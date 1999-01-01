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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Ходунки
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ХОДУНКИ-РАМКИ РЕГУЛЮЮЧІ "RIDNI"
Опора kjt905a складні шагающие №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від
1574,45
грн
в 33 аптеках інших міст
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ХОДУНКИ
Ht-03-005 №1
від
1713,70
грн
в 18 аптеках інших міст
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ХОДУНКИ-РАМКИ MEDOK СКЛАДНІ РЕГУЛЮЮЧІ ПО ВИСОТІ КРОКУЮЧІ
Med-03-010 №1
Світ літньої людини
від
1351,10
грн
в 8 аптеках
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Ходунки крокуючі складні
Wr-440 №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від
1174,06
грн
в 7 аптеках
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Пристрій опорно-руховий тм "Gamma"
Gm913l №1
Ремед
від
1811,30
грн
в 5 аптеках
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ХОДУНКИ-РАМКИ MEDOK СКЛАДНІ РЕГУЛЮЮЧІ ПО ВИСОТІ КРОКУЮЧІ
Med-03-011 №1
Світ літньої людини
від
1747,30
грн
в 4 аптеках
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Ходунки-рамки Medok нерегульовані по висоті
Med-03-007 №1
Світ літньої людини
від
1048,40
грн
в 4 аптеках
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Ходунок
Rm913l без коліс універсальний (2-в-1) №1
РЕМЕД ЧП
від
1416,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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Ходунки універсальні
Osd-ey-911 2 в 1 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
від
1554,35
грн
в 3 аптеках
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ХОДУНКИ-РАМКИ РЕГУЛЮЮЧІ "RIDNI"
Опора kjt905d складні на 2-х колесах №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від
1854,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ХОДУНКИ
Для дорослих регульовані, складані, крокуючі №1
від
2075,80
грн
в 2 аптеках
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ХОДУНОК СКЛАДНИЙ "NOVA"
B4081 83,5-94 см на двох коліщатках, алюмінієвий №3
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від
1955,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ХОДУНОК СКЛАДНИЙ КРОКУЮЧИЙ "NOVA"
B4030 81-91 см алюмінієвий №2
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від
1532,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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Ходунки універсальні
Osd-ey-913 2 в 1 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
від
1598,80
грн
в 1 аптеці
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Ходунки-туалет "Ridni"
Опора 6 в 1 kjt-909bs №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від
3953,52
грн
в 1 аптеці
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ПРИСТРОЇ ОПОРНО-РУХОВІ
Gm 913l №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
1649,00
грн
в 1 аптеці
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ХОДУНОК СКЛАДНИЙ "NOVA"
В4030/1 73,5-84 см алюмінієвий №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від
1755,84
грн
в 1 аптеці
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ХОДУНКИ
Нт-03-003 регульовані №1
від
1601,77
грн
в 1 аптеці
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ПРИСТРОЇ ОПОРНО-РУХОВІ
Gm912l на колесах №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
3156,56
грн
в 1 аптеці
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Ролатор ходунки на колесах
Pr-881 №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від
6277,71
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
B4030
B4070
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HT-03-001
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MED-03-010
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MED-03-012
OSD-91010F
OSD-EY-911
OSD-EY-913
OSD-MSI-91010
OSD-MSI-91040
PR-881
RM913L
SC4010
WR-440
В4030/1 73,5-84 см
НТ-03-003
Х-1КрС, д/доросл.
д/доросл.
опора 6 в 1
опора KJT905A
опора KJT905D
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73,5-84 см
79-96,5 см
81-91 см
81-96,5 см
83,5-94 см
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Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
Karadeniz Medikal SaglikHizmetleri
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
Медхауз Свис Гмбх
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Ремед
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