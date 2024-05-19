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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ розмір 2 (351) універсальний, бежевий, №1 - Київ (444024) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
590,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
590,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
590,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
681,92
Економія: -43,30 грн
638,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
658,54
Економія: -101,02 грн
557,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
590,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
663,78
Економія: -81,36 грн
582,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
719,48
Економія: -124,97 грн
594,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
590,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
590,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
590,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
590,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
717,98
Економія: -107,80 грн
610,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
708,17
Економія: -76,20 грн
631,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
711,17
Економія: -76,48 грн
634,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
590,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
675,15
Економія: -76,76 грн
598,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
590,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
590,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
667,74
Економія: -29,12 грн
638,62 грн