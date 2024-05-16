Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯМАКРОЛИДЫ, ЛИНКОЗАМИДЫ И СТРЕПТОГРАМИНЫМакролидыАзитромицинАзитро Сандоз®Цены в аптеках

Азитро Сандоз® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготовления 20 мл суспензии, №1 - Киев (188779) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
254,20
Экономия: -23,10 грн
231,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
245,03 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
235,32 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
251,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
241,81
Экономия: -15,01 грн
226,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (2)
254,20
Экономия: -23,10 грн
231,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
236,83
Экономия: -8,93 грн
227,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
213,70
Экономия: -9,03 грн
204,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
244,17
Экономия: -8,17 грн
236,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
242,43
Экономия: -10,53 грн
231,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
241,75
Экономия: -10,85 грн
230,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
252,38
Экономия: -12,38 грн
240,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
229,63
Экономия: -7,06 грн
222,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
243,24
Экономия: -23,34 грн
219,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
241,53
Экономия: -12,09 грн
229,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
239,76
Экономия: -30,66 грн
209,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
225,79
Экономия: -6,77 грн
219,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
271,74
Экономия: -24,05 грн
247,69 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
243,25
Экономия: -23,35 грн
219,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
247,61
Экономия: -38,93 грн
208,68 грн