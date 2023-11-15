Активні речовини — “А”АМБАЗОН (AMBAZONUM) АМБАЗОН (AMBAZONUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Фарингосепт Льодяники пресовані, 10 мг, блістер, № 20 САН В 1167 аптеках від 126,60 грн Ціни в аптеках Фарингосепт зі смаком лимона Льодяники пресовані, 10 мг, блістер, № 20 САН В 1110 аптеках від 126,06 грн Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: леденцы прессованные. Препарати, які містять АМБАЗОН Форма випуску