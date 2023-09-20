застосовують p/os; звичайна доза для дорослих для лікування г. інфекцій становить 200 мг у 1-й день лікування (за 1 прийом або по 100 мг кожні 12 год.) та 100 мг/добу у наступні дні; при лікуванні тяжких інфекцій - 200 мг/добу протягом усього періоду лікування; терапія повинна продовжуватися протягом 24-48 год. після зникнення симптомів захворювання та гарячки; при стрептококових інфекційних захворюваннях застосування продовжувати протягом 10 днів; рекомендована доза дітям віком від 12 років з масою тіла до 45 кг становить 4,4 мг/кг (у 1-й день лікування рекомендовану дозу застосовувати за 1 або 2 прийоми), у наступні дні доза - 2,2 мг/кг (за 1 або 2 прийоми); при більш тяжких інфекційних захворюваннях можна призначити до 4,4 мг/кг; дітям з масою тіла ≥ 45 кг призначається звичайна доза для дорослих; лікування окремих інфекцій, акне: рекомендована доза - 50 мг/добу протягом 6-12 тижн.; неускладнених гонококових інфекцій (виняток - аноректальні інфекції у чоловіків), неускладнених уретральних і ендоцервікальних інфекцій та інфекцій прямої кишки, спричинених Chlamydia trachomatis, негонококових уретритів, спричинених Ureaplasma urealyticum: рекомендована доза 100 мг 2 р/добу протягом 7 днів; для лікування г. епідидимоорхіту, спричиненого Chlamydia trachomatis або Neisseria gonorrhoeae: по 100 мг 2 р/добу протягом 10 днів; для лікування первинного та вторинного сифілісу: рекомендована доза для пацієнтів без підтвердженої вагітності та з АР на пеніциліни - 200 мг 2 р/добу протягом 2 тижн. (як альтернатива терапії пеніцилінами); епідемічний зворотний тиф, кліщовий зворотний тиф: рекомендована доза - 100-200 мг одноразово залежно від ступеня тяжкості захворювання; тропічна малярія, резистентна до хлороквіну: рекомендована доза 200 мг/добу протягом щонайменше 7 днів; профілактика малярії: рекомендована доза для дорослих - 100 мг/добу, дітям віком від 12 років рекомендована доза - від 2 мг/кг/добу до загальної дози, що становить 100 мг/добу; профілактику можна розпочати за 1-2 дні до подорожі у регіон з малярією; профілактичне застосування продовжувати кожен день під час перебування у регіоні з малярією та протягом 4 тижн. після того, як було залишено регіон з малярією; профілактика японської річкової гарячки: рекомендована доза - 200 мг одноразово; профілактика діареї мандрівника у дорослих: рекомендована доза - 200 мг у 1-й день подорожі (застосовується у вигляді єдиної дози 200 мг або по 100 мг кожні 12 год.) та по 100 мг/добу протягом наступних днів подорожі; профілактика лептоспірозу: рекомендована доза - 200 мг 1 р/тижд. протягом усього часу перебування у регіоні з лептоспірозом та 200 мг у кінці подорожі.