ДЕКАМЕТОКСИН* (DECAMETOXINUM*) Діюча речовина
антимiкробний протигрибковий препарат, який концентрується на цитоплазматичнiй мембранi (ЦПМ) мiкробної клiтини i з’єднується з фосфатидними групами лiпiдiв мембрани, порушуючи проникнiсть ЦПМ м/о; справляє виражений бактерицидний вплив на стафiлококи, стрептококи, дифтерiйну та синьогнiйну палички, капсульнi бактерiї та фунгiцидну дiю на дрiжджi, дрiжджоподiбнi гриби, збудники епiдермофiтiї, трихофiтiї, мiкроспорiї, еритразми, деякi види плiсневих грибiв (аспергiли, пенiцили), протистоцидну дiю на трихомонади, лямблiї, вiрусоцидну дiю на віруси; високоактивний вiдносно м/о, стiйких до а/б.
лiкування гнiйничкових бактерiальних та грибкових захворювань шкiри, мiкробної екземи, гнiйно-запальних уражень м’яких тканин (абсцеси, карбункули, флегмони, фурункули, гнійнi рани, панарицiї); стоматологiчні захворювання (стоматити, виразково-некротичний гiнгiвiт, дистрофiчно-запальна форма пародонтозу I-II ступеня у стадiї загострення); також показаний при абсцесi легенiв, бронхоектатичнiй хворобi, кiстознiй гiпоплазiї легенiв, ускладненiй нагноюванням, хр. бронхiтi у фазi загострення, хр. тонзилiтi, ангiнi, носiйствi стафiлококiв та дифтерiйних паличок, виразковому колiтi, парапроктитi; у гiнекологiчнiй практицi - для лiкування кандидозу слизової оболонки пiхви, запальних захворювань генiталiй мiкробного походження, передпологової санацiї пологових шляхiв, лiкування пiсляпологового ендометриту; гнійно-запальні захворювання черевної та плевральної порожнин; для гiгiєнiчної дезiнфекцiї шкiри рук медперсоналу та гумових рукавичок пiд час обстеження хворих і виконання медичних манiпуляцiй та малих хiрургiчних втручань, передстерилiзацiйної дезiнфекцiї медичних iнструментiв та дiагностичного обладнання з металiв, гуми, полiмерних матерiалiв та скла; оброблення ділянок шкіри, уражених стафілококовим і стрептококовим імпетиго і ділянок, що межують з ними; знезаражування шкіри рук, у всіх випадках, пов’язаних із підвищеним ризиком інфікування та поширення небезпечних для здоров’я мікроорганізмів; оброблення мікротравм шкіри; гігієнічна дезінфекція шкіри.
при гнiйних та грибкових ураженнях шкiри, гнійних ранах р-н застосовують у виглядi промивань, примочок; для лiкування проктиту i виразкового колiту теплий р-н вводять у виглядi клiзм по 50-100 мл 2 р/добу до повного зникнення ознак г. запалення; норицi при хр. парапроктитi промивають щодня протягом 3-4 дiб; для промивання сечового мiхура у дорослих р-н декаметоксину застосовують пiсля попереднього розведення 1:7 очищеною водою у дозi 500-600 мл (на курс лiкування 7-20 промивань); ураження слизової оболонки порожнини рота лiкують шляхом аплiкацiї по 25-50 мл протягом 10-15 хв або полоскання (100-150 мл); дистрофiчно-запальну форму пародонтозу I-II ступеня у стадiї загострення лiкують шляхом iригацiї теплим р-ном патологiчних карманiв ясен (50-70 мл) або аплiкацiй на ясна до затухання запальних явищ; хворим з кандидозним ураженням слизової оболонки рота, виразково-некротичним гiнгiвiтом призначають полоскання порожнини рота (100-150 мл) 4 р/добу протягом 5-10 днiв; лiкування кандидозу мигдаликiв, хр. тонзилiту проводять промиванням лакун пiднебiнних мигдаликiв (50-75 мл на промивання); санацiю носiїв стафiлокока, дифтерiйної палички проводять шляхом полоскання р-ном зiва, промивання лакун, зрошування носоглотки, мигдаликiв, лакуни промивають 3-5 разiв через день; при абсцесi легенiв, бронхоектатичнiй хворобi, кiстознiй гіпоплазiї легень, ускладнених нагноюванням, хр. бронхiтi у фазi загострення препарат вводять ендобронхiально: через мiкротрахеостому по 25-50 мл 1-2 р/день; через трансназальний катетер по 5-10 мл 1 р/день; методом ультразвукових iнгаляцiй по 5-10 мл 1-2 р/день; за допомогою лаважу трахеобронхiального дерева в об’ємi 100 мл; при лікуванні гнійно-запальних захворювань черевної та плевральної порожнин уражену ділянку заповнюють до країв препаратом з експозицією не менше 10 хв, при необхідності, в тому числі при ушиванні «наглухо» (без дренажу), проводять багаторазове заповнення операційної порожнини з подальшим видаленням р-ну до чистих промивних вод, проточно-промивальне дренування порожнини виконують за допомогою дренажів або пункційним методом, тривалiсть лiкування - 2-4 тижнi; для лiкування мiкробних та грибкових трихомонадних уражень слизової оболонки пiхви використовують у виглядi спринцювань (50-100 мл пiдiгрiтого до 38 °С препарату 3 р/добу), у такий же спосiб проводять передпологову санацiю пологових шляхiв одноразово; лiкування пiсляпологового ендометриту здiйснюють шляхом промивання теплим препаратом порожнини матки (150-200 мл) 2 р/добу; знезаражування шкiри рук та гумових рукавичок проводять шляхом нанесення 5-10 мл препарату на попередньо вимиту поверхню, що пiдлягає дезінфекцiї, протягом 5 хв; очищенi медичнi iнструменти, загубники, трубки i обладнання дезінфiкують шляхом занурення у р-н на 30 хв; для зовнішнього застосування у вигляді протирань, примочок; руки ретельно мити проточною водою з милом, видаляти залишки мильної піни, витирати, наливати у долоню 3-5 мл препарату і ретельно розподіляти його по внутрішній і зовнішній поверхні кисті, міжпальцевих проміжках і навколонігтевих ділянках, нижній третині передпліччя протягом 1-2 хв, шкіру висушити; якщо руки попередньо не мили з милом - обробку препаратом проводити двічі; при загрозі появи пролежнів втирати у ділянки шкіри за допомогою ватної кульки, при наявності пролежнів - застосовувати у вигляді аплікацій; шкіру обличчя після гоління протирати тампоном або долонею, змоченими препаратом.
гіперчутливість до компонентів препарату.
підвищена індивідуальна чутливість (поява висипань на шкiрi, печіння, сухості, свербежу), відчуття жару за грудниною.