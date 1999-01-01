Київ
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E D
Блокатори бета-адренорецепторів
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E D
Блокатори бета-адренорецепторів
S01E D01
Тимолол
S01E D02
Бетаксолол
S01E D51
Тимолол, комбінації
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Азарга®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
406,14
грн
в 893 аптеках
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Мардозія
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від
329,59
грн
в 841 аптеці
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Бетоптик® S
Краплі очні 0,25 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
166,48
грн
в 750 аптеках
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Офтимол®
Краплі очні 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
66,00
грн
в 750 аптеках
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Бризотон®
Краплі очні флакон 5 мл №1
Фармак
від
307,37
грн
в 730 аптеках
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Ланотан® Т
Краплі очні, розчин флакон 2.5 мл №1
Фармак
від
349,13
грн
в 681 аптеці
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Дорзоптик Комбі Еко
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
330,95
грн
в 679 аптеках
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Бетофтан®
Краплі очні, суспензія 2,5 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від
146,43
грн
в 677 аптеках
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Бріоніт®
Краплі очні, розчин флакон 5 мл №1
Фармак
від
317,58
грн
в 605 аптеках
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Тимолол-Дарниця
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл в пачці №1
Дарниця ФФ
від
59,55
грн
в 587 аптеках
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Дорзотимол®
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
237,35
грн
в 556 аптеках
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Дуотрав®
Краплі очні флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Новартіс Фарма
від
487,77
грн
в 474 аптеках
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Дорзітім®
Краплі очні, розчин флакон поліетиленовий з крапельницею 5 мл в пачці №1
Київський вітамінний завод
від
312,00
грн
в 419 аптеках
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Офтан® Тимолол
Краплі очні 0,5 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від
83,26
грн
в 378 аптеках
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Тізоптан
Краплі очні флакон-крапельниця 3 мл №1
Сентісс Фарма
від
255,61
грн
в 320 аптеках
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Бімоптик Плюс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл + 5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 3 мл №1
Ромфарм Компані
від
340,37
грн
в 316 аптеках
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Брінера
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
287,19
грн
в 299 аптеках
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Акістан Дуо
Краплі очні, розчин флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від
238,92
грн
в 284 аптеках
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Норматин
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Е.І.П.І.Ко.
від
86,48
грн
в 242 аптеках
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Косопт БК
Краплі очні, розчин флакон з дозатором 10 мл №1
Сантен
від
1005,70
грн
в 176 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очн., сусп.
крап. очні, р-н
Дозування
0.3 мг/мл + 5 мг/мл
0.5 %
0.25 %
2.5 мг/мл
5 мг/мл
10 мг/мл + 5 мг/мл
50 мкг/мл + 5 мг/мл
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Пакування
тюбик-крапельн. 0.3 мл
фл пласт біл напівпроз типу 6, 5 мл
фл. 2.5 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. з дозатором 10 мл
фл. з крапельн. 2.5 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з пробкою-крапельницею 3 мл
фл. з пробкою-крапельницею 5 мл
фл. п/е з крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 2.5 мл
фл.-крапельн. 3 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. п/е 5 мл
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Dr. Gerhard Mann
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Nextpharm GmbH
Pfizer Inc.
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Pharmathen
Polpharma
Rompharm Company
Rompharm Company Georgia LLC
Santen
Дарниця ФФ
Е.І.П.І.Ко.
Київський вітамінний завод
Новартіс
Новартіс Фарма
Польфарма
Ромфарм Компані
Сантен
Сентісс Фарма
Унімед Фарма
Уорлд Медицин
Фармак
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