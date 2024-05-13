воспалительные заболевания полости рта и горла — гингивит, глоссит, стоматит, в том числе после лучевой и химиотерапии; пародонтоз и другие заболевания пародонта; кандидоз (в составе комбинированной терапии); состояние после экстракции зуба; ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит; в качестве вспомогательного средства при терапии после хирургических вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти); калькулезный сиаладенит.

Р-р для спринцевания: воспалительные заболевания влагалища после хирургических вмешательств, лучевой терапии; при использовании маточных пессариев; в составе комбинированной терапии грибковых и трихомонадных инфекций влагалища.

Для наружного применения: недостаточность вен нижних конечностей с такими проявлениями, как отечность и пастозность голеней и стоп, ощущение тяжести в нижних конечностях, судороги в ночное время, боль и парестезии, обусловленные флебостазом; флебит и тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей (в составе комбинированной терапии); состояние после склерозирующей терапии и флебэктомии; постфлебитический синдром; нарушение венозного кровообращения в нижних конечностях в период беременности.