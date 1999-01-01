Київ
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B A

Кортикостероїди, прості препарати

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01BПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B AКортикостероїди, прості препарати
Сортування: По популярності
Фармадекс
Фармадекс
Краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 63,07 грн
в 819 аптеках
Знайти в аптеках
Дексаметазон ВФЗ
Дексаметазон ВФЗ
Краплі очні, суспензія 0,1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 121,13 грн
в 742 аптеках
Знайти в аптеках
Медексол
Медексол
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 82,49 грн
в 726 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизон
Гідрокортизон
Мазь очна 5 мг/г туба 3 г №1
Єльфа
від 118,91 грн
в 706 аптеках
Знайти в аптеках
Максидекс®
Максидекс®
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 104,79 грн
в 654 аптеках
Знайти в аптеках
Дексапос
Дексапос
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Урсафарм
від 140,18 грн
в 478 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизон-Пос®
Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 25 мг/г туба 2.5 г №1
від 242,62 грн
в 430 аптеках
Знайти в аптеках
Офтан® Дексаметазон
Офтан® Дексаметазон
Краплі очні 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від 111,80 грн
в 352 аптеках
Знайти в аптеках
Дексаметазон-Біофарма
Дексаметазон-Біофарма
Краплі очні 0,1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
від 30,00 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Дексаметазон-Дарниця
Дексаметазон-Дарниця
Краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарниця ФФ
від 57,05 грн
в 230 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизон-Пос®
Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 10 мг/г туба 2.5 г №1
Урсафарм
від 168,06 грн
в 192 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизон
Гідрокортизон
Мазь очна 0,5 % туба алюмінієва 3 г №1
Гледекс
від 79,10 грн
в 46 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Лотемакс®
Лотемакс®
Гель очний 5 мг/г пляшка з крапельницею 5 г №1
Bausch Health
від 260,62 грн
в 32 аптеках
Знайти в аптеках
Дексафрі®
Дексафрі®
Краплі очні, розчин 1 мг/мл контейнер однодозовий 0.4 мл у саше, у картонній коробці №20
Лаборатуар Теа
Немає в наявності
Озурдекс®
Озурдекс®
Імплантант для інтравітреального введення 700 мкг аплікатор №1
Алерган
Немає в наявності
Медексол
Медексол
Краплі очні, суспензія 1 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
Дексафрі®
Дексафрі®
Краплі очні, розчин 1 мг/мл контейнер однодозовий 0.4 мл у саше, у картонній коробці №30
Лаборатуар Теа
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране