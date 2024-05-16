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Азитромицин 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Киев (134908) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
159,99
Экономия: -22,42 грн
137,57 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
151,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (5)
154,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (7)
152,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
Всего: упаковка (3)
159,99
Экономия: -22,42 грн
137,57 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 18-А
Всего: упаковка (1)
154,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (1)
156,28
Экономия: -18,71 грн
137,57 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (3)
154,60 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
157,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Львовская / Кричевского Федора, 48/7-А
Всего: упаковка (1)
157,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вишневое, ул. Святошинская, 38
Всего: упаковка (2)
161,99
Экономия: -24,42 грн
137,57 грн
Вета
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Открыто Закроется в 20:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
Всего: упаковка (2)
165,70 грн
Вета
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
Всего: упаковка (4)
164,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
160,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Гудзя Валерия, 3-А
Всего: упаковка (6)
154,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 27
Всего: упаковка (2)
165,50
Экономия: -27,93 грн
137,57 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Ржищев, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (3)
152,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Канев, ул. Шевченко, 11
Всего: упаковка (1)
163,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (3)
157,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Всего: упаковка (1)
160,99
Экономия: -23,42 грн
137,57 грн