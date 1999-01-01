Київ
Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Тростини
Медичні вироби
02
Опорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючі
Тростини
Сортування:
По популярності
Фільтр
ПАЛИЦЯ
Дерев'яна №1
РИПОР
від
192,10
грн
в 402 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна з пластиковою ручкою №1
ТМП Груп
від
86,58
грн
в 364 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна "червоне дерево", з пластиковою ручкою №1
ТМП Груп
від
131,35
грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна "карпати" №1
ТМП Груп
від
178,47
грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА
Дерев'яна з фігурною ручкою №1
ТМП Груп
від
120,49
грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ
Металева, пм чорна №1
від
222,60
грн
в 176 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ
Нт-01-003 дерв'янні №1
від
195,40
грн
в 81 аптеці
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ
Нт-01-001 металічна №1
від
147,45
грн
в 79 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ
Дерев'яна №1
від
202,86
грн
в 24 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ
Ht-01-014 4-х опорна, алюмінієва №1
Норма-трейд
від
430,80
грн
в 23 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ
Металічна телескопічна (із регульованою довжиною) (пмт) №1
від
341,25
грн
в 19 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА
Телескопічна №1
від
263,41
грн
в 15 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ
Металева, пм №1
від
153,26
грн
в 11 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ NOVA
B1060 №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від
347,30
грн
в 11 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ NOVA
В2012-а №1
від
381,30
грн
в 10 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ТРОСТИНА РЕГУЛЬОВАНА "RIDNI"
Опора kjt912a з 4 ніжками велика алюмінієва №1
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
від
328,50
грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА "МІРТА"
Дерев., "карпати" №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від
251,20
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ АЛЮМІНІЄВА
№1
ТМП Груп
від
178,66
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ NOVA
E2010аd №1
від
471,70
грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПАЛИЦЯ ІНВАЛІДНА "МІРТА"
Металева, джета №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від
91,65
грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
Форма випуску
73-96 см
B1060
B2010/B001
B2010/В004
B2050AA
E2010АD
HT-01-014
MED-01-007
MED-01-010
MED-01-012
OSD-BL560202
OSD-BL560204
OSD-YU851
PR-102
PR-103
RD-OP-S02
RD-OP-S03
RD-OP-S05
RD-OP-S06
d=16 мм
d=22 мм
В062
В2010
В2012-А
В3020АА
Е2010AD
НТ-01-001
НТ-01-003
НТ-01-010
НТ-01-011
Тип 1004
дерев'яна
з 4 ніжками мала
метал тонкост з полім покр ПМ
металева, Катрин
металева, ПМ
металева, джета
металічна телескопічна
опора KJT912A
опора KJT912B
опора KJT912C
опора KJT923
сталева, ПМ
телескопічна
Показати всі
Пакування
16 мм
16 см
з 4 ніжками велика
з 4 ніжками маленька
права
складна
Показати всі
Виробник
Foshan Nanhai KJT Rehabilitation Equipment Co., Ltd
Karadeniz Medikal SaglikHizmetleri
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
Костриба М.В.
Мандриченко Сергій Віталійович
Мандрыченко Сергей Витальевич
Мензул Павел Мартиянович
Мир пожилого человека
Норма-трейд
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
РИПОР
Світ літньої людини
ТМП Груп
ТОРОС-ГРУП
Торговый дом Алком
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню