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Активні речовини — “Г”ГЕКСЕТИДИН (HEXETIDINUM)

ГЕКСЕТИДИН (HEXETIDINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Стоматидин® розчин для ротової порожнини, 0,1 %, флакон, 200 мл, № 1; Босналек
Стоматидин® Розчин для ротової порожнини, 0,1 %, флакон, 200 мл, № 1 Босналек
В 1168 аптеках
від 206,35 грн
Ціни в аптеках
Стомолік розчин для ротової порожнини, 0,1 %, банка, 125 мл, № 1; Технолог
Стомолік Розчин для ротової порожнини, 0,1 %, банка, 125 мл, № 1 Технолог
В 122 аптеках
від 87,47 грн
Ціни в аптеках
Гексосепт® спрей для ротової порожнини, 0,2 %, балон, 25 г, № 1; Стома
Гексосепт® Спрей для ротової порожнини, 0,2 %, балон, 25 г, № 1 Стома
В 25 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Гексосепт® спрей для ротової порожнини, 0,2 %, балон, 25 г, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Стома
Гексосепт® Спрей для ротової порожнини, 0,2 %, балон, 25 г, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Стома
В 14 аптеках інших міст
від 80,10 грн
Ціни в інших містах
Гексорал® спрей для ротової порожнини, 0,2 %, балон, 40 мл, № 1; Джонсон енд Джонсон
Гексорал® Спрей для ротової порожнини, 0,2 %, балон, 40 мл, № 1 Джонсон енд Джонсон
Немає в наявності
Mm = 339,608 Да. Точка плавлення — <25 °С; log P (октанол-вода) = 5,26.

протимікробна, антисептична дія; є протимікробним засобом широкого спектра дії; ефективний проти Гр(+) та Гр(-) бактерій, дріжджів (Candida albicans) та грибів.

бактеріальні інфекції ротової порожнини; кандидоз та інші грибкові захворювання глотки, як допоміжний засіб для профілактики та лікування гінгівіту; при лікуванні болю в горлі та рецидивуючих афтозних виразок; для усунення неприємного запаху з рота; до і після проведення хірургічних операцій у стоматології.

дорослі і діти віком від 6 років: спрей (0,2%) застосовувати 2р/добу, бажано зранку і ввечері, після їди; р-ном промивати рот або полоскати горло 15 мл нерозведеного р-ну протягом ½ хвилини 2-3 р/добу; дорослі і діти віком від 8 років: спрей (1,92мг/мл) застосовувати 2-3 р/добу після їди або у проміжках між прийомами їжі.

гіперчутливість до препарату, атрофічний фарингит; БА або будь-які інші захворювання дихальних шляхів, пов’язані з їх гіперчутливістю (інгаляція може викликати бронхоконстрикцію); ларингіт (через імовірність ларингоспазму).

виразки на слизовій оболонці, алергічний контактний дерматит, ангіоневротичний набряк; зміна смакових відчуттів протягом 48 год. (відчуття «солодкого» може двічі змінюватися на відчуття «гіркого»); чутливість слизової оболонки: печіння, відчуття оніміння; подразнення (болісність, відчуття жару, свербіж) язика та/або слизової оболонки ротової порожнини, зниження чутливості; гіперчутливість; оборотна зміна кольору зубів і язика; при випадковому проковтуванні препарату можуть виникнути шлунково-кишкові розлади, насамперед нудота і блювання.