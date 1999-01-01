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Медичні вироби
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Корекційні і корсетні вироби

Медичні вироби

06Корекційні і корсетні вироби

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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 2 (350) лівосторонній №1
від 471,00 грн
в 2222 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 4 (350) правосторонний №1
від 677,20 грн
в 2100 аптеках інших міст
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
2b, 4013 xl/xxl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 284,57 грн
в 749 аптеках
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір xl/xxl, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 459,77 грн
в 739 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір m, чорний №1
від 210,09 грн
в 717 аптеках
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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ
Розмір 4 (350) лівосторонній №1
від 463,10 грн
в 702 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
2b, 6041 розмір m №1
від 218,18 грн
в 683 аптеках
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Бандаж протирадикулітний
Бандаж протирадикулітний
Тип 157 розмір 3 №1
від 621,90 грн
в 546 аптеках інших міст
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БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
БАНДАЖ УНІВЕРСАЛЬНИЙ
4011 розмір m/l, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 464,45 грн
в 527 аптеках
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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
7101 розмір l №1
Medtex Swiss
від 323,75 грн
в 518 аптеках
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE
8506 розмір m №1
Medtex Swiss
від 273,32 грн
в 496 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
2b, 6041 розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 218,75 грн
в 492 аптеках
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КОРСЕТ ПРОТИВОРАДИКУЛІТНИЙ
КОРСЕТ ПРОТИВОРАДИКУЛІТНИЙ
3051, зігріваючий розмір m/l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 610,05 грн
в 481 аптеці
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Бандаж післяопераційний
Бандаж післяопераційний
Розмір 3 (150) бежевий №1
від 244,00 грн
в 475 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Бандаж післяопераційний
Розмір 5 (150) бежевий №1
від 329,55 грн
в 470 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Бандаж післяопераційний
Розмір 4 (150) бежевий №1
від 384,43 грн
в 468 аптеках
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КОРСЕТ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ
КОРСЕТ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ
2b, 3011, з 4 ребрами жорсткості розмір xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 727,92 грн
в 467 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
Бандаж для руки підтримуючий
2b, 9902 розмір l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 196,26 грн
в 441 аптеці
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Бандаж для руки підтримуючий
Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір l, чорний №1
від 250,14 грн
в 437 аптеках
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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ
6002, еластичний розмір l №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 365,49 грн
в 419 аптеках
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