа
Ресвега® Форте Капсулы, № 60 Лаборатуар Теа
В 760 аптеках
от 616,00 грн
Цены в аптеках
Теагель® стерильный гель для ежедневной гигиены век и ресниц туба, 30 г; Лаборатуар Теа
Теагель® стерильный гель для ежедневной гигиены век и ресниц Туба, 30 г Лаборатуар Теа
В 532 аптеках
от 283,20 грн
Цены в аптеках
Теалоз® Дуо раствор офтальмологический флакон, 10 мл, стерильн., стерил., № 1; Лаборатуар Теа
Теалоз® Дуо раствор офтальмологический Флакон, 10 мл, стерильн., стерил., № 1 Лаборатуар Теа
В 5 аптеках
от 470,00 грн
Цены в аптеках
Вирган гель глазной, 1,5 мг/г, туба, 5 г, № 1; Лаборатуар Теа
Вирган Гель глазной, 1,5 мг/г, туба, 5 г, № 1 Лаборатуар Теа
Нет в наличии
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