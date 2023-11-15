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Активні речовини — “Ц”ЦИНКУ ОКСИД* (ZINCI OXYDUM*)

ЦИНКУ ОКСИД* (ZINCI OXYDUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Присипка дитяча порошок, контейнер, 50 г, № 1; Вітаміни
Присипка дитяча Порошок, контейнер, 50 г, № 1 Вітаміни
В 1040 аптеках
від 24,94 грн
Ціни в аптеках
Цинкова мазь мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1; Віола
Цинкова мазь Мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1 Віола
В 480 аптеках
від 27,34 грн
Ціни в аптеках
Цинкова мазь мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Віола
Цинкова мазь Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Віола
В 436 аптеках
від 25,72 грн
Ціни в аптеках
Цинку мазь мазь, 10 %, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Цинку мазь Мазь, 10 %, туба, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 224 аптеках
від 27,00 грн
Ціни в аптеках
Цинкова мазь мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Тернофарм
Цинкова мазь Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Тернофарм
В 180 аптеках
від 23,63 грн
Ціни в аптеках
Присипка дитяча порошок, 0,1 г/г, банка, 40 г, № 1; Лубнифарм
Присипка дитяча Порошок, 0,1 г/г, банка, 40 г, № 1 Лубнифарм
В 55 аптеках
від 22,30 грн
Ціни в аптеках
Цинку мазь мазь, 10 %, банка, 25 г, № 1; Лубнифарм
Цинку мазь Мазь, 10 %, банка, 25 г, № 1 Лубнифарм
В 16 аптеках
від 28,02 грн
Ціни в аптеках
Цинку мазь мазь, 10 %, банка, 40 г, № 1; Лубнифарм
Цинку мазь Мазь, 10 %, банка, 40 г, № 1 Лубнифарм
В 12 аптеках
від 31,43 грн
Ціни в аптеках
Присипка дитяча порошок, 0,1 г/г, банка, 50 г, № 1; Витамины
Присипка дитяча Порошок, 0,1 г/г, банка, 50 г, № 1 Витамины
В 4 аптеках
від 24,00 грн
Ціни в аптеках
Цинкова мазь мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1; Віола
Цинкова мазь Мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1 Віола
Немає в наявності

пом’якшуюча, захисна дія; при місцевому застосуванні зменшує прояви запалення та подразнення шкіри, пом’якшує та підсушує її; дію обумовлюють компоненти препарату, що утворюють захисне покриття на шкірі, завдяки чому зменшується вплив сечі та інших подразнювальних речовин на уражену ділянку шкіри і попереджується поява висипу; препарат забезпечує захист від дії вологи; доведено, що застосування препарату швидко дає помітні позитивні результати при пелюшкових висипах у немовлят.

лікування та профілактика пелюшкового дерматиту, лікування дерматитів, екземи, попрілості, невеликих термічних та сонячних опіків.

пелюшковий дерматит у дітей: з метою профілактики мазь наносити на чисту суху шкіру (під пелюшки), особливо перед сном, для запобігання виникненню подразнення шкіри через тривалий контакт з мокрими пелюшками; з лікувальною метою мазь наносити на шкіру тонким шаром 3 р/добу (у разі необхідності - під час кожної зміни пелюшок) при появі перших ознак гіперемії (почервоніння шкіри), попрілості або незначного подразнення шкіри; дерматити, екзема, попрілості, термічні та сонячні опіки: мазь наносити тонким шаром на уражену поверхню, у разі необхідності накладати марлеву пов’язку; присипку наносити на суху ділянку попрілостей після купання та при замінах пелюшок; термін лікування визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.

індивідуальна гіперчутливість до препарату; г. гнійно-запальні захворювання шкіри і прилеглих тканин, мокнучі ділянки шкіри.

малоймовірна; алергічні прояви.