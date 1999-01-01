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Корекційні і корсетні вироби
Бандажі
бандажі зігріваючі
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Бандаж колінного суглоба зігріваючий
Розмір 4 модель 802 тм "білосніжка" №1
від
108,88
грн
в 297 аптеках
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Бандаж колінного суглоба зігріваючий
Розмір 5 модель 802 тм "білосніжка" №1
від
108,88
грн
в 295 аптеках
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Бандаж колінного суглоба зігріваючий
Розмір 3 модель 802 тм "білосніжка" №1
від
108,88
грн
в 292 аптеках
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Пояс зігріваючий еластичний
Розмір 5 (88-98 см) модель 304 тм "білосніжка" №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
164,46
грн
в 288 аптеках
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Пояс зігріваючий еластичний
Розмір 3 (76-81 см) модель 304 тм "білосніжка" №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
164,46
грн
в 284 аптеках
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Пояс зігріваючий еластичний
Розмір 2 (68-75 см) модель 304 тм "білосніжка" №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
169,26
грн
в 284 аптеках
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Пояс зігріваючий еластичний
Розмір 6 (99-109 см) модель 304 тм "білосніжка" №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
206,90
грн
в 284 аптеках
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Бандаж колінного суглоба зігріваючий
Розмір 6 модель 802 тм "білосніжка" №1
від
143,90
грн
в 283 аптеках
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ПОЯС ЗІГРІВАЛЬНИЙ
Розмір 4 із шерсті вівці породи меринос №1
Віталі
від
612,20
грн
в 14 аптеках інших міст
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Бандаж колінного суглоба зігріваючий
Розмір 7 модель 802 тм "білосніжка" №1
від
108,88
грн
в 7 аптеках
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Пояс зігріваючий еластичний
Розмір 4 (82-87 см) модель 304 тм "білосніжка" №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
158,10
грн
в 5 аптеках
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Бандаж колінного суглоба зігріваючий
Розмір 2 модель 802 тм "білосніжка" №1
від
115,69
грн
в 5 аптеках
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Пояс зігріваючий еластичний
Розмір 7 (110-120 см) модель 304 тм "білосніжка" №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
176,70
грн
в 3 аптеках
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Бандаж колінного суглоба зігріваючий
Розмір 1 модель 802 тм "білосніжка" №1
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
від
107,75
грн
в 3 аптеках
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БАНДАЖ ЗІГРІВАЮЧИЙ
2038, розмір 5 чорний жорсткий з 6-ма ребрами №1
від
670,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ
2033, розмір 2 зігріваючий №1
від
337,31
грн
в 2 аптеках інших міст
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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУСТАВА ЗІГРІВАЮЧИЙ
3055, розмір 1 з собачої шерсті №1
Торговий Дім Алком
від
275,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ
2033, розмір 4 зігріваючий №1
від
421,66
грн
в 1 аптеці
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ПОЯС (ОТРЕЗ) МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ELASTRA ЗІГРІВАЮЧИЙ
Розмір l тілесний kr0-6re №1
Ortopagalba
від
340,15
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бандаж колінного суглоба зігріваючий
Розмір 8 модель 802 тм "білосніжка" №1
від
158,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
2033, розмір 2
2033, розмір 4
2033, розмір 5
2037, розмір 1
2037, розмір 2
2037, розмір 3
2037, розмір 4
2037, розмір 5
2038, розмір 2
2038, розмір 3
2038, розмір 5
3055, розмір 1
L
розмір 1
розмір 1 (60-67 см)
розмір 2
розмір 2 (68-75 см)
розмір 3
розмір 3 (76-81 см)
розмір 3 XL
розмір 4
розмір 4 (82-87 см)
розмір 5
розмір 5 (88-98 см)
розмір 6
розмір 6 (99-109 см)
розмір 7
розмір 7 (110-120 см)
розмір 8
розмір 9
розмір L
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Пакування
сірий
тілесний
чорний
Виробник
Ortopagalba
Витали
Максакова Марта Михайловна
Торговий Дім Алком
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
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