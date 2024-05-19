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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5011, уніфікований розмір XL/XXL, люкс, №1 - Київ (169425) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
768,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
430,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
768,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
Всього: упаковка (1)
615,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
430,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
464,17
Економія: -70,75 грн
393,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (2)
878,34
Економія: -34,67 грн
843,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (2)
430,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (1)
768,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8-А
Всього: упаковка (1)
430,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
698,67 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
879,45
Економія: -7,32 грн
872,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
768,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
850,14
Економія: -84,08 грн
766,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
860,40
Економія: -110,11 грн
750,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
Всього: упаковка (1)
773,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
725,03 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (1)
430,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
820,28
Економія: -69,98 грн
750,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (1)
640,18 грн