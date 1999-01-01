Київ
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B A
Кортикостероїди, прості препарати
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01B
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B A
Кортикостероїди, прості препарати
S01B A01
Дексаметазон
S01B A02
Гідрокортизон
S01B A14
Лотепреднол
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Фармадекс
Краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
63,07
грн
в 819 аптеках
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Дексаметазон ВФЗ
Краплі очні, суспензія 0,1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
121,13
грн
в 742 аптеках
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Медексол
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
82,49
грн
в 726 аптеках
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Гідрокортизон
Мазь очна 5 мг/г туба 3 г №1
Єльфа
від
118,91
грн
в 706 аптеках
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Максидекс®
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
104,79
грн
в 654 аптеках
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Дексапос
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Урсафарм
від
140,18
грн
в 478 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 25 мг/г туба 2.5 г №1
від
242,62
грн
в 430 аптеках
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Офтан® Дексаметазон
Краплі очні 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від
111,80
грн
в 352 аптеках
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Дексаметазон-Біофарма
Краплі очні 0,1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
від
30,00
грн
в 309 аптеках
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Дексаметазон-Дарниця
Краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарниця ФФ
від
57,05
грн
в 230 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 10 мг/г туба 2.5 г №1
Урсафарм
від
168,06
грн
в 192 аптеках
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Гідрокортизон
Мазь очна 0,5 % туба алюмінієва 3 г №1
Гледекс
від
79,10
грн
в 46 аптеках інших міст
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Лотемакс®
Гель очний 5 мг/г пляшка з крапельницею 5 г №1
Bausch Health
від
260,62
грн
в 32 аптеках
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Дексафрі®
Краплі очні, розчин 1 мг/мл контейнер однодозовий 0.4 мл у саше, у картонній коробці №20
Лаборатуар Теа
Немає в наявності
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Озурдекс®
Імплантант для інтравітреального введення 700 мкг аплікатор №1
Алерган
Немає в наявності
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Медексол
Краплі очні, суспензія 1 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
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Дексафрі®
Краплі очні, розчин 1 мг/мл контейнер однодозовий 0.4 мл у саше, у картонній коробці №30
Лаборатуар Теа
Немає в наявності
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Форма випуску
гель оч.
крап. оч.
крап. очн., сусп.
крап. очні, р-н
мазь оч.
імпл. д/інтравітр. введ.
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Дозування
0.1 %
0.5 %
1 мг/мл
5 мг/г
10 мг/г
25 мг/г
700 мкг
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Пакування
аплікатор
контейнер однодоз. 0.4 мл
пляшка з крапельницею 5 г
туба 2.5 г
туба 3 г
туба алюм. 3 г
фл. 10 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. пластик. 10 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
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30
Виробник
Алерган
БАУШ ХЕЛС ООО
Гледекс
Дарниця ФФ
Лаборатуар Теа
Новартіс Фарма
Польфарма
Сантен
Уорлд Медицин
Урсафарм
ФЗ Біофарма
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
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