Київ
Блокатори бета-адренорецепторів
S01E D51
Тимолол, комбінації
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E D
Блокатори бета-адренорецепторів
S01E D51
Тимолол, комбінації
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Азарга®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
406,14
грн
в 893 аптеках
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Мардозія
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від
329,59
грн
в 841 аптеці
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Бризотон®
Краплі очні флакон 5 мл №1
Фармак
від
307,37
грн
в 730 аптеках
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Ланотан® Т
Краплі очні, розчин флакон 2.5 мл №1
Фармак
від
349,13
грн
в 681 аптеці
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Дорзоптик Комбі Еко
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
330,95
грн
в 679 аптеках
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Бріоніт®
Краплі очні, розчин флакон 5 мл №1
Фармак
від
317,58
грн
в 605 аптеках
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Дорзотимол®
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
237,35
грн
в 556 аптеках
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Дуотрав®
Краплі очні флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Новартіс Фарма
від
487,77
грн
в 474 аптеках
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Дорзітім®
Краплі очні, розчин флакон поліетиленовий з крапельницею 5 мл в пачці №1
Київський вітамінний завод
від
312,00
грн
в 419 аптеках
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Тізоптан
Краплі очні флакон-крапельниця 3 мл №1
Сентісс Фарма
від
255,61
грн
в 320 аптеках
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Бімоптик Плюс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл + 5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 3 мл №1
Ромфарм Компані
від
340,37
грн
в 316 аптеках
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Брінера
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
287,19
грн
в 299 аптеках
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Акістан Дуо
Краплі очні, розчин флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від
238,92
грн
в 284 аптеках
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Косопт БК
Краплі очні, розчин флакон з дозатором 10 мл №1
Сантен
від
1005,70
грн
в 176 аптеках
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Дуопрост
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від
284,80
грн
в 64 аптеках
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Косопт
Краплі очні, розчин флакон пластиковий білий напівпрозорий типу 6, 5 мл №1
Сантен
від
368,69
грн
в 40 аптеках
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Таптіком®
Краплі очні тюбик-крапельниця 0.3 мл №30
Сантен
від
874,29
грн
в 23 аптеках
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Дорзопт Плюс
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від
290,60
грн
в 22 аптеках
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Латамед
Краплі очні флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від
369,06
грн
в 4 аптеках
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Ганфорт®
Краплі очні флакон-крапельниця 3 мл №1
Алерган
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очн., сусп.
крап. очні, р-н
Дозування
0.3 мг/мл + 5 мг/мл
10 мг/мл + 5 мг/мл
50 мкг/мл + 5 мг/мл
Пакування
тюбик-крапельн. 0.3 мл
фл пласт біл напівпроз типу 6, 5 мл
фл. 2.5 мл
фл. 5 мл
фл. з дозатором 10 мл
фл. з крапельн. 2.5 мл
фл. з пробкою-крапельницею 3 мл
фл. з пробкою-крапельницею 5 мл
фл. п/е з крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 2.5 мл
фл.-крапельн. 3 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. п/е 5 мл
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Nextpharm GmbH
Pfizer Inc.
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Pharmathen
Polpharma
Rompharm Company
Rompharm Company Georgia LLC
Santen
Київський вітамінний завод
Новартіс
Польфарма
Ромфарм Компані
Сантен
Сентісс Фарма
Уорлд Медицин
Фармак
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