Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5 Всього: упаковка (1) 1032,40 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, вул. Левітана, 101 Всього: упаковка (1) 1012,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д Всього: упаковка (1) 1011,50 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д Всього: упаковка (1) 1011,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 1032,40 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Тарутине, вул. Центральна, 61-З Всього: упаковка (2) 1011,50 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Борислав, вул. Коваліва, 53 Всього: упаковка (1) 880,30 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2 Всього: упаковка (1) 1032,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 853,70 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Клесів, вул. Центральна, 4-А Всього: упаковка (1) 914,44 грн