Стрептодермія належить до поширених інфекцій шкіри, особливо серед дітей. Підвищена температура навколишнього середовища та вологість зумовлюють поширення захворювання, створюючи ідеальні умови для інфікування. У дитячих закладах, таких як дитячі садки та школи, частота випадків може бути вищою через щільний контакт і недостатнє дотримання гігієнічних норм. Дорослі також схильні до ризику розвитку патології, особливо за наявності ослабленого імунітету або хронічних шкірних захворювань.

Що являє собою шкірне захворювання стрептодермія?

Стрептодермія — інфекція шкіри, яку викликають стрептококові бактерії. Ця патологія характеризується розвитком на шкірі висипу різного виду, почервоніння та запалення. Збудник стрептодермії належить до роду Streptococcus, найчастіше це бета-гемолітичний стрептокок групи А.

Стрептодермія є поверхневим ураженням шкіри, яке може проявлятися в різних формах. Як виглядає стрептодермія на шкірі в кожному конкретному випадку, залежить від форми захворювання, але зазвичай це червоні, запалені ділянки шкіри, на яких розвиваються пухирці або пустули. У більш тяжких випадках на місці висипу можуть розвиватися виразки з мокнуттям і вираженим запаленням. Шкіра може бути набряклою та болісною, особливо при глибоких формах інфекції.

Причини стрептодермії

Що є причиною появи стрептодермії? Основною причиною розвитку інфекції є проникнення стрептококових бактерій у шкіру через мікротравми, порізи чи садна. До чинників, що підвищують ризик розвитку захворювання, належать:

знижений імунітет;

недотримання правил особистої гігієни;

підвищена вологість та температура навколишнього середовища;

наявність хронічних захворювань шкіри;

контакт з інфікованою людиною.

Які ще фактори зумовлюють розвиток стрептодермії? Розвиток хвороби може бути пов’язаний з алергічними реакціями, стресом чи порушенням обміну речовин. Ці стани призводять до зниження захисних сил організму, що спричиняє проникнення патогенів та розвиток інфекції.

Ще однією альтернативною причиною стрептодермії є психосоматика — стрес, тривога та емоційні переживання роблять організм більш уразливим до інфекцій. Психологічний дискомфорт та хронічна нервова напруга також призводять до загострення вже наявного захворювання.

Симптом стрептодермії

Інкубаційний період інфекції зазвичай триває близько 7 днів. Симптоми стрептодермії можуть відрізнятися у різних пацієнтів залежно від типу інфекції та ступеня її тяжкості, але до основних ознак належать:

розвиток висипу при стрептодермії — червоних або рожевих плям на шкірі, які перетворюються на пухирці, наповнені рідиною. Згодом пухирці лопаються, залишаючи вологі ерозії на шкірі, які потім покриваються жовтими кірками;

на уражених ділянках шкіри може відмічатися виражений свербіж та печіння;

збільшення лімфатичних вузлів — у деяких випадках можливий розвиток лімфаденопатії, особливо при поширенні інфекції;

загальне нездужання — у поодиноких випадках може фіксуватися підвищення температури тіла, слабкість та погіршення загального стану.

У тяжких випадках після загоєння на шкірі залишаються рубці.

Стрептодермія може розвинутися у осіб будь-якого віку. Деякі особливості перебігу інфекції у осіб різних вікових груп:

у дітей патологія часто протікає у гострій формі зі швидким поширенням висипу;

у дорослих найчастіше виявляють хронічні форми стрептодермії;

у осіб похилого віку захворювання може протікати атипово, і тому необхідне тривале лікування.

Як усувається стрептодермія? Розрішення інфекції зазвичай характеризується зменшенням вираженості запалення, формуванням кірок і зникненням нових елементів висипу на шкірі. На місці кірки деякий час зберігаються гіперемія, лущення, тимчасова гіперпігментація шкіри, а також невеликі шрами при тяжкому перебігу. Площа шрамів після стрептодермії зазвичай зменшується з плином часу, їхня вираженість залежить від ступеня тяжкості перебігу інфекції та своєчасності розпочатої терапії.

Перші ознаки стрептодермії

Початкова стадія стрептодермії характеризується появою невеликих червоних плям чи папул на шкірі. Плями часто розвиваються на обличчі, руках чи ногах і можуть нагадувати подразнення чи алергію. На місці плям швидко формуються маленькі пухирці, наповнені прозорою чи каламутною рідиною. Висипи швидко збільшуються в розмірах, кількісно і поширюються на шкірі.

Ці симптоми зазвичай розвиваються протягом декількох днів після зараження, важливо звернути увагу на перші ознаки захворювання, щоб розпочати терапію якомога раніше.

Де може виникнути стрептодермія?

Локалізація стрептодермії може бути різною. Захворювання може уражати будь-які ділянки шкіри, але найчастіше розвивається:

на обличчі та шиї;

на руках та ногах;

у складках шкіри (пахвових западинах, пахвинній ділянці);

на волосистій частині голови.

Класифікація стрептодермії

Існує кілька класифікацій стрептодермії, що ґрунтуються на різних формах патології, локалізації, глибині ураження шкіри, клінічних проявах та ін.

За локалізацією:

поверхнева осередкова стрептодермія (пухирцева) — найпоширеніша форма, що характеризується появою невеликих червоних плям, а потім бульбашок, наповнених прозорою або каламутною рідиною;

інтертригінозна стрептодермія — уражає переважно шкірні складки;

глибока стрептодермія — тяжка форма піодермії (ектіма, целюліт).

За перебігом:

гостра дифузна стрептодермія — характеризується швидким поширенням інфекції на великі ділянки шкіри;

хронічна стрептодермія — форма захворювання з тривалим перебігом і періодичними загостреннями.

За характером висипу:

мокнуча стрептодермія — супроводжується утворенням ерозій із виділенням серозного ексудату;

суха стрептодермія (білі плями) — проявляється у вигляді сухих ділянок шкіри, що лущиться, з білуватим відтінком.

Особливості перебігу хвороби у осіб різного віку

Діти особливо вразливі перед стрептококовими шкірними інфекціями. Стрептодермія у дітей характеризується низкою особливостей, які вирізняють її перебіг від такого у дорослих. Основна причина швидкого поширення інфекції серед дітей — це тісні контакти в колективах (дитячих садках, школах), а також недостатній контроль за гігієною. Важливо, що дитяча шкіра ніжніша і тонша, з нижчою захисною функцією, що робить її вразливою до інфікування стрептококами.

Особливості перебігу стрептодермії у дітей:

швидкий розвиток інфекції — у дітей інфекція частіше прогресує швидше через особливості шкірного бар’єру та активну циркуляцію крові в шкірі. У результаті зараження може охоплювати великі ділянки шкіри за короткий термін;

підвищений ризик розвитку рецидивів — діти зі зниженим імунітетом, хронічними захворюваннями шкіри (наприклад атопічним дерматитом ) або загальними захворюваннями ( анемією , цукровим діабетом ) схильні до частих рецидивів стрептодермії. Атопічний дерматит — особливо частий супутній фактор, який зумовлює повторний розвиток інфекції, оскільки шкіра таких дітей схильна до ушкоджень і запалень;

) або загальними захворюваннями ( , цукровим ) схильні до частих рецидивів стрептодермії. Атопічний дерматит — особливо частий супутній фактор, який зумовлює повторний розвиток інфекції, оскільки шкіра таких дітей схильна до ушкоджень і запалень; поширення через розчіси — діти часто надмірно труть уражені ділянки, що викликає механічне перенесення інфекції на здорові ділянки шкіри і призводить до підвищення ступеня тяжкості перебігу захворювання, а також підвищує ризик інфікування осіб з її оточення;

ризик розвитку ускладнень — у дітей підвищений ризик розвитку ускладнень при стрептодермії, особливо якщо патологію не лікувати вчасно.

Профілактика стрептодермії охоплює підтримку імунної системи дитини, правильне харчування, своєчасну терапію будь-яких шкірних захворювань та мінімізацію контакту з інфікованими особами.

Лікування стрептодермії

Як швидко вилікувати стрептодермію? Можна відносно швидко вилікувати інфекцію, якщо почати терапію на ранній стадії і дотримуватися всіх рекомендацій. Для ефективного лікування застосовують місцеві антибіотики та в разі потреби системні антибактеріальні препарати . Важливо дотримуватися правил гігієни, щоб запобігти поширенню інфекції.

Скільки днів потрібно лікувати стрептодермію? Тривалість терапії стрептодермії зазвичай становить 7–14 днів залежно від ступеня тяжкості патології та ефективності терапії. Лікування гнійної стрептодермії має бути комплексним та передбачати як місцеву, так і системну терапію.

У більшості випадків при своєчасному лікуванні покращення стану настає через кілька днів, а повне загоєння може зайняти 1–2 тиж. Важливо продовжувати курс до повного одужання, щоб запобігти рецидивам та ускладненням.

Лікарські засоби при стрептодермії

Терапія стрептодермії передбачає застосування таких препаратів:

Антибіотики при стрептодермії призначають індивідуально в кожному випадку залежно від ступеня тяжкості патології та чутливості збудника, наприклад, амоксицилін з клавулановою кислотою, цефалексин , еритроміцин та доксициклін . Дія цих препаратів спрямована на пригнічення бактеріальної інфекції та запобігання поширенню хвороби.

Місцеве лікування може охоплювати застосування засобів, таких як:

хлорамфенікол при стрептодермії — ефективно пригнічує ріст бактерій, що спричиняють інфекцію;

при стрептодермії — ефективно пригнічує ріст бактерій, що спричиняють інфекцію; мазь , що містить оксид цинку при стрептодермії — застосовується для підсушування ділянок шкіри з мокнуттям;

, що містить оксид цинку при стрептодермії — застосовується для підсушування ділянок шкіри з мокнуттям; лікування фукорцином при стрептодермії показано для дезінфекції та підсушування елементів висипу.

Кварцування при стрептодермії можна застосовувати як додатковий метод терапії, особливо при хронічних формах захворювання.

Дієта при стрептодермії

Важливим аспектом лікування є дотримання дієти. Рекомендується виключити з раціону:

солодкі, гострі, солоні та копчені продукти;

алкоголь та газовані напої;

продукти, здатні спричинити алергію.

Слід збільшити споживання овочів, фруктів та продуктів, багатих на вітаміни А і С.

Стрептодермія — це заразно? Як не захворіти?

Стрептодермія — заразне захворювання. Як передається стрептодермія (шляхи передачі):

при прямому контакті з інфікованою людиною;

через предмети загального користування (рушники, одяг);

при купанні в забруднених водоймах, наприклад, можливий розвиток стрептодермії після купання в басейні при недостатньому знезараженні води.

Як швидко передається стрептодермія та розвивається зараження, залежить від багатьох факторів, включно зі станом імунної системи людини та умовами навколишнього середовища.

Для профілактики стрептодермії рекомендується:

дотримуватися правил особистої гігієни;

уникати контакту з інфікованими хворими;

зміцнювати імунітет;

своєчасно лікувати мікротравми шкіри;

уникати перегріву та підвищеної вологості шкіри.

Важливо проводити регулярні огляди шкіри та своєчасно розпочати терапію з розвитком перших ознак патології.

Чим небезпечна стрептодермія? Стрептодермія — серйозне інфекційне захворювання шкіри, при якому необхідна своєчасна діагностика та лікування. При несвоєчасній терапії значно підвищується ризик таких ускладнень, як:

поширення інфекції на інші ділянки шкіри та розвиток більш серйозних станів, наприклад, целюліту;

глибоке ураження шкіри, що може залишати стійкі рубці;

у разі проникнення бактерій у кров можливий розвиток сепсису, який є життєзагрозним станом; за його розвитку показано термінове медичне втручання.

За допомогою своєчасної адекватної терапії можна запобігти цим ускладненням.