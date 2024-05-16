Виникнення побічних ефектів можна звести до мінімуму, застосовуючи найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого періоду часу, необхідного для досягнення відсутності симптомів (див. ризики з боку ШКТ та серцево-судинної системи нижче).

Пацієнти похилого віку, ймовірно, мають вищу частоту побічних реакцій на НПЗП, зокрема шлунково-кишкових кровотеч та перфорації, які можуть бути летальними.

Респіраторні захворювання.

Бронхоспазм може бути спровокований у пацієнтів, які страждають або страждали на бронхіальну астму або алергію. Таким пацієнтам флурбіпрофен слід застосовувати з обережністю.

Інші НПЗП.

Слід уникати одночасного застосування флурбіпрофену та інших НПЗП, включаючи селективні інгібітори ЦОГ-2.

СЧВ (системний червоний вовчак) та змішані захворювання сполучної тканини.

Пацієнти з СЧВ та змішаними захворюваннями сполучної тканини можуть мати підвищений ризик асептичного менінгіту. Однак цей ефект зазвичай не спостерігається у зв’язку з короткочасним застосуванням таких лікарських засобів, як льодяники флурбіпрофену.

Порушення з боку серцево-судинної системи, нирок та печінки.

Повідомлялося про виникнення нефротоксичних явищ у різних формах, включаючи інтерстиціальний нефрит, нефротичний синдром та ниркову недостатність, у зв’язку із застосуванням НПЗП. Застосування НПЗП може призвести до дозозалежного зниження утворення простагландинів і може спровокувати ниркову недостатність. Найвищий ризик існує у пацієнтів з порушеннями функції нирок, серця або печінки, а також у пацієнтів, які приймають діуретики, та пацієнтів літнього віку. Однак цей ефект зазвичай не спостерігається у зв’язку з короткочасним застосуванням таких лікарських засобів, як пастилки.

З обережністю слід застосовувати препарат пацієнтам з печінковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості.

Серцево-судинні та цереброваскулярні ефекти.

Пацієнтам з АГ та/або серцевою недостатністю в анамнезі слід дотримуватися обережності перед початком лікування (обговорення та роз’яснення з лікарем або фармацевтом), оскільки повідомлялося про затримку рідини, АГ та набряки, пов’язані з терапією НПЗП.

Клінічні дослідження та епідеміологічні дані свідчать про те, що застосування деяких НПЗП (особливо у високих дозах та в якості довготривалого лікування) може бути пов’язане з дещо підвищеним ризиком артеріальних тромботичних явищ (наприклад, інфаркту міокарда або інсульту). Недостатньо даних, щоб виключити цей ризик для флурбіпрофену у максимальній добовій дозі 5 пастилок.

Вплив на нервову систему.

Головний біль, спричинений анальгетиками: тривале застосування анальгетиків або застосування поза межами рекомендацій може призвести до головного болю, який не слід лікувати підвищеними дозами цього лікарського засобу. У таких випадках лікування НПЗП слід припинити і звернутися до лікаря.

ШКТ.

НПЗП слід з обережністю застосовувати пацієнтам із захворюваннями ШКТ в анамнезі (виразковий коліт, хвороба Крона), оскільки ці стани можуть загостритися.

Шлунково-кишкові кровотечі, виразки та перфорації, які можуть мати летальний наслідок, спостерігалися при застосуванні всіх НПЗП у будь-який час під час лікування з або без наявності в анамнезі попереджувальних симптомів або серйозних шлунково-кишкових явищ.

Ризик шлунково-кишкової кровотечі, виразки або перфорації зростає зі збільшенням дози НПЗП, у пацієнтів з виразкою в анамнезі, особливо з такими ускладненнями, як кровотеча або перфорація, та у пацієнтів літнього віку; однак цей ефект зазвичай не спостерігається при короткочасному обмеженому застосуванні таких лікарських засобів, як флурбіпрофен. Пацієнтам зі шлунково-кишковою токсичністю в анамнезі, особливо пацієнтам літнього віку, слід повідомляти лікаря про будь-які незвичні абдомінальні симптоми (особливо шлунково-кишкові кровотечі).

Слід дотримуватися обережності пацієнтам, які приймають супутні препарати, що можуть підвищити ризик виразки або кровотечі, наприклад, пероральні кортикостероїди, антикоагулянти, такі як варфарин, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну або антитромбоцитарні препарати, такі як ацетилсаліцилова кислота.

Якщо у пацієнтів, які приймають флурбіпрофен, виникає шлунково-кишкова кровотеча або виразка, лікування слід припинити.

З боку шкіри.

У дуже рідкісних випадках повідомлялося про тяжкі, а в деяких випадках летальні шкірні реакції, включаючи ексфоліативний дерматит, синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз, пов’язані із застосуванням НПЗП. Флурбіпрофен слід відмінити при перших ознаках шкірного висипу, ураження слизових оболонок або інших ознаках реакції гіперчутливості.

Інфекції.

Оскільки в окремих випадках було описано загострення інфекційного запалення (наприклад, розвиток некротичного фасциїту) у тимчасовому зв’язку з системним застосуванням НПЗП, пацієнт повинен негайно звернутися до лікаря, якщо ознаки бактеріальної інфекції з’являються знову або погіршуються під час застосування флурбіпрофену. Слід перевірити, чи показаний початок антиінфекційної/антибіотикотерапії.

Якщо симптоми погіршуються або з’являються нові симптоми, необхідно переглянути схему лікування.

Пацієнта необхідно проінструктувати про необхідність звернутися до лікаря у разі виникнення гнійного бактеріального фарингіту/тонзиліту, оскільки лікування необхідно переглянути.

Маскування симптомів основних інфекцій.

Епідеміологічні дослідження свідчать, що системні НПЗП можуть маскувати симптоми інфекції, що призводить до затримки з початком відповідного лікування і, таким чином, погіршує результат інфекції. Це спостерігалося при позалікарняній бактеріальній пневмонії та бактеріальних ускладненнях вітряної віспи. При застосуванні флурбіпрофену у період, коли пацієнт страждає від лихоманки або болю внаслідок інфекції, рекомендується проводити моніторинг інфекції.

Гематологічні ефекти.

Флурбіпрофен може пригнічувати агрегацію тромбоцитів та подовжувати час кровотечі. Пацієнтам з підвищеним ризиком кровотечі слід з обережністю застосовувати флурбіпрофен у вигляді пастилок.

Лікування слід припинити, якщо виникає подразнення слизової оболонки порожнини рота.