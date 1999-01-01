Київ
Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Вироби для корекції стопи
Медичні вироби
02
Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Вироби для корекції стопи
вкладки ортопедичні
Взуття ортопедичне
Взуття профілактичне
Устілки
Сортування:
По популярності
Фільтр
Подушечки клейкі від мозолів
Ls06 №1
Торговий Дім Алком
від
79,90
грн
в 68 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Устілки ортопедичні
Тип 1021 розмір 45-46 №1
від
234,22
грн
в 20 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-05 з додатковими кільцями розмір l №1
Волсмарт
від
155,00
грн
в 16 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Устілки ортопедичні
Тип 1021 розмір 35-36 №1
ТОРОС-ГРУП
від
292,53
грн
в 15 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-05 з додатковими кільцями розмір m №1
Волсмарт
від
155,00
грн
в 14 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір m №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
140,66
грн
в 11 аптеках
Знайти в аптеках
МІЖПАЛЬЦЕВА ПЕРЕГОРОДКА тм "LUCKYSTEP"
Розмір 2 ls10 №1
Торговий Дім Алком
від
143,32
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-10 з 2-ма додатковими кільцями розмір m №1
Волсмарт
від
160,00
грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вкладиш під плесно
Ls08 №1
Торговий Дім Алком
від
109,30
грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
МІЖПАЛЬЦЕВА ПЕРЕГОРОДКА тм "LUCKYSTEP"
Розмір 1 ls10 №1
Торговий Дім Алком
від
152,76
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Захисна гелева подушка при вальгусній деформації великого пальця стопи Milplast Foot Comfort
№1
FRESCO INTERNATIONAL
від
246,22
грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Тип 1022 розмір 39-40 №1
ТОРОС-ГРУП
від
254,72
грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Розділювач силіконовий для пальців ніг Milplast Foot Comfort
Розмір s №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
229,00
грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
Подушечки для п’ят ортопедичні
Тип 1040 №1
ТОРОС-ГРУП
від
69,65
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Захисна гелева подушка при вальгусній деформації мізинця стопи Milplast Foot Comfort
№1
FRESCO INTERNATIONAL
від
256,50
грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
Шина ортопедична для усунення деформації Hallux Valgus
Тип 1025 №1
ТОРОС-ГРУП
від
320,51
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Тип 1022 розмір 41-42 №1
ТОРОС-ГРУП
від
254,72
грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Перегородка міжпальцева ортопедична з захистом на кісточку
Тип 1029 розмір l №1
ТОРОС-ГРУП
від
102,49
грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір m ребристий №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
417,00
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір s ребристий №2
FRESCO INTERNATIONAL
від
277,96
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
19
Форма випуску
"весна"
03-407
04-283
06-105
06-106
06-110
06-134
06-564
07-003
07-006
07-007
10 см х 4,6 м
15 см х 4,6 м
20-901, Active
20-902, Classic
2020 945 чорний
7 см х 4,6 м
Alu Tech Relax
BC-160F
GA-9014
GB-01
GB-02
GB-03
GB-04
GB-05
GB-06
GB-10
L 38мм
LS04
LS06
LS08
LS12
LS16
LS29
LS30136
LS30137
LS30138
LS30139
LS30140
LS30141
LS30142
LS30143
LS30144
LS30145
LS302.37
LS302.38
LS302.39
LS302.44
LS33136
LS33137
LS33138
LS33139
LS33140
LS33141
LS33142
LSVP220
OMP-5538 з бортиком, смайл
S
VP1
Т-002
Т-002, для дівчаток
Т-002, для хлопчиків
Т-25
Т-25, д/хлопчиків
Т-529
Т-529, для дівчаток
УПС-001
УПС-003
арт. 4010 чорний
арт. 4010, коричнев.
арт. 4051
арт. 811 дитяча АВС
арт. 8138 дитяча Юніор
арт. 829 Класик
арт. 848-10
арт. 848-15
арт. 848-20
арт. 849 Хард
арт. 890 Блэк
арт. 895 Анатомік
арт. 899 Протэкт
арт. 900, біла
арт. 933 біла
вузькі, жіночі, м'які
жорсткі, широкі
жіночі, серед. жорсткості
розмір 1
розмір 16
розмір 18
розмір 19
розмір 2
розмір 20
розмір 21
розмір 22
розмір 23
розмір 24
розмір 25
розмір 26
розмір 27
розмір 28
розмір 29
розмір 30
розмір 31
розмір 35
розмір 36
розмір 37
розмір 37-38
розмір 38
розмір 39
розмір 40
розмір 41
розмір 41-42
розмір 42
розмір 43
розмір 43-44
розмір 44
розмір 45
розмір 46
розмір L
розмір L (36)
розмір L (37)
розмір L (38)
розмір L (40)
розмір L (41)
розмір L (42)
розмір L (44)
розмір L (46)
розмір M
розмір M (36)
розмір M (37)
розмір M (41)
розмір M (46)
розмір S
розмір XL (37)
розмір XL (38)
розмір XL (39)
розмір XL (40)
розмір XL (41)
розмір XL (42)
розмір XL (44)
серед. жорсткості, вузькі
серед. жорсткості, широкі
тип 1021
тип 1022
тип 1023
тип 1024
тип 1025
тип 1026
тип 1028
тип 1029
тип 1030 гелевий
тип 1031
тип 1033
тип 1034
тип 1036
тип 1037
тип 1038
тип 1039
тип 1040
Показати всі
Пакування
10 мм
15 мм
20 мм
Classic 91 мм
Classic 93 мм
Classic 101 мм
Classic 103 мм
Classic 104 мм
Classic 111 мм
Classic 113 мм
Classic 116 мм
Classic 118 мм
Classic 124 мм
active 101 мм
active 103 мм
active 104 мм
active 108 мм
active 109 мм
active 111 мм
active 113 мм
active 114 мм
active 118 мм
active 119 мм
active 121 мм
бежева
для дівчаток
жіночі
з 2-ма додатковими кільцями
з додатковими кільцями
пара
чоловічі
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
9
Виробник
Bauerfeind
FRESCO INTERNATIONAL
Fito Pharma
Horsing Enterprises
Infopia
Kaps Sp. z.o.o.
MIKROPLAST TABAN SANAYI ve TICARET LIMITED SIRKETI
MILTONIA HEALTH SCIENCE LTD
PTP LEON d.o.o.
Волсмарт
Диавин
Маркова Н.М.
ОРТЕКС-ЛТД
Ортекс-ЛТД
ТОРОС-ГРУП
Торговий Дім Алком
Торговый дом Алком
Укрмедтекстиль
Шелчен
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню