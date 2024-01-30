бактеріальні інфекції ротової порожнини; кандидоз та інші грибкові захворювання глотки, як допоміжний засіб для профілактики та лікування гінгівіту; при лікуванні болю в горлі та рецидивуючих афтозних виразок; для усунення неприємного запаху з рота; до і після проведення хірургічних операцій у стоматології.