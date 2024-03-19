застосовують p/os та парентерально; дорослим для лікування інфекції НДШ: p/os - 500 мг- 750 мг 2 р/добу 7-14 днів; в/в - 400 мг 2 р/день або 400 мг 3р/день 7-14 днів; інфекції ВДШ: загострення хр. синуситу, хр. гнійний отит середнього вуха p/os - 500 мг - 750 мг 2 р/добу 7-14 днів; в/в - 400 мг 2 р/день або 400 мг 3р/день 7-14 днів; важкий перебіг отиту зовнішнього вуха p/os - 750 мг 2 р/добу; в/в - 400 мг 3 р/день 28 днів - 3 міс.; інфекції сечового тракту: неускладнений цистит p/os 250 мг - 500 мг 2 р/добу 3 дні, жінкам перед менопаузою застосовувати одноразову дозу 500 мг; ускладнений цистит, неускладнений пієлонефрит p/os - 500 мг 2 р/добу 7 днів; ускладнений пієлонефрит p/os - 500 мг- 750 мг 2 р/добу не менше 10 днів, при деяких випадках (абсцесах) понад 21 день; простатит p/os - 500 мг- 750 мг 2 р/добу від 2 до 4 тижнів (г. стан) і від 4 до 6 тижнів (хр.); в/в - 400 мг 2 - 3 р/день 2-4 тижні (загострення); ускладнений та неускладнений пієлонефрит в/в - 400 мг 2 р/день або 400 мг 3р/день 7-21 дні (може тривати більше 21 дня за особливих обставин); інфекції статевої системи: гонококовий уретрит, цервіцит: p/os 500 мг одноразово; орхоепідидиміт та запальні захворювання органів малого таза: p/os - 500 мг- 750 мг 2 р/добу або в/в - 400 мг 2 - 3 р/день 14 днів; інфекції ШКТ та інтраабдомінальні інфекції: діарея, спричинена бактеріальними патогенами, зокрема Shigella spp., окрім Shigella dysenteriae, тип 1, і тяжка діарея мандрівників p/os - 500 мг 2 р/день протягом 1-го дня або в/в 400 мг 2 р/день протягом 1-го дня; діарея, спричинена Shigella dysenteriae, тип 1: p/os - 500 мг 2 р/день 5 днів або в/в 400 мг 2 р/день 5 днів; діарея, спричинена Vibrio cholerae: p/os - 500 мг 2 р/день 3 дні або в/в 400 мг 2 р/день 3 дні; тифоїдна лихоманка: p/os - 500 мг 2 р/день 7 днів; інтраабдомінальні інфекції, спричинені Гр(-) бактеріями: p/os - 500 мг - 750 мг 2 р/добу 5-14 днів або в/в 400 мг 2 - 3 р/день 5-14 днів; черевний тиф: в/в - 400 мг 2 р/добу 7 днів; інфекції шкіри та м’яких тканин: p/os - 500 мг - 750 мг 2 р/добу або в/в 400 мг 2 - 3 р/день 7-14 днів; інфекції кісток та суглобів: p/os - 500 мг - 750 мг 2 р/добу або в/в 400 мг 2 - 3 р/день максимум 3 місяці; пацієнтам із нейтропенією та гіпертермією у разі підозри щодо бактеріального інфекційного генезу лихоманки (застосовувати одночасно з відповідними АЗБ згідно з офіційними рекомендаціями): p/os - 500 мг - 750 мг 2 р/добу або в/в 400 мг 2 - 3 р/день впродовж всього періоду нейтропенії; профілактика інвазивних інфекцій, спричинених Neisseria meningitidis: p/os - 500 мг одноразово; профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки (застосовувати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту): p/os - 500 мг 2 р/день або в/в 400 мг 2 р/день протягом 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis; дітям при кістозному фіброзі: p/os - 20 мг/кг 2 р/добу 10-14 днів, максимальна разова доза - 750 мг; в/в - 10 мг/кг 3 р/день 10-14 днів, максимум 400 мг на дозу; дітям при ускладнених інфекціях сечового тракту та пієлонефриті: p/os - 10-20 мг/кг 2 р/добу 10-21 день, максимальна разова доза - 750 мг; в/в - 6 - 10 мг/кг 3 р/день 10-14 днів, максимум 400 мг на дозу; дітям профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки у пацієнтів, які можуть отримувати лікування p/o (якщо це клінічно необхідно), застосовувати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту: p/os - 10-15 мг/кг 2 р/добу 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis, при максимальній разовій дозі 500 мг; в/в - 10-15 мг/кг 2 р/добу 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis, максимум 400 мг на дозу; при інших тяжких інфекціях дітям: p/os - 20 мг/кг 2 р/добу, максимальна разова доза - 750 мг, в/в - 10 мг/кг 3 р/день, максимум 400 мг на дозу, тривалість лікування залежить від типу інфекції.