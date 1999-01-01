Київ
Медичні вироби
02
Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Медичні вироби
02
Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Вироби для корекції стопи
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МИЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА ПІД ЛІКОТЬ
№1
ТМП Груп
від
473,62
грн
в 2530 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
8502, еластичний розмір s/m, люкс №1
від
219,84
грн
в 673 аптеках
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ПАЛИЦЯ
Дерев'яна №1
РИПОР
від
192,10
грн
в 402 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна з пластиковою ручкою №1
ТМП Груп
від
86,58
грн
в 364 аптеках
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 2, з додатковим фіксатором №1
від
431,00
грн
в 333 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 2 №1
від
453,00
грн
в 331 аптеці
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 3, з додатковим фіксатором №1
від
450,71
грн
в 330 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 2 (515) роз'ємний, неопреновий №1
від
687,41
грн
в 319 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 3 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від
200,33
грн
в 317 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 2 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від
202,54
грн
в 316 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№2
ТМП Груп
від
377,64
грн
в 316 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна "червоне дерево", з пластиковою ручкою №1
ТМП Груп
від
131,35
грн
в 309 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 3 №1
від
453,00
грн
в 304 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 4 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від
215,15
грн
в 296 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна "карпати" №1
ТМП Груп
від
178,47
грн
в 296 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 3 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
410,50
грн
в 294 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
№2
ТМП Груп
від
229,34
грн
в 294 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна з фігурною ручкою №1
ТМП Груп
від
120,49
грн
в 291 аптеці
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 4 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
426,06
грн
в 290 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 2 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від
382,20
грн
в 285 аптеках
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2
3
4
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...
44
Форма випуску
"весна"
(500) неопрен.
03-407
04-283
06-105
06-106
06-110
06-134
06-564
07-003
07-006
07-007
10 см х 4,6 м
1001, м'якої фіксації
1002, м'якої фіксації дитячий
1005, м'як. фікс. з жорст. вст
109-132 см
12001
130-133 см
15 см х 4,6 м
2.10.2.12
2.10.2.13
2.10.2.14
2.10.2.23
2.20.1.11
2.20.1.15
2.20.1.21
2.20.1.25
2.30.2.00
20-901, Active
20-902, Classic
200913
200915
2020 945 чорний
21003
220 DSK Bl
220DK Bl
220DK Gr
2B 8012, (пов'язка Дезо)
2B, 1001, м'якої фіксації
2B, 8502
3002, розмір 1
3002, розмір 2
3002, розмір 3
3002, розмір 4
3002, розмір 5
3006, розмір 1
3006, розмір 2
3006, розмір 3
3006, розмір 4
3006k, kids
3008, розмір 1
3008, розмір 2
3013
3015
3015 (ортез)
3022, розмір 1
3022, розмір 2
3022, розмір 3
3022, розмір 4
3022, розмір 5
3030, розмір 1
3041
3052, размер 6
3052, розмір 2
3052, розмір 3
3052, розмір 4
3052, розмір 5
3071, розмір 1
4032, розмір 2
4032, розмір 3
4032, розмір 4
4032, розмір 5
4032, розмір 6
4033, розмір 1
42003
42026
512-А, висота 60 см
52018
52034
6062, клас 2, розмір 5
66-99 см
7 см х 4,6 м
73-96 см
8001, еластичний
8011, зігріваючий
8012, (пов'язка Дезо)
8502, еластичний
8503
8506, еластичний
8551, з ребр. жорсткості
8552, з фікс. пальця
85610
91-118 см
96-118,5 см
97-122 см
99-122 см
Advance 200917
Alu Tech Relax
B1060
B2010/B001
B2010/В004
B2050AA
B4030
B4070
B4081
B4092AA
B5620
B7201AB
B7202AB
B7203AB
B7751-A
B7760, срібний
B7761
BC-160F
C5650-K
C5660-D
E2010АD
GA-9014
GB-01
GB-02
GB-03
GB-04
GB-05
GB-06
GB-10
GB-705 Тип 1077
GB-705 Тип 1078
GB-705 Тип 1079
GB-705 Тип 1080
GB-712 Тип 1081
GB-712 Тип 1082
GM 913L
GM912L
GM913L
GM920L
GM923L
GM925L
GM925M
GM935L
GM935M
GM937L
GM939L
HT-01-014
HT-03-001
HT-03-004
HT-03-005
KJT918A RD-OP-C03
L 38мм
LS04
LS06
LS08
LS12
LS16
LS29
LS30136
LS30137
LS30138
LS30139
LS30140
LS30141
LS30142
LS30143
LS30144
LS30145
LS302.37
LS302.38
LS302.39
LS302.44
LS33136
LS33137
LS33138
LS33139
LS33140
LS33141
LS33142
LSVP220
MED-01-007
MED-01-010
MED-01-012
MED-01-0121
MED-01-0125
MED-01-0128
MED-02-001 дерев.
MED-02-002 дерев.
MED-02-032
MED-03-007
MED-03-010
MED-03-011
MED-03-012
NTA25-001
NTA28-002
OMP-5538 з бортиком, смайл
OO-150
OO-153
OSD-91010F
OSD-BL560202
OSD-BL560204
OSD-BL570200
OSD-BL570201
OSD-EY-911
OSD-EY-913
OSD-MSI-91010
OSD-MSI-91040
OSD-YU851
PR-102
PR-103
PR-602
PR-603
PR-881
PR-911, L
PR-911, M
PR-911, S
R1103
R6202
R7202
RD-OP-S02
RD-OP-S03
RD-OP-S05
RD-OP-S06
RM913L
S
SC4010
VP1
WR-440
d=16 мм
d=22 мм
БК-1рХ
В062
В2010
В2012-А
В3020АА
В4030/1 73,5-84 см
ВПВ-001
Е2010AD
МЛ-1
МЛ-2
НТ-01-001
НТ-01-003
НТ-01-010
НТ-01-011
НТ-02-001
НТ-02-003
НТ-02-005
НТ-02-008
НТ-02-009
НТ-02-014
НТ-02-017
НТ-03-003
Т-002
Т-002, для дівчаток
Т-002, для хлопчиків
Т-25
Т-25, д/хлопчиків
Т-529
Т-529, для дівчаток
Тип 1004
Тип 1089
УПС-001
УПС-003
Х-1КрС, д/доросл.
арт. 4010 чорний
арт. 4010, коричнев.
арт. 4051
арт. 811 дитяча АВС
арт. 8138 дитяча Юніор
арт. 829 Класик
арт. 848-10
арт. 848-15
арт. 848-20
арт. 849 Хард
арт. 890 Блэк
арт. 895 Анатомік
арт. 899 Протэкт
арт. 900, біла
арт. 933 біла
вузькі, жіночі, м'які
д/доросл.
дерев'яна
дерев'яні
дерев'яні (МПд)
жорсткі, широкі
жіночі, серед. жорсткості
з 4 ніжками мала
метал тонкост з полім покр ПМ
металева, Катрин
металева, ПМ
металева, джета
металеві (МП)
металеві (МПм)
металічна телескопічна
опора 6 в 1
опора KJT905A
опора KJT905D
опора KJT912A
опора KJT912B
опора KJT912C
опора KJT923
розмір 1
розмір 1 (S/M)
розмір 1 (XS)
розмір 16
розмір 18
розмір 19
розмір 2
розмір 2 (L/XL)
розмір 2 (S)
розмір 2, з фіксатором
розмір 2, чорний
розмір 20
розмір 21
розмір 22
розмір 23
розмір 24
розмір 25
розмір 26
розмір 27
розмір 28
розмір 29
розмір 3
розмір 3 (M)
розмір 3, з фіксатором
розмір 3, чорний
розмір 30
розмір 31
розмір 35
розмір 36
розмір 37
розмір 37-38
розмір 38
розмір 39
розмір 3С
розмір 4
розмір 4 (L)
розмір 4, чорний
розмір 40
розмір 41
розмір 41-42
розмір 42
розмір 43
розмір 43-44
розмір 44
розмір 45
розмір 46
розмір 4C
розмір 5
розмір 5C
розмір 6
розмір 7
розмір 7C
розмір L
розмір L (36)
розмір L (37)
розмір L (38)
розмір L (40)
розмір L (41)
розмір L (42)
розмір L (44)
розмір L (46)
розмір M
розмір M (36)
розмір M (37)
розмір M (41)
розмір M (46)
розмір S
розмір XL
розмір XL (37)
розмір XL (38)
розмір XL (39)
розмір XL (40)
розмір XL (41)
розмір XL (42)
розмір XL (44)
серед. жорсткості, вузькі
серед. жорсткості, широкі
сталева, ПМ
телескопічна
тип 1021
тип 1022
тип 1023
тип 1024
тип 1025
тип 1026
тип 1028
тип 1029
тип 1030 гелевий
тип 1031
тип 1033
тип 1034
тип 1036
тип 1037
тип 1038
тип 1039
тип 1040
тип 1048
тип 1051
тип 1052
тип 1057
тип 1059
тип 1063
чорний
№ 1
№ 19
№ 2
№ 21
№ 25
№ 3
№16
№19
№21
№25
№28
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Пакування
6 см
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8 см
9.5 см
10 мм
12 см
13 мм
15 мм
16 мм
16 см
17 мм
19 мм
20 мм
22 мм
25 мм
28 мм
68-91 см
73,5-84 см
74-89 см
74-97 см
79-96,5 см
79-99 см
81-91 см
81-96,5 см
83,5-94 см
84-115 см
89-112 см
94-114 см
112-132 см
132-152 см
(шина Шанца)
Classic 91 мм
Classic 93 мм
Classic 101 мм
Classic 103 мм
Classic 104 мм
Classic 111 мм
Classic 113 мм
Classic 116 мм
Classic 118 мм
Classic 124 мм
active 101 мм
active 103 мм
active 104 мм
active 108 мм
active 109 мм
active 111 мм
active 113 мм
active 114 мм
active 118 мм
active 119 мм
active 121 мм
бежева
бежевий
для дівчаток
еластичний
жіночі
з 2-ма додатковими кільцями
з 4 ніжками велика
з 4 ніжками маленька
з додатковими кільцями
з ребрами
лівий
пара
права
правий
правий, бежев.
складна
складні
сірий
чоловічі
чорна
чорний
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Виробник
Abletech Orthopedics Corporation
Bauerfeind
FRESCO INTERNATIONAL
Fapomed Dispositivos Medicos S.A.
Fito Pharma
Foshan Dongfang
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
Foshan Nanhai Kangjiantai Rehabilitation Equipment Co., Ltd.
Helling
Horsing Enterprises
Infopia
Kaps Sp. z.o.o.
Karadeniz Medikal SaglikHizmetleri
Lauma
MIKROPLAST TABAN SANAYI ve TICARET LIMITED SIRKETI
MILTONIA HEALTH SCIENCE LTD
NEA International BV
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
PTP LEON d.o.o.
SNC Herdegеn
Tonus Elast
Арол Плюс
Волсмарт
Віталі
Диавин
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
Киевгума
Київгума
Костриба М.В.
Мандриченко Сергій Віталійович
Мандрыченко Сергей Витальевич
Маркова Н.М.
Медхауз Свис Гмбх
Медхауз Свіс Гмбх
Мензул Павел Мартиянович
Мир пожилого человека
Норма-трейд
ОРТЕКС-ЛТД
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
ОСД Восточная Европа
Ортекс-ЛТД
Оссенберг
РИПОР
Ремед
Світ літньої людини
ТЕХНОМЕДИКА
ТМП Груп
ТОРОС-ГРУП
Тонус Еласт
Торговий Дім Алком
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Торговый дом Алком
Укрвата
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Шелчен
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