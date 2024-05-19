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БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ 5001, ліво- та правосторонній розмір M/L, №1 - Київ (494785) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
813,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
850,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
851,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
847,93
Економія: -0,70 грн
847,23 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
850,28 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Вишневе, вул. Кузьми Скрябіна, 25
Всього: упаковка (1)
739,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
776,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
848,46
Економія: -8,40 грн
840,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (1)
854,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
852,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
848,31
Економія: -8,89 грн
839,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
Всього: упаковка (1)
854,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
Всього: упаковка (1)
852,18 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
768,00
Економія: -23,04 грн
744,96 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (2)
768,00
Економія: -23,04 грн
744,96 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
849,28
Економія: -9,48 грн
839,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
849,33
Економія: -6,54 грн
842,79 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
844,36
Економія: -3,21 грн
841,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
844,77
Економія: -5,54 грн
839,23 грн