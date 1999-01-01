Київ
Блокатори бета-адренорецепторів
S01E D01
Тимолол
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E D
Блокатори бета-адренорецепторів
S01E D01
Тимолол
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Офтимол®
Краплі очні 5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
66,00
грн
в 750 аптеках
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Тимолол-Дарниця
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл в пачці №1
Дарниця ФФ
від
59,55
грн
в 587 аптеках
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Офтан® Тимолол
Краплі очні 0,5 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від
83,26
грн
в 378 аптеках
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Норматин
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Е.І.П.І.Ко.
від
86,48
грн
в 242 аптеках
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Офтимол®
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.5 %
2.5 мг/мл
5 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
Виробник
Dr. Gerhard Mann
Дарниця ФФ
Е.І.П.І.Ко.
Новартіс
Сантен
Фармак
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