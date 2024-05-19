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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір M/L, люкс, №1 - Київ (169481) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
790,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
575,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
612,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
727,45
Економія: -49,68 грн
677,77 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
849,00
Економія: -98,00 грн
751,00 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
676,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
676,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
719,03 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
696,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
702,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
761,05 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
710,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
701,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
715,37 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
676,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
676,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
702,57 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
691,86 грн