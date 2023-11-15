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Активні речовини — “А”АМБАЗОН (AMBAZONUM)

АМБАЗОН (AMBAZONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 2 препарати
Фарингосепт льодяники пресовані, 10 мг, блістер, № 20; САН
Фарингосепт Льодяники пресовані, 10 мг, блістер, № 20 САН
В 1167 аптеках
від 126,60 грн
Ціни в аптеках
Фарингосепт зі смаком лимона льодяники пресовані, 10 мг, блістер, № 20; САН
Фарингосепт зі смаком лимона Льодяники пресовані, 10 мг, блістер, № 20 САН
В 1110 аптеках
від 126,06 грн
Ціни в аптеках
Форма выпуска: леденцы прессованные.