ЦИНКУ ОКСИД* (ZINCI OXYDUM*) Діюча речовина
пом’якшуюча, захисна дія; при місцевому застосуванні зменшує прояви запалення та подразнення шкіри, пом’якшує та підсушує її; дію обумовлюють компоненти препарату, що утворюють захисне покриття на шкірі, завдяки чому зменшується вплив сечі та інших подразнювальних речовин на уражену ділянку шкіри і попереджується поява висипу; препарат забезпечує захист від дії вологи; доведено, що застосування препарату швидко дає помітні позитивні результати при пелюшкових висипах у немовлят.
лікування та профілактика пелюшкового дерматиту, лікування дерматитів, екземи, попрілості, невеликих термічних та сонячних опіків.
пелюшковий дерматит у дітей: з метою профілактики мазь наносити на чисту суху шкіру (під пелюшки), особливо перед сном, для запобігання виникненню подразнення шкіри через тривалий контакт з мокрими пелюшками; з лікувальною метою мазь наносити на шкіру тонким шаром 3 р/добу (у разі необхідності - під час кожної зміни пелюшок) при появі перших ознак гіперемії (почервоніння шкіри), попрілості або незначного подразнення шкіри; дерматити, екзема, попрілості, термічні та сонячні опіки: мазь наносити тонким шаром на уражену поверхню, у разі необхідності накладати марлеву пов’язку; присипку наносити на суху ділянку попрілостей після купання та при замінах пелюшок; термін лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.
індивідуальна гіперчутливість до препарату; г. гнійно-запальні захворювання шкіри і прилеглих тканин, мокнучі ділянки шкіри.
малоймовірна; алергічні прояви.