при гнiйних та грибкових ураженнях шкiри, гнійних ранах р-н застосовують у виглядi промивань, примочок; для лiкування проктиту i виразкового колiту теплий р-н вводять у виглядi клiзм по 50-100 мл 2 р/добу до повного зникнення ознак г. запалення; норицi при хр. парапроктитi промивають щодня протягом 3-4 дiб; для промивання сечового мiхура у дорослих р-н декаметоксину застосовують пiсля попереднього розведення 1:7 очищеною водою у дозi 500-600 мл (на курс лiкування 7-20 промивань); ураження слизової оболонки порожнини рота лiкують шляхом аплiкацiї по 25-50 мл протягом 10-15 хв або полоскання (100-150 мл); дистрофiчно-запальну форму пародонтозу I-II ступеня у стадiї загострення лiкують шляхом iригацiї теплим р-ном патологiчних карманiв ясен (50-70 мл) або аплiкацiй на ясна до затухання запальних явищ; хворим з кандидозним ураженням слизової оболонки рота, виразково-некротичним гiнгiвiтом призначають полоскання порожнини рота (100-150 мл) 4 р/добу протягом 5-10 днiв; лiкування кандидозу мигдаликiв, хр. тонзилiту проводять промиванням лакун пiднебiнних мигдаликiв (50-75 мл на промивання); санацiю носiїв стафiлокока, дифтерiйної палички проводять шляхом полоскання р-ном зiва, промивання лакун, зрошування носоглотки, мигдаликiв, лакуни промивають 3-5 разiв через день; при абсцесi легенiв, бронхоектатичнiй хворобi, кiстознiй гіпоплазiї легень, ускладнених нагноюванням, хр. бронхiтi у фазi загострення препарат вводять ендобронхiально: через мiкротрахеостому по 25-50 мл 1-2 р/день; через трансназальний катетер по 5-10 мл 1 р/день; методом ультразвукових iнгаляцiй по 5-10 мл 1-2 р/день; за допомогою лаважу трахеобронхiального дерева в об’ємi 100 мл; при лікуванні гнійно-запальних захворювань черевної та плевральної порожнин уражену ділянку заповнюють до країв препаратом з експозицією не менше 10 хв, при необхідності, в тому числі при ушиванні «наглухо» (без дренажу), проводять багаторазове заповнення операційної порожнини з подальшим видаленням р-ну до чистих промивних вод, проточно-промивальне дренування порожнини виконують за допомогою дренажів або пункційним методом, тривалiсть лiкування - 2-4 тижнi; для лiкування мiкробних та грибкових трихомонадних уражень слизової оболонки пiхви використовують у виглядi спринцювань (50-100 мл пiдiгрiтого до 38 °С препарату 3 р/добу), у такий же спосiб проводять передпологову санацiю пологових шляхiв одноразово; лiкування пiсляпологового ендометриту здiйснюють шляхом промивання теплим препаратом порожнини матки (150-200 мл) 2 р/добу; знезаражування шкiри рук та гумових рукавичок проводять шляхом нанесення 5-10 мл препарату на попередньо вимиту поверхню, що пiдлягає дезінфекцiї, протягом 5 хв; очищенi медичнi iнструменти, загубники, трубки i обладнання дезінфiкують шляхом занурення у р-н на 30 хв; для зовнішнього застосування у вигляді протирань, примочок; руки ретельно мити проточною водою з милом, видаляти залишки мильної піни, витирати, наливати у долоню 3-5 мл препарату і ретельно розподіляти його по внутрішній і зовнішній поверхні кисті, міжпальцевих проміжках і навколонігтевих ділянках, нижній третині передпліччя протягом 1-2 хв, шкіру висушити; якщо руки попередньо не мили з милом - обробку препаратом проводити двічі; при загрозі появи пролежнів втирати у ділянки шкіри за допомогою ватної кульки, при наявності пролежнів - застосовувати у вигляді аплікацій; шкіру обличчя після гоління протирати тампоном або долонею, змоченими препаратом.