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Бандажі
бандажі проти грижі
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 2 (350) лівосторонній №1
від
471,00
грн
в 2222 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 4 (350) правосторонний №1
від
677,20
грн
в 2100 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 4 (350) лівосторонній №1
від
463,10
грн
в 702 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ
5011, уніфікований розмір m/l, люкс №1
від
612,15
грн
в 320 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 1 (351) універсальний, бежевий №1
від
474,74
грн
в 316 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 2 (351) універсальний, бежевий №1
від
484,37
грн
в 316 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 3 (351) універсальний, бежевий №1
від
485,90
грн
в 287 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 3 (350) лівосторонній №1
від
671,74
грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 3 (350) правосторонний №1
від
448,19
грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 1 (350) лівосторонній №1
від
677,20
грн
в 283 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 1 (350) правосторонний №1
від
677,20
грн
в 283 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 2 (350) правосторонний №1
від
677,20
грн
в 283 аптеках
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Бандаж при пупковій грижі
5051 розмір xl/xxl, люкс №1
від
637,93
грн
в 75 аптеках
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Бандаж при пупковій грижі
5051 розмір m/l, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
544,95
грн
в 64 аптеках
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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ
5001, ліво- та правосторонній розмір xl/xxl №1
від
654,90
грн
в 34 аптеках інших міст
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Бандаж при пупковій грижі
Дитячий мedtextile, 5002 №1
від
289,97
грн
в 22 аптеках
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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ
5011, уніфікований розмір xl/xxl, люкс №1
від
603,75
грн
в 18 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
2035, розмір 5 пупковий №1
від
425,25
грн
в 18 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
2034 сірий розмір 3, паховий універсальний №1
Торговий Дім Алком
від
792,40
грн
в 16 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
2034 розмір 4, паховий універсальний №1
від
887,50
грн
в 16 аптеках інших міст
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Форма випуску
2034
2034, сірий
2035 k, розмір 1
2035 k, розмір 2
2035 k, розмір 3
2035, розмір 1
2035, розмір 2
2035, розмір 3
2035, розмір 4
2035, розмір 5
2035, розмір 6
2035, розмір 7
2035, розмір 8
2036, розмір 1
2036, розмір 2
2036, розмір 3
2036, розмір 4
5001, ліво/правосторонній
5011, уніфікований
5051
Т106
Т106 2-сторонній
Т109
арт. 30ББСА №2
арт. 30ББСА №3
арт. 30ББСА №4
арт. 30ББСА №5
арт. 31БП №2
арт. 31БП №3
арт. 31БП №4
арт. 31БП №5
артикул 23БП, №2
артикул 23БП, №3
артикул 23БП, №4
артикул 23БП, №5
артикул 23БП, №6
дитячий МedTextile, 5002
розмір 0
розмір 1
розмір 2
розмір 3
розмір 3 чорний
розмір 4
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Пакування
бежевий
сірий
Виробник
Витали
Витали Орто
Віталі Орто
Гнатюк Николай Николаевич
Мартинюк Тетяна Василівна
Мартынюк Татьяна Васильевна
ТЕХНОМЕДИКА
ТОРОС-ГРУП
Торговий Дім Алком
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