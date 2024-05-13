БЕНЗИДАМИН (BENZYDAMINUM) Действующее вещество
НПВП. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Механизм действия обусловлен стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.
После приема внутрь бензидамин хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте. Равномерно распределяется в плазме крови и тканях. Терапевтическая концентрация составляет 0,2–1 мкг/мл. Метаболизируется в организме и в виде метаболитов выводится с мочой и калом.
При наружном применении хорошо резорбируется через кожу и быстро проникает в воспаленные ткани.
воспалительные заболевания полости рта и горла — гингивит, глоссит, стоматит, в том числе после лучевой и химиотерапии; пародонтоз и другие заболевания пародонта; кандидоз (в составе комбинированной терапии); состояние после экстракции зуба; ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит; в качестве вспомогательного средства при терапии после хирургических вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти); калькулезный сиаладенит.
Р-р для спринцевания: воспалительные заболевания влагалища после хирургических вмешательств, лучевой терапии; при использовании маточных пессариев; в составе комбинированной терапии грибковых и трихомонадных инфекций влагалища.
Для наружного применения: недостаточность вен нижних конечностей с такими проявлениями, как отечность и пастозность голеней и стоп, ощущение тяжести в нижних конечностях, судороги в ночное время, боль и парестезии, обусловленные флебостазом; флебит и тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей (в составе комбинированной терапии); состояние после склерозирующей терапии и флебэктомии; постфлебитический синдром; нарушение венозного кровообращения в нижних конечностях в период беременности.
по 1 таблетке для рассасывания 3–4 раза в сутки. Р-р для полоскания (15 мл) — каждые 1,5–3 ч для устранения боли в горле. После полоскания р-р не следует проглатывать.
Аэрозоль для местного применения: взрослым и больным пожилого возраста — по 4–8 доз каждые 1,5–3 ч. Детям в возрасте 6–12 лет — по 4 дозы, детям младше 6 лет — по 1 дозе на каждые 4 кг массы тела (максимально 4 дозы) каждые 1,5–3 ч.
Интравагинально применяют слегка подогретый р-р 1–2 раза в сутки. Спринцевание проводят в положении лежа, жидкость должна оставаться во влагалище несколько минут.
повышенная чувствительность к бензидамину.
кожная сыпь, онемение или жжение в ротовой полости, ощущение сухости во рту, при приеме внутрь — тошнота, рвота, ощущение жжения в эпигастральной области, сонливость, нарушения сна, зрительные галлюцинации, тахикардия, периферические отеки.
не рекомендуется принимать внутрь в период беременности и кормления грудью. При местном применении следует избегать попадания на слизистые оболочки.
не выявлены.
не описана.