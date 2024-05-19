БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2035, розмір 5 пупковий, №1 - Київ (81689) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом