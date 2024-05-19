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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 2 (513) з відкритою чашечкою, бежевий, №1 - Київ (172950) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
234,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
305,39
Економія: -55,71 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
294,92
Економія: -45,24 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
302,16
Економія: -52,48 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
234,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
234,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
234,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
282,97
Економія: -42,48 грн
240,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
297,72
Економія: -32,03 грн
265,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
298,67
Економія: -32,12 грн
266,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
302,36
Економія: -34,38 грн
267,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
234,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
234,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
280,64
Економія: -12,24 грн
268,40 грн