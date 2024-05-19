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БАНДАЖ ПРОТИГРИЖОВИЙ 2034 розмір 4, паховий універсальний, №1 - Київ (355306) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (1)
1032,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1012,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
1011,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1032,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (2)
1011,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
880,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
1032,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
853,70 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Клесів, вул. Центральна, 4-А
Всього: упаковка (1)
914,44 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом