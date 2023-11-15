пелюшковий дерматит у дітей: з метою профілактики мазь наносити на чисту суху шкіру (під пелюшки), особливо перед сном, для запобігання виникненню подразнення шкіри через тривалий контакт з мокрими пелюшками; з лікувальною метою мазь наносити на шкіру тонким шаром 3 р/добу (у разі необхідності - під час кожної зміни пелюшок) при появі перших ознак гіперемії (почервоніння шкіри), попрілості або незначного подразнення шкіри; дерматити, екзема, попрілості, термічні та сонячні опіки: мазь наносити тонким шаром на уражену поверхню, у разі необхідності накладати марлеву пов’язку; присипку наносити на суху ділянку попрілостей після купання та при замінах пелюшок; термін лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.