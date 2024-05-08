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Активні речовини — “Х”ХЛОРГЕКСИДИН (CHLORHEXIDINUM)

ХЛОРГЕКСИДИН (CHLORHEXIDINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 36 препаратів
Гексікон песарії, 16 мг, контурна чарункова упаковка, пачка картонна, пачка картон., № 10; Стада
Гексікон Песарії, 16 мг, контурна чарункова упаковка, пачка картонна, пачка картон., № 10 Стада
В 1140 аптеках
від 322,12 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1; Віола
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1 Віола
В 643 аптеках
від 34,40 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, з насадкою, з насадкою, № 1; Віола
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, з насадкою, з насадкою, № 1 Віола
В 578 аптеках
від 22,75 грн
Ціни в аптеках
Гексігін-М® песарії, 16 мг, стрип, в пачці, в пачці, № 10; Монфарм
Гексігін-М® Песарії, 16 мг, стрип, в пачці, в пачці, № 10 Монфарм
В 443 аптеках
від 248,41 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з кришкою-крапельницею, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з кришкою-крапельницею, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 436 аптеках
від 32,30 грн
Ціни в аптеках
Гекситекс песарії, 16 мг, стрип, № 10; Сперко Україна
Гекситекс Песарії, 16 мг, стрип, № 10 Сперко Україна
В 426 аптеках
від 228,90 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з кришкою, 200 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з кришкою, 200 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 387 аптеках
від 28,70 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1; Віола
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1 Віола
В 287 аптеках
від 14,30 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1; Ключі Здоров'я
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1 Ключі Здоров'я
В 184 аптеках
від 42,81 грн
Ціни в аптеках
Кліорон супозиторії вагінальні, 16 мг, блістер, № 10; Лекхім
Кліорон Супозиторії вагінальні, 16 мг, блістер, № 10 Лекхім
В 140 аптеках
від 149,87 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин-КР розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, контейнер, 100 мл, № 1; Червона зірка
Хлоргексидин-КР Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, контейнер, 100 мл, № 1 Червона зірка
В 123 аптеках
від 20,83 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 1 л, № 1; Українська фармацевтична компанія
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 1 л, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 97 аптеках
від 61,75 грн
Ціни в аптеках
Ледісепт-Фармекс песарії, 16 мг, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ледісепт-Фармекс Песарії, 16 мг, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 34 аптеках
від 153,95 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1; Славія 2000
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1 Славія 2000
В 29 аптеках
від 7,80 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1; Славія 2000
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1 Славія 2000
В 11 аптеках
від 16,00 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин-Здоров'я розчин, 0,05 %, флакон, 100 мл, укупорений кришкою, укупор. кришк., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлоргексидин-Здоров'я Розчин, 0,05 %, флакон, 100 мл, укупорений кришкою, укупор. кришк., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 13,54 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, тм айві, тм айві, № 1; Ключі Здоров'я
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, тм айві, тм айві, № 1 Ключі Здоров'я
В 9 аптеках
від 21,64 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з насадкою, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з насадкою, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 9 аптеках
від 11,54 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1; Торговий дім "МВК"
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, № 1 Торговий дім "МВК"
В 3 аптеках
від 9,24 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин-КР розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з насадкою, 200 мл, № 1; Ключі Здоров'я
Хлоргексидин-КР Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з насадкою, 200 мл, № 1 Ключі Здоров'я
В 2 аптеках
від 55,60 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин-Здоров'я розчин, 0,05 %, флакон, 50 мл, укупорений насадкою та кришкою, укупор. насадк. та кришк., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлоргексидин-Здоров'я Розчин, 0,05 %, флакон, 50 мл, укупорений насадкою та кришкою, укупор. насадк. та кришк., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці
від 12,40 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин нашкірний, 0,05 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Хлоргексидин Розчин нашкірний, 0,05 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 1 аптеці
від 10,87 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1; Фарма Черкас
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1 Фарма Черкас
В 1 аптеці
від 28,00 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 200 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 1 аптеці
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1; Ключі Здоров'я
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1 Ключі Здоров'я
В 1 аптеці
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 100 мл, з уретральною насадкою, з уретральною насадкою, № 1; МЕДЛЕВ
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 100 мл, з уретральною насадкою, з уретральною насадкою, № 1 МЕДЛЕВ
В 1 аптеці інших міст
від 16,50 грн
Ціни в інших містах
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 г/100 мл, флакон полімерний, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1; Ключі Здоров'я
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 г/100 мл, флакон полімерний, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Ключі Здоров'я
В 1 аптеці інших міст
від 10,30 грн
Ціни в інших містах
Хлоргексидин-Здоров'я розчин, 0,05 %, флакон, 100 мл, укупорений насадкою та кришкою, укупор. насадк. та кришк., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлоргексидин-Здоров'я Розчин, 0,05 %, флакон, 100 мл, укупорений насадкою та кришкою, укупор. насадк. та кришк., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Хлоргексидин-Фармекс песарії, 16 мг, № 10; Здоров'я
Хлоргексидин-Фармекс Песарії, 16 мг, № 10 Здоров'я
Немає в наявності
Хлоргексидин розчин нашкірний, 0,05 %, банка скляна, 100 мл, № 1; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Хлоргексидин Розчин нашкірний, 0,05 %, банка скляна, 100 мл, № 1 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Немає в наявності
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Фарма Черкас
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Фарма Черкас
Немає в наявності
Хлоргексидин-КР розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, контейнер, 100 мл, з вагінальним аплікатором зі зрошувальною пляшечкою, з вагін. апл. з пляш. зрошув., № 1; Червона зірка
Хлоргексидин-КР Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, контейнер, 100 мл, з вагінальним аплікатором зі зрошувальною пляшечкою, з вагін. апл. з пляш. зрошув., № 1 Червона зірка
Немає в наявності
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Віола
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Віола
Немає в наявності
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, тм san farma, тм san farma, № 1; Віола
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон полімерний, 200 мл, тм san farma, тм san farma, № 1 Віола
Немає в наявності
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з кришкою-крапельницею, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Ключі Здоров'я
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з кришкою-крапельницею, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Ключі Здоров'я
Немає в наявності
Хлоргексидин розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з кришкою, 200 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Ключі Здоров'я
Хлоргексидин Розчин для зовнішнього застосування, 0,05 %, флакон з кришкою, 200 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Ключі Здоров'я
Немає в наявності

бактеріостатична, бактеріоцидна, фунгіцидна, залежно від концентрації, що використовується, виявляє відносно грам(+) та грам(-) бактерій як бактеріостатичну, так і бактерицидну дію.

профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, трихомоніаз, хламідіоз, уреаплазмоз, генітальний герпес); дезінфекція гнійних ран, інфікованих опікових поверхонь; лікування інфекцій шкіри та слизових оболонок у хірургії, акушерстві, гінекології, урології (уретрити, уретропростатити), стоматології (полоскання та зрошування - гінгівіт, стоматит, афти, парадонтит, альвеоліт); дезінфекція мікротравм (ран, подряпин, опіків).

тільки для зовнішнього застосування; для профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом застосовувати не пізніше ніж через 2 год після статевого акту; вміст фл. за допомогою насадки ввести у сечовипускальний канал чоловікам - 2-3 мл, жінкам - 1-2 мл, (жінкам у піхву 5-10 мл та затримати на 2-3 хв), обробити р-ном шкіру внутрішніх поверхонь стегон, лобка, статевих органів; не мочитися протягом 2 год; комплексне лікування уретритів та уретропростатитів: впорскувати в уретру 2-3 мл р-ну 1-2 р/добу, курс лікування - 10 днів, через день; у вигляді зрошень, полоскань та аплікацій - 5-10 мл р-ну наносити на уражену поверхню шкіри або слизових оболонок з експозицією 1-3 хв 2-3 р/добу (на тампоні або шляхом зрошення); при мікротравмах шкіру навколо рани обробляти р-ном, після чого на рану накладати серветку, змочену р-ном, і фіксувати її пов’язкою або пластирем.

гіперчутливість до компонентів препарату, схильність до АР та алергічних захворювань, дерматити, вірусні захворювання шкіри; не рекомендується застосовувати для обробки кон’юнктиви і промивання порожнини, на рани з великою поверхнею, при операціях у ділянках ЦНС і слухового каналу, в офтальмології, для введення у слуховий канал.

сухість та свербіж шкіри, дерматити, фотосенсибілізація, забарвлення емалі зубів, відкладення зубного каменя, порушення смаку.