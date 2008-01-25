Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) є найпоширенішою групою захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кожен дорослий у середньому хворіє на ГРВІ 2–5 разів на рік, що пов’язане з ризиком розвитку ускладнень, підвищеним рівнем тимчасової непрацездатності та фінансовими витратами. Основною причиною ГРВІ є риновіруси, які спричиняють 30–80% випадків хвороби. Також ГРВІ можуть бути викликані коронавірусами, вірусами грипу, парагрипу, респіраторно-синцитіальним вірусом та іншими вірусами. Їх передача відбувається повітряно-краплинним шляхом при вдиханні крапель інфікованої слини та слизу.

До факторів ризику ГРВІ належать ослаблений імунітет, дефіцит вітамінів, переохолодження, стрес та хронічні захворювання. Поширеність ГРВІ підвищується в холодну пору року, коли люди більше часу проводять у приміщеннях.

Основні прояви вірусної інфекції

Основні симптоми ГРВІ:

кашель — фіксується у близько 50% хворих. Може бути сухим та болісним або вологим з відділенням мокротиння;

біль у горлі — непокоїть близько 40% пацієнтів. Може супроводжуватися почуттям дискомфорту чи першіння в горлі;

нежить і закладеність носа є частими симптомами на тлі запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів;

підвищення температури тіла — притаманно багатьом видам ГРВІ. Гарячка може бути субфебрильною (37,1–38 °C) або досягати підвищених значень (38,5–39 °C та вище);

біль у м’язах та суглобах — пов’язана із загальною інтоксикацією організму внаслідок розвитку вірусної інфекції;

загальна слабкість та нездужання — пацієнти відчувають виражену втому, сонливість, зниження апетиту;

головний біль — один із найчастіших симптомів ГРВІ, пов’язаний із запаленням у ділянці носа та приносових пазух.

Чому болить горло під час ГРВІ?

ГРВІ — одна з найпоширеніших груп захворювань, з якими люди стикаються щороку. Незважаючи на те, що більшість випадків хвороби протікають у легкій формі, своєчасне та правильне лікування є вкрай важливим для зменшення вираженості симптомів, профілактики ускладнень та швидкого одужання.

Віруси, що викликають ГРВІ, активізуються в клітинах слизової оболонки ротової порожнини та носоглотки, що призводить до їх запалення. Біль у горлі є частим симптомом ГРВІ і може сигналізувати про розвиток різних захворювань:

при фарингіті спостерігається запалення слизової оболонки глотки, що характеризується сухим кашлем, болісними та дискомфортними відчуттями при ковтанні, а також відчуттям сухості та першіння в горлі;

ларингіт є запаленням слизових оболонок гортані. Для нього типові сухий кашель, відчуття першіння, біль при ковтанні, захриплість голосу. З прогресуванням патологічного стану може з’явитися вологий кашель. Причини ларингіту можуть бути різними, він часто розвивається на тлі ГРВІ внаслідок вірусної інфекції, але в окремих випадках може мати і бактеріальну природу;

тонзиліт — ще одне захворювання, що виникає внаслідок вірусної чи бактеріальної інфекції. Запалення піднебінних мигдаликів характеризується болісністю при ковтанні (при тяжкій формі запалення біль може бути без ковтальних рухів), сухістю в роті, відходженням гнійних мас і кашлем. За відсутності правильної терапії тонзиліт може приймати хронічний перебіг.

Комплексне лікування болю в горлі при ГРВІ

Основними причинами болю в горлі при ураженні вірусами можуть бути фарингіт, ларингіт та тонзиліт. Кашель та біль у горлі є ключовими симптомами запалення глотки та гортані, характерними для цих захворювань.

Оскільки ГРВІ є вірусної природи, застосування антибіотиків буде неефективним. Терапія спрямована на зменшення вираженості симптомів та запобігання розвитку ускладнень. Для симптоматичного лікування застосовується широкий спектр лікарських форм препаратів: таблетки, пастилки, льодяники, спреї, розчини для полоскання горла, що мають протизапальну, антисептичну та знеболювальну дію. До них належать:

Важливо дотримуватися інструкцій щодо застосування цих лікарських засобів — перед їх прийомом необхідно прополоскати рот теплою водою, а після — утримуватися від прийому їжі та напоїв протягом 1–2 год (мінімум 40 хв).

Крім медикаментозної терапії, при лікуванні болю в горлі при ГРВІ рекомендуються такі загальні заходи:

сольові та антисептичні засоби для полоскання горла при фарингіті та тонзиліті сприяють очищенню слизової оболонки і мають протизапальну дію;

рясне питво теплих рідин;

утримання від куріння, вживання алкоголю, гострої та надто гарячої/холодної їжі;

застосування сухого тепла на ділянку шиї.

Комплексний підхід, що поєднує застосування препаратів та загальні рекомендації, є ефективним способом зменшення вираженості симптомів болю та запалення в горлі при ГРВІ.

У яких випадках необхідна допомога лікаря?

Незважаючи на те, що більшість випадків ГРВІ протікають у легкій формі й не потребують госпіталізації, існує низка симптомів, у разі наявності яких необхідна негайна медична допомога:

утруднене, прискорене або поверхневе дихання, неможливість вимовити кілька слів за 1 вдих;

порушення ковтання, відчуття грудки в горлі;

різке збільшення розмірів мигдаликів, поява нальоту чи виразок на них;

інтенсивне почервоніння та набряк слизових оболонок глотки, значно виражений біль у горлі;

збільшення та болісність лімфатичних вузлів;

підвищена температура тіла понад 38,5–39 °C;

сплутаність свідомості, судоми;

біль у горлі поєднано з висипом на шкірі, тяжка форма головного болю, біль у вухах чи животі;

зміна кольору сечі;

збереження тяжкої форми болю в горлі більше 2 діб після початку лікування.

Профілактика поширення ГРВІ

Оскільки ГРВІ викликають висококонтагіозні віруси, що передаються повітряно-крапельним шляхом, ключовими заходами профілактики є:

часте миття рук з милом;

використання медичних масок, особливо в місцях скупчення людей;

у медичних закладах — носіння халатів та рукавичок.

Повна ізоляція інфікованих хворих практично неможлива, оскільки віруси ГРВІ значно поширені. Розробка універсальної вакцини також ускладнена через велику кількість збудників та їх значну мінливість.

Тому в період сезонного зростання захворюваності на ГРВІ важливо зміцнювати власний імунітет — вживати достатню кількість сезонних овочів і фруктів, повноцінно харчуватися, приймати вітаміни С і D, забезпечувати здоровий сон і уникати стресів.

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