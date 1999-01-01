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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Вироби для корекції стопи

Медичні вироби

02Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Вироби для корекції стопи
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Подушечки клейкі від мозолів
Подушечки клейкі від мозолів
Ls06 №1
Торговий Дім Алком
від 79,90 грн
в 68 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні
Устілки ортопедичні
Тип 1021 розмір 45-46 №1
від 234,22 грн
в 20 аптеках інших міст
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Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-05 з додатковими кільцями розмір l №1
Волсмарт
від 155,00 грн
в 16 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні
Устілки ортопедичні
Тип 1021 розмір 35-36 №1
ТОРОС-ГРУП
від 292,53 грн
в 15 аптеках інших міст
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Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-05 з додатковими кільцями розмір m №1
Волсмарт
від 155,00 грн
в 14 аптеках інших міст
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Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір m №2
FRESCO INTERNATIONAL
від 140,66 грн
в 11 аптеках
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МІЖПАЛЬЦЕВА ПЕРЕГОРОДКА тм "LUCKYSTEP"
МІЖПАЛЬЦЕВА ПЕРЕГОРОДКА тм "LUCKYSTEP"
Розмір 2 ls10 №1
Торговий Дім Алком
від 143,32 грн
в 10 аптеках
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Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Протектор на кісточку з перегородкою "Foot Care"
Gb-10 з 2-ма додатковими кільцями розмір m №1
Волсмарт
від 160,00 грн
в 9 аптеках інших міст
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Вкладиш під плесно
Вкладиш під плесно
Ls08 №1
Торговий Дім Алком
від 109,30 грн
в 9 аптеках інших міст
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МІЖПАЛЬЦЕВА ПЕРЕГОРОДКА тм "LUCKYSTEP"
МІЖПАЛЬЦЕВА ПЕРЕГОРОДКА тм "LUCKYSTEP"
Розмір 1 ls10 №1
Торговий Дім Алком
від 152,76 грн
в 9 аптеках
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Захисна гелева подушка при вальгусній деформації великого пальця стопи Milplast Foot Comfort
Захисна гелева подушка при вальгусній деформації великого пальця стопи Milplast Foot Comfort
№1
FRESCO INTERNATIONAL
від 246,22 грн
в 9 аптеках
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Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Тип 1022 розмір 39-40 №1
ТОРОС-ГРУП
від 254,72 грн
в 8 аптеках інших міст
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Розділювач силіконовий для пальців ніг Milplast Foot Comfort
Розділювач силіконовий для пальців ніг Milplast Foot Comfort
Розмір s №2
FRESCO INTERNATIONAL
від 229,00 грн
в 7 аптеках
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Подушечки для п’ят ортопедичні
Подушечки для п’ят ортопедичні
Тип 1040 №1
ТОРОС-ГРУП
від 69,65 грн
в 7 аптеках інших міст
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Захисна гелева подушка при вальгусній деформації мізинця стопи Milplast Foot Comfort
Захисна гелева подушка при вальгусній деформації мізинця стопи Milplast Foot Comfort
№1
FRESCO INTERNATIONAL
від 256,50 грн
в 7 аптеках
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Шина ортопедична для усунення деформації Hallux Valgus
Шина ортопедична для усунення деформації Hallux Valgus
Тип 1025 №1
ТОРОС-ГРУП
від 320,51 грн
в 7 аптеках інших міст
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Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Устілки ортопедичні гелеві для діабетиків
Тип 1022 розмір 41-42 №1
ТОРОС-ГРУП
від 254,72 грн
в 6 аптеках інших міст
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Перегородка міжпальцева ортопедична з захистом на кісточку
Перегородка міжпальцева ортопедична з захистом на кісточку
Тип 1029 розмір l №1
ТОРОС-ГРУП
від 102,49 грн
в 6 аптеках інших міст
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Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір m ребристий №2
FRESCO INTERNATIONAL
від 417,00 грн
в 6 аптеках
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Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Напальчник захисний гелевий Milplast Foot Comfort
Розмір s ребристий №2
FRESCO INTERNATIONAL
від 277,96 грн
в 6 аптеках
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