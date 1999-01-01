Київ
Блокатори бета-адренорецепторів
S01E D51

Тимолол, комбінації

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E DБлокатори бета-адренорецепторів
S01E D51Тимолол, комбінації
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Азарга®
Азарга®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 406,14 грн
в 893 аптеках
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Мардозія
Мардозія
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від 329,59 грн
в 841 аптеці
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Бризотон®
Бризотон®
Краплі очні флакон 5 мл №1
Фармак
від 307,37 грн
в 730 аптеках
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Ланотан® Т
Ланотан® Т
Краплі очні, розчин флакон 2.5 мл №1
Фармак
від 349,13 грн
в 681 аптеці
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Дорзоптик Комбі Еко
Дорзоптик Комбі Еко
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 330,95 грн
в 679 аптеках
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Бріоніт®
Бріоніт®
Краплі очні, розчин флакон 5 мл №1
Фармак
від 317,58 грн
в 605 аптеках
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Дорзотимол®
Дорзотимол®
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 237,35 грн
в 556 аптеках
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Дуотрав®
Дуотрав®
Краплі очні флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Новартіс Фарма
від 487,77 грн
в 474 аптеках
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Дорзітім®
Дорзітім®
Краплі очні, розчин флакон поліетиленовий з крапельницею 5 мл в пачці №1
Київський вітамінний завод
від 312,00 грн
в 419 аптеках
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Тізоптан
Тізоптан
Краплі очні флакон-крапельниця 3 мл №1
Сентісс Фарма
від 255,61 грн
в 320 аптеках
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Бімоптик Плюс Ромфарм
Бімоптик Плюс Ромфарм
Краплі очні, розчин 0,3 мг/мл + 5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 3 мл №1
Ромфарм Компані
від 340,37 грн
в 316 аптеках
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Брінера
Брінера
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від 287,19 грн
в 299 аптеках
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Акістан Дуо
Акістан Дуо
Краплі очні, розчин флакон з крапельницею 2.5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від 238,92 грн
в 284 аптеках
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Косопт БК
Косопт БК
Краплі очні, розчин флакон з дозатором 10 мл №1
Сантен
від 1005,70 грн
в 176 аптеках
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Дуопрост
Дуопрост
Краплі очні, розчин 50 мкг/мл + 5 мг/мл флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Ромфарм Компані
від 284,80 грн
в 64 аптеках
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Косопт
Косопт
Краплі очні, розчин флакон пластиковий білий напівпрозорий типу 6, 5 мл №1
Сантен
від 368,69 грн
в 40 аптеках
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Таптіком®
Таптіком®
Краплі очні тюбик-крапельниця 0.3 мл №30
Сантен
від 874,29 грн
в 23 аптеках
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Дорзопт Плюс
Дорзопт Плюс
Краплі очні, розчин флакон-крапельниця 5 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від 290,60 грн
в 22 аптеках
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Латамед
Латамед
Краплі очні флакон-крапельниця 2.5 мл №1
Уорлд Медицин
від 369,06 грн
в 4 аптеках
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Ганфорт®
Ганфорт®
Краплі очні флакон-крапельниця 3 мл №1
Алерган
Немає в наявності
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