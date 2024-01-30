ГЕКСЕТИДИН (HEXETIDINUM) Діюча речовина
протимікробна, антисептична дія; є протимікробним засобом широкого спектра дії; ефективний проти Гр(+) та Гр(-) бактерій, дріжджів (Candida albicans) та грибів.
бактеріальні інфекції ротової порожнини; кандидоз та інші грибкові захворювання глотки, як допоміжний засіб для профілактики та лікування гінгівіту; при лікуванні болю в горлі та рецидивуючих афтозних виразок; для усунення неприємного запаху з рота; до і після проведення хірургічних операцій у стоматології.
дорослі і діти віком від 6 років: спрей (0,2%) застосовувати 2р/добу, бажано зранку і ввечері, після їди; р-ном промивати рот або полоскати горло 15 мл нерозведеного р-ну протягом ½ хвилини 2-3 р/добу; дорослі і діти віком від 8 років: спрей (1,92мг/мл) застосовувати 2-3 р/добу після їди або у проміжках між прийомами їжі.
гіперчутливість до препарату, атрофічний фарингит; БА або будь-які інші захворювання дихальних шляхів, пов’язані з їх гіперчутливістю (інгаляція може викликати бронхоконстрикцію); ларингіт (через імовірність ларингоспазму).
виразки на слизовій оболонці, алергічний контактний дерматит, ангіоневротичний набряк; зміна смакових відчуттів протягом 48 год. (відчуття «солодкого» може двічі змінюватися на відчуття «гіркого»); чутливість слизової оболонки: печіння, відчуття оніміння; подразнення (болісність, відчуття жару, свербіж) язика та/або слизової оболонки ротової порожнини, зниження чутливості; гіперчутливість; оборотна зміна кольору зубів і язика; при випадковому проковтуванні препарату можуть виникнути шлунково-кишкові розлади, насамперед нудота і блювання.