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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 2 (515) роз'ємний, неопреновий, №1 - Київ (500161) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
821,14
Економія: -149,80 грн
671,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
761,87
Економія: -132,32 грн
629,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
760,29
Економія: -114,16 грн
646,13 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
749,90
Економія: -80,69 грн
669,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
812,99
Економія: -92,44 грн
720,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
754,01
Економія: -32,88 грн
721,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
821,14
Економія: -149,80 грн
671,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
816,91
Економія: -145,57 грн
671,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
768,58
Економія: -141,20 грн
627,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
812,68
Економія: -123,66 грн
689,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
811,45
Економія: -107,05 грн
704,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
800,61
Економія: -56,99 грн
743,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
769,01
Економія: -122,88 грн
646,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
743,05
Економія: -73,84 грн
669,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
800,91
Економія: -77,28 грн
723,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
798,15
Економія: -61,45 грн
736,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
754,81
Економія: -79,11 грн
675,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
800,68
Економія: -99,35 грн
701,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
766,34
Економія: -94,25 грн
672,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
818,52
Економія: -84,89 грн
733,63 грн