Київ
Корекційні і корсетні вироби
Бандажі
Медичні вироби
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Корекційні і корсетні вироби
Бандажі
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 2 (350) лівосторонній №1
від
471,00
грн
в 2222 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 4 (350) правосторонний №1
від
677,20
грн
в 2100 аптеках інших міст
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
2b, 4013 xl/xxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
284,57
грн
в 749 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір xl/xxl, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
459,77
грн
в 739 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір m, чорний №1
від
210,09
грн
в 717 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 4 (350) лівосторонній №1
від
463,10
грн
в 702 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
2b, 6041 розмір m №1
від
218,18
грн
в 683 аптеках
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Бандаж протирадикулітний
Тип 157 розмір 3 №1
від
621,90
грн
в 546 аптеках інших міст
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір m/l, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
464,45
грн
в 527 аптеках
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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
7101 розмір l №1
Medtex Swiss
від
323,75
грн
в 518 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
8506 розмір m №1
Medtex Swiss
від
273,32
грн
в 496 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
2b, 6041 розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
218,75
грн
в 492 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 3 (150) бежевий №1
від
244,00
грн
в 475 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 5 (150) бежевий №1
від
329,55
грн
в 470 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 4 (150) бежевий №1
від
384,43
грн
в 468 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
2b, 9902 розмір l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
196,26
грн
в 441 аптеці
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Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір l, чорний №1
від
250,14
грн
в 437 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
6002, еластичний розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
365,49
грн
в 419 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
6002, еластичний розмір m №1
від
285,69
грн
в 399 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 6 (150) бежевий №1
від
377,83
грн
в 392 аптеках
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Форма випуску
03-04 (БКФ)
0312, розмір 3
1.30.2.02 універсальний
1.30.2.03 універсальний
1.30.2.04 універсальний
1.30.2.05 універсальний
1.40.1.03
1.40.1.04
1.40.1.05
1.60.1.02 універсальний
1.60.2.01 універсальний
1.60.2.02 універсальний
10 см х 4,5 м
2020, розмір 4
2025, розмір 4
2027, розмір 2
2027, розмір 3
2027, розмір 4
2027, розмір 5
2027, розмір 6
2028, розмір 2
2028, розмір 3
2028, розмір 4
2028, розмір 5
2028, розмір 6
2030, розмір 1
2030, розмір 1, сірий
2030, розмір 2
2030, розмір 2, сірий
2030, розмір 3
2030, розмір 3, сірий
2030, розмір 4
2030, розмір 4, сірий
2030, розмір 5
2030, розмір 5, чорний
2030, розмір 6
2031, розмір 1
2031, розмір 2
2031, розмір 3
2031, розмір 3, сірий
2031, розмір 4
2031, розмір 5
2031, розмір 6
2033, розмір 2
2033, розмір 4
2033, розмір 5
2034
2034, сірий
2035 k, розмір 1
2035 k, розмір 2
2035 k, розмір 3
2035, розмір 1
2035, розмір 2
2035, розмір 3
2035, розмір 4
2035, розмір 5
2035, розмір 6
2035, розмір 7
2035, розмір 8
2036, розмір 1
2036, розмір 2
2036, розмір 3
2036, розмір 4
2037, розмір 1
2037, розмір 2
2037, розмір 3
2037, розмір 4
2037, розмір 5
2038, розмір 2
2038, розмір 3
2038, розмір 5
2039, размер 4, черный
2039, розмір 1, сірий
2039, розмір 2, сірий
2039, розмір 3, сірий
2039, розмір 4
2039, розмір 5, сірий
2039, розмір 6
2040, розмір 2
2040, розмір 3
2040, розмір 4
2040, розмір 5
2070, розмір 4
231012
2B 8012, (пов'язка Дезо)
2B, 3052
2B, 4002
2B, 4013
2B, 6041
2B, 7011
2B, 7036
2B, 8502
2B, 9902
2B, 9905
2B, 9906
3001, розмір 2
3001, розмір 3
3004, розмір 1
3004, розмір 2
3004, розмір 3
3004, розмір 4
3004k, розмір 1
3004k, розмір 2
3007, розмір 2
3011
3011k, розмір 2
3016
3017, розмір 1
3017, розмір 2
3023
3034, розмір 1
3055, розмір 1
3061, розмір 1
3061, розмір 2
3061, розмір 3
3061, розмір 4
3061, розмір 5
3063
3063, розмір 1
3063, розмір 2
3063, розмір 3
3063, розмір 4
3063, розмір 5
3063, розмір 6
3063, розмір 7
3082, розмір 1
31010
4.10.2.10
4.10.2.20
4.30.1.01
4001
4001 3 ребра жорсткості
4002, еластичний
4010
4011
4027, розмір 1
4027, розмір 2
4038, розмір 2
4038, розмір 3
4038, розмір 4
4044, розмір 1
4045 люкс
4045, зігріваючий
4054, розмір 1
4065, універсальний
4068, розмір 1
4069, розмір 1
4069, універсальний
5 см х 4,5 м
5001, ліво/правосторонній
5011, уніфікований
5051
508-КТ-2
508-КТ-4
509-H
52019
6002
6002, еластичний
6037, фіксуючий
6040
6058, роз'ємний
6111, з ребр. жорстк.
6112, ребр. жорст.,посил. фікс
6113, ребр. жорст.,посил. фікс
62021
62023
7,5 см х 4,5 м
7011, еластичний
7021, еластичний аеропреновий
7035
7101
7605
8302
8302, еластичний
8317
8502
8506
8506, еластичний
910 м'який
920
9902, косинка
9905, з додатк. фікс.
ARC260K
ARH16
Dr.Frei
EB-501
EB-502
EB-525 з додат.стяжкою
EB-669
ES-201
ES-401
ES-701
ES-710 з гелевим кольцом
ES-719 зі спірал. ребрами
ES-901
ES-906
KD4316
KD4316 ИК
KD4320
L
LS 77, розмір 1
M
MedTextile 4003
MedTextile 4012
NS-102
OB-50S5
R1101
R1103
R3201
R3202
R3205
R4103
R9102
R9103
S3041
S6040
S6058, з 4 ребрами жорсткості
S7028, регульований
S7035
S8317
S8321
S8322
S8503
S8551
S8555, з фікс. велик. пальця
SM-01
SM-02
SM-03
XL
Т106
Т106 2-сторонній
Т109
Т125
Т129
арт. 15ПД №6
арт. 15ПП, № 1
арт. 15ПП, № 2
арт. 15ПП, № 3
арт. 15ПП, № 4
арт. 15ПП, № 5
арт. 1ПС, №2
арт. 1ПС, №3
арт. 1ПС, №4
арт. 1ПС, №5
арт. 1ПС, №6
арт. 30ББСА №2
арт. 30ББСА №3
арт. 30ББСА №4
арт. 30ББСА №5
арт. 31БП №2
арт. 31БП №3
арт. 31БП №4
арт. 31БП №5
артикул 23БП, №2
артикул 23БП, №3
артикул 23БП, №4
артикул 23БП, №5
артикул 23БП, №6
артикул 6Б, №1
артикул 6Б, №2
артикул 6Б, №3
артикул 6Б, №4
артикул 6Б, №5
артикул 6Б, №6
артикул 6Б, №7
динамічний
дитячий МedTextile, 5002
комбін.
модель 602
простий
размер 1, 4 ребра
размер 1, 8 ребер
размер 2, 4 ребра
размер 2, 8 ребер
размер 3, 4 ребра
размер 4, 4 ребра
размер 5, 4 ребра
розмір 0
розмір 0 (60-71 см)
розмір 00
розмір 1
розмір 1 (60-67 см)
розмір 1 (71-85 см)
розмір 2
розмір 2 (68-75 см)
розмір 2 (75-84)
розмір 2 (76-81)
розмір 2 (85-95 см)
розмір 2 (М)
розмір 2, бежевий
розмір 2, сірий
розмір 2, чорний
розмір 3
розмір 3 (76-81 см)
розмір 3 (82-87)
розмір 3 (85-94)
розмір 3 (95-105 см)
розмір 3 (L)
розмір 3 XL
розмір 3 чорний
розмір 3, сірий
розмір 4
розмір 4 (105-116 см)
розмір 4 (50-52)
розмір 4 (82-87 см)
розмір 4 (88-98)
розмір 4 (95-105)
розмір 4 (XL)
розмір 4, бежевий
розмір 5
розмір 5 (106-115)
розмір 5 (116-125 см)
розмір 5 (52-54)
розмір 5 (88-98 см)
розмір 5 (99-109)
розмір 5 (XXL)
розмір 5, бежевий
розмір 6
розмір 6 (99-109 см)
розмір 6, бежевий
розмір 7
розмір 7 (110-120 см)
розмір 7, бежевий
розмір 8
розмір 9
розмір L
розмір M
розмір S
розмір XL
розмір XXL
тип 1027
тип 1035 гелевий з тканиною
тип 157
тип 501
тип 502,двостороння
тип 503
тип 507
тип 508
тип 509
тип 517
тип 609-H
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Пакування
8 см
10 см
23 см
28-32
32 см
32-36
36-39
39-42
42-46
46-50
50-54
(611) косиночна пов'язка
L, лівий
L, правий
M, лівий
M, правий
XXL, лівий
бежевий
без латекса
білий
висота 18 см
высота 24 см
еластичний
еластичний, б/латексу
з боковими шарнірами
з дод. фіксац.
з силіконовим ободком
лівий
пористий
правий
сірий
тілесний
чорний
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Кількість штук в упаковці
1
2
Виробник
Abletech Orthopedics Corporation
Beijing Fangsheng Yida Science and Technology Development Co.,Ltd
Hegeli Ortopedik Urunler
Lauma
Lipoelastic
Medtex Swiss
NEA International BV
Ortopagalba
Ottobock SE & Co. KGaA
Persys Medical
Silmed LLC
Sing Bwo Enterprise Co.,Ltd.
Tonus Elast
Аурафикс-Украина
Витали
Витали Орто
Волсмарт
Віталі
Віталі Орто
Гнатюк Николай Николаевич
Долфі-Україна
ЛПП Фарм
Ліпоеластік
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
Максакова Марта Михайловна
Мартинюк Тетяна Василівна
Мартынюк Татьяна Васильевна
Медхауз Свис Гмбх
Медхауз Свіс Гмбх
Парамедик
Ремед
Стан Орто
ТІСА-Київ
ТЕХНОМЕДИКА
ТОРОС-ГРУП
Тетафарм
Тонус Еласт
Торговий Дім Алком
Торговый дом Алком
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
Укрмедтекстиль
Цзеінг Банглі Медікал Продуктс Ко., Лтд
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