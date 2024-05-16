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Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер, №6 - Киев (504759) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
112,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (28)
71,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
109,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
98,73
Экономия: -5,30 грн
93,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
112,32
Экономия: -49,77 грн
62,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
110,05
Экономия: -17,65 грн
92,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
105,48
Экономия: -4,58 грн
100,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
112,97
Экономия: -11,87 грн
101,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
98,25
Экономия: -4,82 грн
93,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
113,69
Экономия: -14,99 грн
98,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
98,54
Экономия: -5,11 грн
93,43 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
117,84
Экономия: -17,91 грн
99,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
100,95
Экономия: -4,47 грн
96,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
111,86
Экономия: -5,93 грн
105,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
105,23
Экономия: -6,07 грн
99,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
107,86
Экономия: -13,30 грн
94,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
98,93
Экономия: -5,50 грн
93,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
104,24
Экономия: -6,71 грн
97,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
111,68
Экономия: -49,14 грн
62,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (2)
90,93 грн