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Активные вещества — “Б”БЕНЗИДАМИН (BENZYDAMINUM)

БЕНЗИДАМИН (BENZYDAMINUM) Действующее вещество

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Найдено: 34 препарата
Тантум Верде® спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Дилео Фарма
Тантум Верде® Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Дилео Фарма
В 1214 аптеках
от 180,03 грн
Цены в аптеках
Тантум Верде® леденцы, 3 мг, стик, с мятным вкусом, с мятным вкусом, № 20; Дилео Фарма
Тантум Верде® Леденцы, 3 мг, стик, с мятным вкусом, с мятным вкусом, № 20 Дилео Фарма
В 1211 аптеке
от 174,02 грн
Цены в аптеках
Фортеза спрей для ротовой полости, 0,15 %, флакон, 30 мл, с распылителем, с распылителем, № 1; Delta Medical Promotions AG
Фортеза Спрей для ротовой полости, 0,15 %, флакон, 30 мл, с распылителем, с распылителем, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1201 аптеке
от 149,34 грн
Цены в аптеках
Тантум Верде® раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1; Дилео Фарма
Тантум Верде® Раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1 Дилео Фарма
В 1158 аптеках
от 186,11 грн
Цены в аптеках
Фортеза раствор для ротовой полости, 0,15 %, флакон, 120 мл, № 1; Delta Medical Promotions AG
Фортеза Раствор для ротовой полости, 0,15 %, флакон, 120 мл, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 1115 аптеках
от 167,00 грн
Цены в аптеках
Т-Септ® таблетки для рассасывания, 3 мг, № 20; Amaxa LTD
Т-Септ® Таблетки для рассасывания, 3 мг, № 20 Amaxa LTD
В 972 аптеках
от 89,77 грн
Цены в аптеках
Зипелор спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Зипелор Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
В 970 аптеках
от 168,28 грн
Цены в аптеках
Зипелор форте спрей для ротовой полости, 3 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Фармак
Зипелор форте Спрей для ротовой полости, 3 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Фармак
В 907 аптеках
от 166,58 грн
Цены в аптеках
Тантум Роза® раствор вагинальный, 0,1 %, флакон, 140 мл, + канюля с крышечкой для закрытия, + канюля с крышечкой д/закрыт., № 5; Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Тантум Роза® Раствор вагинальный, 0,1 %, флакон, 140 мл, + канюля с крышечкой для закрытия, + канюля с крышечкой д/закрыт., № 5 Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
В 906 аптеках
от 445,39 грн
Цены в аптеках
Тантум Роза® гранулы для вагинального раствора, 500 мг, саше, № 10; Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Тантум Роза® Гранулы для вагинального раствора, 500 мг, саше, № 10 Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
В 877 аптеках
от 270,50 грн
Цены в аптеках
Зипелор леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 30; Фармак
Зипелор Леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 30 Фармак
В 827 аптеках
от 205,10 грн
Цены в аптеках
Т-Септ® спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Amaxa LTD
Т-Септ® Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Amaxa LTD
В 812 аптеках
от 168,49 грн
Цены в аптеках
Милистан Фаринго форте спрей для ротовой полости, 3 мг/мл, флакон, 25 мл, с небулайзером, с небулайзером, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Милистан Фаринго форте Спрей для ротовой полости, 3 мг/мл, флакон, 25 мл, с небулайзером, с небулайзером, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 730 аптеках
от 184,76 грн
Цены в аптеках
Фари Верде спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, контейнер, 30 мл, № 1; Сперко Украина
Фари Верде Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, контейнер, 30 мл, № 1 Сперко Украина
В 692 аптеках
от 182,28 грн
Цены в аптеках
Тевалор-Тева Бензидамин спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1; Тева Украина
Тевалор-Тева Бензидамин Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, с механическим распылителем, с механическим распылителем, № 1 Тева Украина
В 653 аптеках
от 118,06 грн
Цены в аптеках
Зипелор раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Зипелор Раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 611 аптеке
от 166,70 грн
Цены в аптеках
Милистан Фаринго спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 25 мл, с небулайзером, с небулайзером, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Милистан Фаринго Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 25 мл, с небулайзером, с небулайзером, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 598 аптеках
от 191,11 грн
Цены в аптеках
Фарисил спрей от боли в горле спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, контейнер с дозирующим устройством, 30 мл, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 1; Сперко Украина
Фарисил спрей от боли в горле Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, контейнер с дозирующим устройством, 30 мл, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 1 Сперко Украина
В 471 аптеке
от 188,73 грн
Цены в аптеках
Милистан Фаринго раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Милистан Фаринго Раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Мили Хелскере Лимитед
В 402 аптеках
от 199,00 грн
Цены в аптеках
Фарисил спрей от боли в горле спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, контейнер с дозирующим устройством, 30 мл, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 1; Сперко Украина
Фарисил спрей от боли в горле Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, контейнер с дозирующим устройством, 30 мл, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 1 Сперко Украина
В 331 аптеке
от 188,28 грн
Цены в аптеках
Анги.нет спрей спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; INPHARMA Trading SIA
Анги.нет спрей Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 INPHARMA Trading SIA
В 233 аптеках
от 208,00 грн
Цены в аптеках
Тантиверт спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Вертекс
Тантиверт Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Вертекс
В 190 аптеках
от 93,69 грн
Цены в аптеках
Гландум спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Красная звезда
Гландум Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Красная звезда
В 120 аптеках
от 219,00 грн
Цены в аптеках
Тантиверт таблетки, 3 мг, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 20; Вертекс
Тантиверт Таблетки, 3 мг, со вкусом мяты, со вкусом мяты, № 20 Вертекс
В 88 аптеках
от 80,00 грн
Цены в аптеках
Тантиверт таблетки, 3 мг, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 20; Вертекс
Тантиверт Таблетки, 3 мг, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 20 Вертекс
В 81 аптеке
от 72,75 грн
Цены в аптеках
Тантиверт раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Вертекс
Тантиверт Раствор для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Вертекс
В 71 аптеке
от 90,80 грн
Цены в аптеках
Декатилен Орис спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Тева Украина
Декатилен Орис Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Тева Украина
В 50 аптеках
от 131,56 грн
Цены в аптеках
Фортеза леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом апельсина и меда, со вкусом апельсина и меда, № 24; Delta Medical Promotions AG
Фортеза Леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом апельсина и меда, со вкусом апельсина и меда, № 24 Delta Medical Promotions AG
В 6 аптеках
от 146,30 грн
Цены в аптеках
Фортеза леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 24; Delta Medical Promotions AG
Фортеза Леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 24 Delta Medical Promotions AG
В 5 аптеках
от 142,04 грн
Цены в аптеках
Гландум спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Красная звезда
Гландум Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Красная звезда
В 1 аптеке
от 211,66 грн
Цены в аптеках
Тантиверт таблетки, 3 мг, со вкусом эвкалипта, со вкусом эвкалипта, № 20; Вертекс
Тантиверт Таблетки, 3 мг, со вкусом эвкалипта, со вкусом эвкалипта, № 20 Вертекс
Нет в наличии
Септефрил Верде от боли в горле леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом меда и апельсина, со вкусом меда и апельсина, № 20; Дарница
Септефрил Верде от боли в горле Леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом меда и апельсина, со вкусом меда и апельсина, № 20 Дарница
Нет в наличии
Септефрил Верде от боли в горле леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 20; Дарница
Септефрил Верде от боли в горле Леденцы, 3 мг, блистер, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 20 Дарница
Нет в наличии
Фаридамин спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, контейнер полиэтиленовый, 30 мл, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 1; Сперко Украина
Фаридамин Спрей для ротовой полости, 1,5 мг/мл, контейнер полиэтиленовый, 30 мл, со вкусом лимона, со вкусом лимона, № 1 Сперко Украина
Нет в наличии
Форма выпуска: гранулы для вагинального р-ра, р-р вагинальный, р-р для ротовой полости, спрей для ротовой полости, таблетки для рассасывания, леденцы.

НПВП. Оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Механизм действия обусловлен стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.
После приема внутрь бензидамин хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте. Равномерно распределяется в плазме крови и тканях. Терапевтическая концентрация составляет 0,2–1 мкг/мл. Метаболизируется в организме и в виде метаболитов выводится с мочой и калом.
При наружном применении хорошо резорбируется через кожу и быстро проникает в воспаленные ткани.

воспалительные заболевания полости рта и горла — гингивит, глоссит, стоматит, в том числе после лучевой и химиотерапии; пародонтоз и другие заболевания пародонта; кандидоз (в составе комбинированной терапии); состояние после экстракции зуба; ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит; в качестве вспомогательного средства при терапии после хирургических вмешательств и травм (тонзиллэктомия, переломы челюсти); калькулезный сиаладенит.
Р-р для спринцевания: воспалительные заболевания влагалища после хирургических вмешательств, лучевой терапии; при использовании маточных пессариев; в составе комбинированной терапии грибковых и трихомонадных инфекций влагалища.
Для наружного применения: недостаточность вен нижних конечностей с такими проявлениями, как отечность и пастозность голеней и стоп, ощущение тяжести в нижних конечностях, судороги в ночное время, боль и парестезии, обусловленные флебостазом; флебит и тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей (в составе комбинированной терапии); состояние после склерозирующей терапии и флебэктомии; постфлебитический синдром; нарушение венозного кровообращения в нижних конечностях в период беременности.

по 1 таблетке для рассасывания 3–4 раза в сутки. Р-р для полоскания (15 мл) — каждые 1,5–3 ч для устранения боли в горле. После полоскания р-р не следует проглатывать.
Аэрозоль для местного применения: взрослым и больным пожилого возраста — по 4–8 доз каждые 1,5–3 ч. Детям в возрасте 6–12 лет — по 4 дозы, детям младше 6 лет — по 1 дозе на каждые 4 кг массы тела (максимально 4 дозы) каждые 1,5–3 ч.
Интравагинально применяют слегка подогретый р-р 1–2 раза в сутки. Спринцевание проводят в положении лежа, жидкость должна оставаться во влагалище несколько минут.

повышенная чувствительность к бензидамину.

кожная сыпь, онемение или жжение в ротовой полости, ощущение сухости во рту, при приеме внутрь — тошнота, рвота, ощущение жжения в эпигастральной области, сонливость, нарушения сна, зрительные галлюцинации, тахикардия, периферические отеки.

не рекомендуется принимать внутрь в период беременности и кормления грудью. При местном применении следует избегать попадания на слизистые оболочки.

не выявлены.

не описана.