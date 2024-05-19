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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір XL/XXL, №1 - Київ (494786) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
813,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
922,29
Економія: -100,73 грн
821,56 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
768,00
Економія: -23,04 грн
744,96 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
802,00
Економія: -24,06 грн
777,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
803,97
Економія: -85,49 грн
718,48 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
785,99
Економія: -74,40 грн
711,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (1)
807,99
Економія: -96,40 грн
711,59 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: упаковка (1)
816,99
Економія: -105,40 грн
711,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
927,65
Економія: -67,69 грн
859,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
851,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
697,64 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
790,99
Економія: -79,40 грн
711,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
853,44 грн