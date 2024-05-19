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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 1 (515) роз'ємний, неопреновий, №1 - Київ (500160) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
821,14
Економія: -149,80 грн
671,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
812,45
Економія: -141,11 грн
671,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
810,76
Економія: -121,74 грн
689,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
799,68
Економія: -86,05 грн
713,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
812,99
Економія: -92,44 грн
720,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
804,07
Економія: -105,82 грн
698,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
821,14
Економія: -149,80 грн
671,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
804,68
Економія: -133,34 грн
671,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
816,91
Економія: -145,57 грн
671,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
819,60
Економія: -150,57 грн
669,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
812,68
Економія: -123,66 грн
689,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
760,94
Економія: -100,38 грн
660,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
800,61
Економія: -56,99 грн
743,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
769,01
Економія: -122,88 грн
646,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
743,05
Економія: -73,84 грн
669,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
767,50
Економія: -121,37 грн
646,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
751,06
Економія: -72,48 грн
678,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
712,81
Економія: -54,87 грн
657,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
754,81
Економія: -79,11 грн
675,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
800,68
Економія: -99,35 грн
701,33 грн