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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Милиці

Медичні вироби

02Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Милиці
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МИЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА ПІД ЛІКОТЬ
МИЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА ПІД ЛІКОТЬ
№1
ТМП Груп
від 473,62 грн
в 2530 аптеках інших міст
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№2
ТМП Груп
від 377,64 грн
в 316 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
№2
ТМП Груп
від 229,34 грн
в 294 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДИТЯЧА
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДИТЯЧА
№2
ТМП Груп
від 195,07 грн
в 283 аптеках
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Милиці пахвові
Милиці пахвові
Дерев'яні (мпд) для дорослих №2
від 744,82 грн
в 71 аптеці
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ТРОСТИНИ-МИЛИЦІ
ТРОСТИНИ-МИЛИЦІ
Gm920l №1
Foshan Dongfang
від 395,85 грн
в 64 аптеках
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Милиці ліктьові
Милиці ліктьові
Нт-02-005 алюмінієві №1
від 383,60 грн
в 34 аптеках інших міст
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МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Gm925l №1
Foshan Dongfang
від 487,45 грн
в 33 аптеках
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Милиці пахвові
Милиці пахвові
Нт-02-003 метал. №1
від 391,75 грн
в 25 аптеках інших міст
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Тростина-милиця тм "Gamma"
Тростина-милиця тм "Gamma"
Gm920l №1
Ремед
від 419,44 грн
в 20 аптеках
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МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Gm925m №1
Foshan Dongfang
від 445,40 грн
в 19 аптеках
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МИЛИЦЯ ПАХВОВА MEDOK ДВОСТІЙКОВА РЕГУЛЬОВАНА ЗА ВИСОТОЮ
МИЛИЦЯ ПАХВОВА MEDOK ДВОСТІЙКОВА РЕГУЛЬОВАНА ЗА ВИСОТОЮ
Med-02-002 дерев. пара розмір m №1
Світ літньої людини
від 179,70 грн
в 17 аптеках інших міст
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МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Gm937l №1
Foshan Dongfang
від 504,00 грн
в 17 аптеках
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МИЛИЦІ
МИЛИЦІ
Gm923l №1
Foshan Dongfang
від 520,02 грн
в 12 аптеках
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Милиця алюмінієва
Милиця алюмінієва
Pr-911, m підпахвовий №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від 495,76 грн
в 12 аптеках
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Милиця алюмінієва
Милиця алюмінієва
Pr-911, l підпахвовий №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від 542,10 грн
в 12 аптеках
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Милиця ліктьова
Милиця ліктьова
Gb-705 тип 1078 тверда рукоятка, чорний №1
ТОРОС-ГРУП
від 425,86 грн
в 11 аптеках інших міст
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Милиця ліктьова
Милиця ліктьова
Gb-705 тип 1079 тверда рукоятка, синій №1
ТОРОС-ГРУП
від 404,46 грн
в 11 аптеках інших міст
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МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
B7202ab 94-114 см алюмінієвий №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від 350,00 грн
в 11 аптеках інших міст
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Милиці ліктьові
Милиці ліктьові
Нт-02-009 №1
від 417,70 грн
в 10 аптеках інших міст
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