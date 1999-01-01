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Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Тростини

Медичні вироби

02Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі

Тростини
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Дерев'яна №1
РИПОР
від 192,10 грн
в 402 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна з пластиковою ручкою №1
ТМП Груп
від 86,58 грн
в 364 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна "червоне дерево", з пластиковою ручкою №1
ТМП Груп
від 131,35 грн
в 309 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна "карпати" №1
ТМП Груп
від 178,47 грн
в 296 аптеках
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна з фігурною ручкою №1
ТМП Груп
від 120,49 грн
в 291 аптеці
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Металева, пм чорна №1
від 222,60 грн
в 176 аптеках
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Нт-01-003 дерв'янні №1
від 195,40 грн
в 81 аптеці
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Нт-01-001 металічна №1
від 147,45 грн
в 79 аптеках
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Дерев'яна №1
від 202,86 грн
в 24 аптеках
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Ht-01-014 4-х опорна, алюмінієва №1
Норма-трейд
від 430,80 грн
в 23 аптеках інших міст
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Металічна телескопічна (із регульованою довжиною) (пмт) №1
від 341,25 грн
в 19 аптеках
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ПАЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА
ПАЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА
Телескопічна №1
від 263,41 грн
в 15 аптеках
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ПАЛИЦЯ
ПАЛИЦЯ
Металева, пм №1
від 153,26 грн
в 11 аптеках інших міст
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ПАЛИЦЯ NOVA
ПАЛИЦЯ NOVA
B1060 №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від 347,30 грн
в 11 аптеках інших міст
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ПАЛИЦЯ NOVA
ПАЛИЦЯ NOVA
В2012-а №1
від 381,30 грн
в 10 аптеках інших міст
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ТРОСТИНА РЕГУЛЬОВАНА "RIDNI"
ТРОСТИНА РЕГУЛЬОВАНА "RIDNI"
Опора kjt912a з 4 ніжками велика алюмінієва №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від 328,50 грн
в 9 аптеках інших міст
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА "МІРТА"
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА "МІРТА"
Дерев., "карпати" №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від 251,20 грн
в 7 аптеках інших міст
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ПАЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА
ПАЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА
№1
ТМП Груп
від 178,66 грн
в 6 аптеках
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ПАЛИЦЯ NOVA
ПАЛИЦЯ NOVA
E2010аd №1
від 471,70 грн
в 6 аптеках інших міст
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ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА "МІРТА"
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА "МІРТА"
Металева, джета №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від 91,65 грн
в 6 аптеках інших міст
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