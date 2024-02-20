ХЛОРАМФЕНІКОЛ (CHLORAMPHENICOLUM) Діюча речовина
а/б широкого спектра дії; у звичайних дозах діє бактеріостатично; інгібує пептидилтрансферазу та порушує синтез білка у бактеріальній клітині; ефективний відносно багатьох Гр (+) бактерій: стафілококів, стрептококів, пневмококів, ентерококів і Гр (-) бактерій: кишкової та гемофільної паличок, сальмонел, шигел, клебсієл, серрацій, ієрсинії, протея, гонококів, менінгококів, анаеробів, рикетсій, спірохет, хламідій, деяких великих вірусів (збудників трахоми, пситтакоза, пахового лімфогрануломатозу та інші); діє на штами бактерій, стійкі до пеніциліну, стрептоміцину, сульфаніламідів; слабо активний відносно кислотостійких бактерій, синьогнійної палички, клостридій та найпростіших.
інфекційно-запальні захворювання, спричинені чутливими до ЛЗ м/о, у випадку неефективності інших хіміотерапевтичних ЛЗ або коли їх застосування неможливе: черевний тиф, паратифи, бруцельоз, сальмонельоз, туляремія, бактеріальний менінгіт, рикетсіози, порош. д/р-ну д/ін’єкц.: дизентерія, висипний тиф та інші рикетсіози, трахома; табл.: шигельоз, ієрсиніоз, гнійний перитоніт, хламідіози, інфекції жовчовивідних шляхів, показаний у випадках.
Місцеве лікування гнiйно-запальних уражень шкiри (карбункули, фурункули), гнiйних ран, трофічних виразок, що довго не загоюються, опiкiв II-III ступеня, трiщин соскiв у породіль, при опіках, порізах, тріщинах шкіри, отитах та запальних захворюваннях, ускладнених гнійною патологією.
Бактеріальні гінекологічні інфекції (вагініти, цервіцити), спричинені чутливими до синтоміцину м/о; профілактика гнійно-запальних захворювань у гінекології; перед інвазивними процедурами: абортами, гінекологічними операціями (діатермокоагуляція шийки матки, гістерографія), до та після встановлення внутрішньоматкової спіралі.
Кон’юнктивіти, кератити, блефарити.
застосовують р/os; парабульбарно; в/в чи в/м; р/os дорослим по 250- 500 мг 3-4 р/день, добова доза - 2 г, в особливо тяжких випадках МДД - 4 г (під суворим контролем стану крові та ф-ції печінки та нирок), добову дозу розподіляють на 3-4 прийоми; для дітей 3-8 років разова доза - 125 мг, для дітей старше 8 років - 250 мг, кратність прийому - 3-4 р/добу; курс лікування 7-10 днів; парентеральну форму дорослим застосовують в/в та в/м, дітям - тільки в/м; добова доза для дорослих при загальних інфекціях становить 1-3 г; вводять по 0,5-1 г 2-3 р/добу з проміжком 8-12 год.; у разі необхідності добову дозу збільшують до 4 г; дітям до 1 року в/м у добовій дозі - 25-30 мг/кг, дітям віком від 1 року - 50 мг/кг, розподіливши на 2 введення з інтервалом 12 год.; в офтальмології застосовувати для парабульбарних ін’єкц. та інстиляцій; для ін’єкц. вводити 0,2-0,3 мл 20% р-ну 1-2 р/добу; для інстиляцій закапувати у кон’юнктивальний мішок 5% р-н (1-2 краплі) 3-5 р/добу.
Р-ном спиртовим змазувати уражені поверхні шкіри (можна застосовувати під оклюзійну пов’язку); для лікування ран та опіків наносити на уражені ділянки шкіри 4-5 р/добу; при гнійних отитах закапують у зовнішній слуховий прохід (по 2-3 крап.) 1-2 р/день, а при значних виділеннях, які змивають нанесений р-н, до 3-4 р/день; лінімент наносять на уражені ділянки і зверху накладають пов’язку, з пергаментним або компресним папером чи без такого, зміна пов’язок робиться щоденно або через день; при тріщинах сосків після годування дитини грудну залозу обережно обмивають і на стерильній серветці накладають 5 % лінімент; термін застосування - 2-5 днів.
Застосовують дорослим жінкам по 1 супоз. 2-3 р/добу вводити якомога глибше у піхву, МДД - 4 супоз., курс лікування - 5-7 днів.
В офтальмології: дорослим та дітям по 1 крап. в кожне око 3 р/день; курс лікування - 5-15 днів.
підвищена чутливість до хлорамфеніколу, інших амфеніколів та до інших компонентів ЛЗ; захворювання крові, пригнічення кровотворення; захворювання шкіри (псоріаз, екзема, грибкові ураження); виражені порушення функцій печінки та/або нирок; дефіцит ферменту глюкозо-6- фосфатдегідрогенази; порфірія; не призначати при ГРВІ, ангіні, з метою профілактики бактеріальної інфекції.
апластична анемія, пригнічення діяльності кісткового мозку та «сірий с-м»; психомоторні розлади, депресія, делірій, сплутаність свідомості, периферичний неврит, неврит зорового нерва (параліч очних яблук), зорові та слухові галюцинації, зниження г. зору та слуху, розлади смаку, головний біль, енцефалопатія; диспепсія, здуття живота, сухість у роті, нудота, блювання, діарея, дерматит (періанальний дерматит), диспепсія, здуття живота, пригнічення мікрофлори кишечнику, дисбактеріоз, ентероколіт, стоматит, глосит; порушення функцій печінки; пригнічення кісткового мозку, ретикулоцитопенія, зменшення Hb в крові, анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія, еритроцитопенія, панцитопенія, апластична чи гіпопластична анемія, агранулоцитоз, цитоплазматична вакуолізація ранніх еритроцитарних форм; реакції гіперчутливості (дерматози, свербіж, шкірні висипи, пропасницю, ангіоневротичний набряк, кропив’янку, анафілаксію); розвиток суперінфекції (грибкової, гіпертермія, реакція бактеріолізу (реакція Яриша-Герксгеймера), колапс - у дітей).
При місцевому застосуванні: АР (шкірні висипання, свербіж, дерматити, печіння, гіперемія, ангіоневротичний набряк, кропив’янка).