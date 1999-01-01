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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Медичні вироби

02Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

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МИЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА ПІД ЛІКОТЬ
МИЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА ПІД ЛІКОТЬ
№1
ТМП Груп
від 473,62 грн
в 2530 аптеках інших міст
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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ
8502, еластичний розмір s/m, люкс №1
від 219,84 грн
в 673 аптеках
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Дерев'яна №1
РИПОР
від 192,10 грн
в 402 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна з пластиковою ручкою №1
ТМП Груп
від 86,58 грн
в 364 аптеках
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 2, з додатковим фіксатором №1
від 431,00 грн
в 333 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 2 №1
від 453,00 грн
в 331 аптеці
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Бандаж на гомілковостопний суглоб
Бандаж на гомілковостопний суглоб
3041 размер 3, з додатковим фіксатором №1
від 450,71 грн
в 330 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 2 (515) роз'ємний, неопреновий №1
від 687,41 грн
в 319 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 3 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від 200,33 грн
в 317 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 2 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від 202,54 грн
в 316 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№2
ТМП Груп
від 377,64 грн
в 316 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна "червоне дерево", з пластиковою ручкою №1
ТМП Груп
від 131,35 грн
в 309 аптеках
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Бандаж колінного суглобу
Бандаж колінного суглобу
3022, розмір 3 №1
від 453,00 грн
в 304 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ
Розмір 4 (513) з відкритою чашечкою, бежевий №1
від 215,15 грн
в 296 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна "карпати" №1
ТМП Груп
від 178,47 грн
в 296 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 3 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 410,50 грн
в 294 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
№2
ТМП Груп
від 229,34 грн
в 294 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна з фігурною ручкою №1
ТМП Груп
від 120,49 грн
в 291 аптеці
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 4 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 426,06 грн
в 290 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ
Розмір 2 бежевий (710) №1
ТОРОС-ГРУП
від 382,20 грн
в 285 аптеках
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