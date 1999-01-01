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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

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02Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Ходунки
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ХОДУНКИ-РАМКИ РЕГУЛЮЮЧІ "RIDNI"
ХОДУНКИ-РАМКИ РЕГУЛЮЮЧІ "RIDNI"
Опора kjt905a складні шагающие №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від 1574,45 грн
в 33 аптеках інших міст
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ХОДУНКИ
ХОДУНКИ
Ht-03-005 №1
від 1713,70 грн
в 18 аптеках інших міст
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ХОДУНКИ-РАМКИ MEDOK СКЛАДНІ РЕГУЛЮЮЧІ ПО ВИСОТІ КРОКУЮЧІ
ХОДУНКИ-РАМКИ MEDOK СКЛАДНІ РЕГУЛЮЮЧІ ПО ВИСОТІ КРОКУЮЧІ
Med-03-010 №1
Світ літньої людини
від 1351,10 грн
в 8 аптеках
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Ходунки крокуючі складні
Ходунки крокуючі складні
Wr-440 №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від 1174,06 грн
в 7 аптеках
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Пристрій опорно-руховий тм "Gamma"
Пристрій опорно-руховий тм "Gamma"
Gm913l №1
Ремед
від 1811,30 грн
в 5 аптеках
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ХОДУНКИ-РАМКИ MEDOK СКЛАДНІ РЕГУЛЮЮЧІ ПО ВИСОТІ КРОКУЮЧІ
ХОДУНКИ-РАМКИ MEDOK СКЛАДНІ РЕГУЛЮЮЧІ ПО ВИСОТІ КРОКУЮЧІ
Med-03-011 №1
Світ літньої людини
від 1747,30 грн
в 4 аптеках
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Ходунки-рамки Medok нерегульовані по висоті
Ходунки-рамки Medok нерегульовані по висоті
Med-03-007 №1
Світ літньої людини
від 1048,40 грн
в 4 аптеках
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Ходунок
Ходунок
Rm913l без коліс універсальний (2-в-1) №1
РЕМЕД ЧП
від 1416,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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Ходунки універсальні
Ходунки універсальні
Osd-ey-911 2 в 1 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
від 1554,35 грн
в 3 аптеках
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ХОДУНКИ-РАМКИ РЕГУЛЮЮЧІ "RIDNI"
ХОДУНКИ-РАМКИ РЕГУЛЮЮЧІ "RIDNI"
Опора kjt905d складні на 2-х колесах №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від 1854,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ХОДУНКИ
ХОДУНКИ
Для дорослих регульовані, складані, крокуючі №1
від 2075,80 грн
в 2 аптеках
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ХОДУНОК СКЛАДНИЙ "NOVA"
ХОДУНОК СКЛАДНИЙ "NOVA"
B4081 83,5-94 см на двох коліщатках, алюмінієвий №3
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від 1955,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ХОДУНОК СКЛАДНИЙ КРОКУЮЧИЙ "NOVA"
ХОДУНОК СКЛАДНИЙ КРОКУЮЧИЙ "NOVA"
B4030 81-91 см алюмінієвий №2
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від 1532,20 грн
в 2 аптеках інших міст
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Ходунки універсальні
Ходунки універсальні
Osd-ey-913 2 в 1 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
від 1598,80 грн
в 1 аптеці
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Ходунки-туалет "Ridni"
Ходунки-туалет "Ridni"
Опора 6 в 1 kjt-909bs №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від 3953,52 грн
в 1 аптеці
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ПРИСТРОЇ ОПОРНО-РУХОВІ
ПРИСТРОЇ ОПОРНО-РУХОВІ
Gm 913l №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 1649,00 грн
в 1 аптеці
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ХОДУНОК СКЛАДНИЙ "NOVA"
ХОДУНОК СКЛАДНИЙ "NOVA"
В4030/1 73,5-84 см алюмінієвий №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від 1755,84 грн
в 1 аптеці
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ХОДУНКИ
ХОДУНКИ
Нт-03-003 регульовані №1
від 1601,77 грн
в 1 аптеці
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ПРИСТРОЇ ОПОРНО-РУХОВІ
ПРИСТРОЇ ОПОРНО-РУХОВІ
Gm912l на колесах №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 3156,56 грн
в 1 аптеці
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Ролатор ходунки на колесах
Ролатор ходунки на колесах
Pr-881 №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від 6277,71 грн
в 1 аптеці
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