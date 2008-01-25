Флюс зуба: що робити?

Флюс — це періостит, запалення окістя та м’яких тканин ясен. За відсутності лікування патологія прогресує та формується абсцес зуба. Він може розвинутися на різних ділянках поряд із зубом: на верхівці кореня розвивається періапікальний абсцес, а в яснах збоку від кореня зуба — пародонтальний абсцес.

Зубний флюс часто розвивається внаслідок нелікованого карієсу, неякісного пломбування зуба, загострення пародонтозу/пародонтиту чи механічної травми ясен.

Ознаки та симптоми флюсу зуба включають:

на початкових стадіях виявляються болісність при надкушуванні на уражений зуб, постукуванні по ньому і незначно виражена припухлість та гіперемія ясен.

Надалі розвивається виражений постійний пульсуючий зубний біль, який може поширитися на щелепну кістку, шию або вухо.

Біль або дискомфорт при високих та холодних температурах (при вживанні холодної/гарячої їжі, зміні температури навколишнього середовища, наприклад, виході з теплого приміщення на мороз).

Біль або дискомфорт при жуванні або кусанні.

Підвищена температура тіла.

Набряк обличчя, щоки або шиї (найчастіша скарга, що набрякли ясна та щока), який може призвести до утруднення дихання або ковтання.

Болісність лімфатичних вузлів під щелепою чи на шиї.

Неприємний запах із рота.

Набряклі ясна і щока: що робити?

Негайно зверніться до стоматолога, якщо у вас є ознаки або симптоми флюсу зуба.

Чинники ризику розвитку флюсу зуба включають:

погані стоматологічні звички та догляд. Недотримання належного догляду за зубами та яснами (наприклад недотримання рекомендацій щодо чищення зубів 2 рази на добу та використання зубної нитки).

Раціон харчування із підвищеним вмістом цукру. Часте вживання продуктів з підвищеним вмістом простих вуглеводів (цукрів), таких як солодощі та газовані напої, може призвести до розвитку карієсу та періоститу.

Сухість у роті. Вона може підвищувати ризик руйнування зубів. Сухість у роті часто розвивається через побічний ефект деяких лікарських засобів або недостатнє вживання рідини.

Загальний стан здоров’я: зниження імунітету, тяжкі форми хронічних захворювань, часті інфекційні патології та алергізація (особливо у дітей).

Флюс: наслідки

За відсутності терапії розвивається абсцес, для лікування якого може бути необхідним видалення зуба. Крім того, при розвитку абсцесу зуба та остеомієліту відбувається розхитування зубів і можливе їх випадання. При прогресуванні запального процесу можливий розвиток флегмони щелепи, остеомієліту і навіть сепсису. Можливе формування нориці між порожниною абсцесу зуба та верхньощелепною пазухою, а також інфікування пазухи, тому якщо у вас опухла щока та болить зуб, слід негайно звернутися до стоматолога.

Чи може флюс пройти сам? Ні. Абсцес зуба також не пройде без лікування. Якщо абсцес прорветься (у цей момент пацієнт може відчути появу солоної рідини в роті, неприємний гнійний запах у ротовій порожнині), вираженість болю може значно зменшитися, але це не означатиме одужання.

Якщо у вас підвищена температура тіла, набряк обличчя і немає можливості проконсультуватися зі стоматологом, зверніться до відділення невідкладної допомоги. Зателефонуйте у відділення невідкладної допомоги, якщо у вас виникли труднощі при диханні або ковтанні.

Флюс: лікування

Чим лікувати флюс, визначає лікар-стоматолог індивідуально в кожному конкретному випадку.

Консервативна терапія включає застосування антибіотиків (наприклад лінкоміцину, цефтріаксону, ципрофлоксацину), а також нестероїдних протизапальних препаратів (ібупрофену та ін.), парацетамолу.

Якщо сформувалася гнійна порожнина, її дренують.

За наявності карієсу або пульпіту проводять відповідне стоматологічне лікування зуба.

У деяких випадках видаляють зуб, біля якого розвинувся запальний процес.

Тривалість лікування залежить від локалізації та поширеності запального процесу, виду збудника, стану імунітету, наявності тяжких форм хронічних захворювань.

Флюс: чим полоскати ротову порожнину? Полоскання можуть бути рекомендовані у складі комплексної терапії, особливо при супутньому пародонтозі, пародонтиті, гінгівіті. Застосовують антисептичні розчини (хлоргексидин, декаметоксин).

Флюс зуба: профілактика

Найважливіше значення у профілактиці розвитку періоститу та абсцесу зуба має попередження карієсу. Ретельно доглядайте зуби, щоб його уникнути: