Київ
Блокатори бета-адренорецепторів
S01E D01

Тимолол

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E DБлокатори бета-адренорецепторів
S01E D01Тимолол
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Офтимол®
Офтимол®
Краплі очні 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 66,00 грн
в 750 аптеках
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Тимолол-Дарниця
Тимолол-Дарниця
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл в пачці №1
Дарниця ФФ
від 59,55 грн
в 587 аптеках
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Офтан® Тимолол
Офтан® Тимолол
Краплі очні 0,5 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від 83,26 грн
в 378 аптеках
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Норматин
Норматин
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Е.І.П.І.Ко.
від 86,48 грн
в 242 аптеках
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Офтимол®
Офтимол®
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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