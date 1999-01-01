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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Милиці
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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Милиці
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МИЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА ПІД ЛІКОТЬ
№1
ТМП Груп
від
473,62
грн
в 2530 аптеках інших міст
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№2
ТМП Груп
від
377,64
грн
в 316 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
№2
ТМП Груп
від
229,34
грн
в 294 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДИТЯЧА
№2
ТМП Груп
від
195,07
грн
в 283 аптеках
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Милиці пахвові
Дерев'яні (мпд) для дорослих №2
від
744,82
грн
в 71 аптеці
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ТРОСТИНИ-МИЛИЦІ
Gm920l №1
Foshan Dongfang
від
395,85
грн
в 64 аптеках
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Милиці ліктьові
Нт-02-005 алюмінієві №1
від
383,60
грн
в 34 аптеках інших міст
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МИЛИЦІ
Gm925l №1
Foshan Dongfang
від
487,45
грн
в 33 аптеках
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Милиці пахвові
Нт-02-003 метал. №1
від
391,75
грн
в 25 аптеках інших міст
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Тростина-милиця тм "Gamma"
Gm920l №1
Ремед
від
419,44
грн
в 20 аптеках
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МИЛИЦІ
Gm925m №1
Foshan Dongfang
від
445,40
грн
в 19 аптеках
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МИЛИЦЯ ПАХВОВА MEDOK ДВОСТІЙКОВА РЕГУЛЬОВАНА ЗА ВИСОТОЮ
Med-02-002 дерев. пара розмір m №1
Світ літньої людини
від
179,70
грн
в 17 аптеках інших міст
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МИЛИЦІ
Gm937l №1
Foshan Dongfang
від
504,00
грн
в 17 аптеках
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МИЛИЦІ
Gm923l №1
Foshan Dongfang
від
520,02
грн
в 12 аптеках
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Милиця алюмінієва
Pr-911, m підпахвовий №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від
495,76
грн
в 12 аптеках
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Милиця алюмінієва
Pr-911, l підпахвовий №1
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
від
542,10
грн
в 12 аптеках
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Милиця ліктьова
Gb-705 тип 1078 тверда рукоятка, чорний №1
ТОРОС-ГРУП
від
425,86
грн
в 11 аптеках інших міст
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Милиця ліктьова
Gb-705 тип 1079 тверда рукоятка, синій №1
ТОРОС-ГРУП
від
404,46
грн
в 11 аптеках інших міст
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МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
B7202ab 94-114 см алюмінієвий №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від
350,00
грн
в 11 аптеках інших міст
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Милиці ліктьові
Нт-02-009 №1
від
417,70
грн
в 10 аптеках інших міст
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Форма випуску
109-132 см
130-133 см
200913
200915
220 DSK Bl
220DK Bl
220DK Gr
66-99 см
85610
91-118 см
96-118,5 см
97-122 см
99-122 см
Advance 200917
B5620
B7201AB
B7202AB
B7203AB
B7751-A
B7760, срібний
B7761
C5650-K
C5660-D
GB-705 Тип 1077
GB-705 Тип 1078
GB-705 Тип 1079
GB-705 Тип 1080
GB-712 Тип 1081
GB-712 Тип 1082
GM920L
GM923L
GM925L
GM925M
GM935L
GM935M
GM937L
GM939L
KJT918A RD-OP-C03
MED-02-001 дерев.
MED-02-002 дерев.
MED-02-032
OSD-BL570200
OSD-BL570201
PR-602
PR-603
PR-911, L
PR-911, M
PR-911, S
МЛ-1
МЛ-2
НТ-02-001
НТ-02-003
НТ-02-005
НТ-02-008
НТ-02-009
НТ-02-014
НТ-02-017
дерев'яні
дерев'яні (МПд)
металеві (МП)
металеві (МПм)
розмір M
тип 1048
тип 1051
тип 1052
тип 1057
тип 1059
тип 1063
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Пакування
68-91 см
74-89 см
74-97 см
79-99 см
84-115 см
89-112 см
94-114 см
112-132 см
132-152 см
пара
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Foshan Dongfang
Foshan Nanhai Kangjiantai Rehabilitation Equipment Co., Ltd.
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
SNC Herdegеn
Караденіз Медікал Саглік Хізметрелі
Мандрыченко Сергей Витальевич
Медхауз Свіс Гмбх
Норма-трейд
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
ОСД Восточная Европа
Оссенберг
РИПОР
Ремед
Світ літньої людини
ТМП Груп
ТОРОС-ГРУП
Торговий Дім Алком
Торговый Дом Алком
Торговый дом Алком
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