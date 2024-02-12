внутрішньо р/os та парентерально (в/м та в/в); р/os дорослим по 500 мг 3-4 р/добу, дітям від 6 років по 30-60 мг/кг/добу, у 3-4 прийоми; при в/м введенні звичайна доза для дорослих становить 600 мг кожні 24 год., при більш тяжких інфекціях - по 600 мг кожні 12 год. (або частіше), що визначається тяжкістю інфекції; при в/м введенні звичайна доза для дітей віком від 1 міс. при тяжких інфекціях 10 мг/кг у вигляді 1 в/м ін’єкції кожні 24 год, при більш тяжких формах інфекцій - 10 мг/кг кожні 12 год або частіше; при в/в введенні звичайна доза для дорослих при тяжких інфекціях становить 600 мг-1 г кожні 8-12 год, при більш тяжких інфекціях дози можуть бути підвищені, при станах, що загрожують життю, добова доза - до 8 г; при в/в введенні звичайна доза для дітей віком від 1 міс. складає 10-20 мг/кг/добу, залежно від тяжкості інфекції.