застосовують p/os; режим дозування встановлюється індивідуально з урахуванням тяжкості перебігу, локалізації інфекції, даних бактеріологічних досліджень та чутливості збудника; капс. 250 мг: дорослим та дітям від 12 років по 250 мг 4 р/добу (кожні 6 год.) або по 500 мг 2 р/добу (кожні 12 год.); середня добова доза - 1 г, при тяжкому перебігу інфекції - до 4 г; МДД для дітей при тяжких інфекціях − 4 г; капс. 500 мг: звичайна добова доза для дорослих та дітей від 14 років становить від 1 до 4 г, яку слід розподілити на 2-4 прийоми; при інфекціях шкіри та мʼяких тканин, стрептококових фарингітах та неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів - 500 мг кожні 12 год.; у випадках тяжкого перебігу захворювань дозу можна підвищити до 6 г/добу; гранули для p/os суспенз.: звичайна добова доза для дітей (з масою тіла <40 кг) становить 25-50 мг/кг (залежно від тяжкості перебігу і локалізації інфекції), яку розподіляють на 2-4 прийоми; при тяжкому перебігу захворювання дозу можна подвоїти; при лікуванні г. середнього отиту рекомендована доза - 75-100 мг/кг, розподілена на 2-4 прийоми; при інфекціях шкіри та м’яких тканин, стрептококовому фарингіті та неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів добову дозу можна розподілити на 2 прийоми; курс лікування - 7-10 днів; для попередження ускладнень стрептококових інфекцій - щонайменше 10 днів.