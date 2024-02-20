застосовують р/os; парабульбарно; в/в чи в/м; р/os дорослим по 250- 500 мг 3-4 р/день, добова доза - 2 г, в особливо тяжких випадках МДД - 4 г (під суворим контролем стану крові та ф-ції печінки та нирок), добову дозу розподіляють на 3-4 прийоми; для дітей 3-8 років разова доза - 125 мг, для дітей старше 8 років - 250 мг, кратність прийому - 3-4 р/добу; курс лікування 7-10 днів; парентеральну форму дорослим застосовують в/в та в/м, дітям - тільки в/м; добова доза для дорослих при загальних інфекціях становить 1-3 г; вводять по 0,5-1 г 2-3 р/добу з проміжком 8-12 год.; у разі необхідності добову дозу збільшують до 4 г; дітям до 1 року в/м у добовій дозі - 25-30 мг/кг, дітям віком від 1 року - 50 мг/кг, розподіливши на 2 введення з інтервалом 12 год.; в офтальмології застосовувати для парабульбарних ін’єкц. та інстиляцій; для ін’єкц. вводити 0,2-0,3 мл 20% р-ну 1-2 р/добу; для інстиляцій закапувати у кон’юнктивальний мішок 5% р-н (1-2 краплі) 3-5 р/добу.

Р-ном спиртовим змазувати уражені поверхні шкіри (можна застосовувати під оклюзійну пов’язку); для лікування ран та опіків наносити на уражені ділянки шкіри 4-5 р/добу; при гнійних отитах закапують у зовнішній слуховий прохід (по 2-3 крап.) 1-2 р/день, а при значних виділеннях, які змивають нанесений р-н, до 3-4 р/день; лінімент наносять на уражені ділянки і зверху накладають пов’язку, з пергаментним або компресним папером чи без такого, зміна пов’язок робиться щоденно або через день; при тріщинах сосків після годування дитини грудну залозу обережно обмивають і на стерильній серветці накладають 5 % лінімент; термін застосування - 2-5 днів.

Застосовують дорослим жінкам по 1 супоз. 2-3 р/добу вводити якомога глибше у піхву, МДД - 4 супоз., курс лікування - 5-7 днів.

В офтальмології: дорослим та дітям по 1 крап. в кожне око 3 р/день; курс лікування - 5-15 днів.