ЛІНКОМІЦИН (LINCOMYCINUM) Діюча речовина
проявляє бактерицидну та бактеріостатичну дію; чутливі анаеробні Гр (+) бактерії, що не утворюють спори, у т.ч. Propionibacterium spp., Eubacterim spp., а також Actinomyces spp.; анаеробні і мікроаерофільні Гр (+) коки, у т.ч. Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. та мікроаерофільні стрептококи; аеробні Гр (+) м/о, у т. ч. стафілококи, стрептококи (за винятком S. faecalis) та пневмококи; м/о з помірною чутливістю: анаеробні Гр (-) бактерії, що не утворюють спори, у т.ч. Bacteroides spp., Fusobacterium spp.; анаеробні Гр (+) бактерії, що утворюють спори, у т.ч. Clostridium spp.; резистентні м/о або м/о з низькою чутливістю, у т.ч. Streptococcus faecalis, Neisseria, більшість штамів Haemophilus influenzae, Pseudomonas та інші Гр (-) м/о.
лікування серйозних інфекцій, спричинених чутливими до лінкоміцину штамами Гр(+) аеробних м/о, таких як стрептококи, пневмококи та стафілококи, або чутливими до ЛЗ анаеробними бактеріями: інфекції ВДШ (хр. синусит, спричинений анаеробними штамами; лікування окремих випадків гнійного середнього отиту або у вигляді ЛЗ для додаткової терапії разом з а/б, що ефективно діє проти аеробних Гр(-) збудників); інфекції НДШ (загострення хр. бронхіту та інфекційна пневмонія); серйозні інфекції шкіри і м’яких тканин, спричинені чутливими м/о, коли призначення а/б в пеніцилінової групи не показане; інфекції кісток та суглобів, у тому числі остеомієліт та септичний артрит; септицемія та ендокардит. Даний ЛЗ слід застосовувати пацієнтам з алергією на пеніцилін або кому застосування пеніциліну є недоцільним.
внутрішньо р/os та парентерально (в/м та в/в); р/os дорослим по 500 мг 3-4 р/добу, дітям від 6 років по 30-60 мг/кг/добу, у 3-4 прийоми; при в/м введенні звичайна доза для дорослих становить 600 мг кожні 24 год., при більш тяжких інфекціях - по 600 мг кожні 12 год. (або частіше), що визначається тяжкістю інфекції; при в/м введенні звичайна доза для дітей віком від 1 міс. при тяжких інфекціях 10 мг/кг у вигляді 1 в/м ін’єкції кожні 24 год, при більш тяжких формах інфекцій - 10 мг/кг кожні 12 год або частіше; при в/в введенні звичайна доза для дорослих при тяжких інфекціях становить 600 мг-1 г кожні 8-12 год, при більш тяжких інфекціях дози можуть бути підвищені, при станах, що загрожують життю, добова доза - до 8 г; при в/в введенні звичайна доза для дітей віком від 1 міс. складає 10-20 мг/кг/добу, залежно від тяжкості інфекції.
підвищена чутливість до лінкоміцину, кліндаміцину або будь-якого іншого компонента ЛЗ; менінгіт.
персистуюча діарея, нудота, блювання, стоматит; висипання на шкірі, кропив’янка, свербіж; вагінальні інфекції; частота невідома: глосит, дискомфорт у животі, анальний свербіж; с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, бульозний дерматит, ексфоліативний дерматит; псевдомембранозний коліт, Clostridium difficile коліт; панцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенічна пурпура; реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, сироваткова хвороба; жовтяниця і зміни показників функціонального стану печінки, підвищення рівнів трансаміназ; порушення функцій нирок, олігурія, протеїнурія, азотемія; кардіореспіраторна зупинка; гіпотензія, тромбофлебіт; дзвін у вухах, вертиго; стерильні абсцеси, індурація, біль, подразнення у місці ін’єкції (для р-ну д/ін’єкц).