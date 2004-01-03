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Список виробниківББАУШ ХЕЛС УКРАЇНА ТОВ

Виробник: БАУШ ХЕЛС УКРАЇНА ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бауш Хелс Україна»
Юридична адреса: 03150, Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 58/1, офіс 9
+38 (044) 459-04-84
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Знайдено: 18 препаратів
Бетадерм® мазь, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Бетадерм® Мазь, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 528 аптеках
від 124,14 грн
Ціни в аптеках
Вазоніт таблетки ретард, вкриті оболонкою, 600 мг, № 20; Г.Л. Фарма
Вазоніт Таблетки ретард, вкриті оболонкою, 600 мг, № 20 Г.Л. Фарма
В 720 аптеках
від 290,99 грн
Ціни в аптеках
Гідрокортизон мазь очна, 5 мг/г, туба, 3 г, № 1; Єльфа
Гідрокортизон Мазь очна, 5 мг/г, туба, 3 г, № 1 Єльфа
В 610 аптеках
від 112,00 грн
Ціни в аптеках
ЗІНАЛФАТ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ І ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл; Єльфа
ЗІНАЛФАТ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ І ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл Єльфа
В 120 аптеках
від 334,13 грн
Ціни в аптеках
КЛОБАЗА ЖИРНИЙ КРЕМ 40 г; Єльфа
КЛОБАЗА ЖИРНИЙ КРЕМ 40 г Єльфа
В 550 аптеках
від 192,26 грн
Ціни в аптеках
Кловейт® крем, туба, 25 г, № 1; Єльфа
Кловейт® Крем, туба, 25 г, № 1 Єльфа
В 744 аптеках
від 147,80 грн
Ціни в аптеках
Кловейт® мазь, туба, 25 г, № 1; Єльфа
Кловейт® Мазь, туба, 25 г, № 1 Єльфа
В 896 аптеках
від 157,50 грн
Ціни в аптеках
Лоринден® A мазь, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Лоринден® A Мазь, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 742 аптеках
від 117,53 грн
Ціни в аптеках
Лоринден® C мазь, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Лоринден® C Мазь, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 825 аптеках
від 144,75 грн
Ціни в аптеках
Момедерм® мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Момедерм® Мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 196 аптеках
від 165,53 грн
Ціни в аптеках
Нейродикловіт капсули, блістер, № 30; Г.Л. Фарма
Нейродикловіт Капсули, блістер, № 30 Г.Л. Фарма
В 721 аптеці
від 130,25 грн
Ціни в аптеках
Нейромультивіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 20; Г.Л. Фарма
Нейромультивіт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 20 Г.Л. Фарма
В 131 аптеці
від 225,66 грн
Ціни в аптеках
Омнадрен® 250 розчин олійний для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 5; Єльфа
Омнадрен® 250 Розчин олійний для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 5 Єльфа
В 234 аптеках
від 1917,78 грн
Ціни в аптеках
Сонапакс® 10 мг таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Єльфа
Сонапакс® 10 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Єльфа
В 568 аптеках
від 371,09 грн
Ціни в аптеках
Сонапакс® 25 мг таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, блістер, № 60; Єльфа
Сонапакс® 25 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, блістер, № 60 Єльфа
В 473 аптеках
від 465,03 грн
Ціни в аптеках
Тіапрілан® таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Г.Л. Фарма
Тіапрілан® Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Г.Л. Фарма
В 105 аптеках
від 408,04 грн
Ціни в аптеках
Тромбо АСС 100 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 30; Бауш Хелс Компаніз Інк.
Тромбо АСС 100 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 30 Бауш Хелс Компаніз Інк.
В 66 аптеках
від 100,05 грн
Ціни в аптеках
Флуцинар® гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Флуцинар® Гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 612 аптеках
від 147,07 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
Юридична адреса: 03150, Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 58/1, офіс 9
+38 (044) 459-04-84
Знайдено: 18 препаратів
Бетадерм® мазь, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Бетадерм® Мазь, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 528 аптеках
від 124,14 грн
Ціни в аптеках
Вазоніт таблетки ретард, вкриті оболонкою, 600 мг, № 20; Г.Л. Фарма
Вазоніт Таблетки ретард, вкриті оболонкою, 600 мг, № 20 Г.Л. Фарма
В 720 аптеках
від 290,99 грн
Ціни в аптеках
Гідрокортизон мазь очна, 5 мг/г, туба, 3 г, № 1; Єльфа
Гідрокортизон Мазь очна, 5 мг/г, туба, 3 г, № 1 Єльфа
В 610 аптеках
від 112,00 грн
Ціни в аптеках
ЗІНАЛФАТ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ І ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл; Єльфа
ЗІНАЛФАТ ПОМ'ЯКШУЮЧИЙ І ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ 50 мл Єльфа
В 120 аптеках
від 334,13 грн
Ціни в аптеках
КЛОБАЗА ЖИРНИЙ КРЕМ 40 г; Єльфа
КЛОБАЗА ЖИРНИЙ КРЕМ 40 г Єльфа
В 550 аптеках
від 192,26 грн
Ціни в аптеках
Кловейт® крем, туба, 25 г, № 1; Єльфа
Кловейт® Крем, туба, 25 г, № 1 Єльфа
В 744 аптеках
від 147,80 грн
Ціни в аптеках
Кловейт® мазь, туба, 25 г, № 1; Єльфа
Кловейт® Мазь, туба, 25 г, № 1 Єльфа
В 896 аптеках
від 157,50 грн
Ціни в аптеках
Лоринден® A мазь, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Лоринден® A Мазь, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 742 аптеках
від 117,53 грн
Ціни в аптеках
Лоринден® C мазь, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Лоринден® C Мазь, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 825 аптеках
від 144,75 грн
Ціни в аптеках
Момедерм® мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Момедерм® Мазь, 1 мг/г, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 196 аптеках
від 165,53 грн
Ціни в аптеках
Нейродикловіт капсули, блістер, № 30; Г.Л. Фарма
Нейродикловіт Капсули, блістер, № 30 Г.Л. Фарма
В 721 аптеці
від 130,25 грн
Ціни в аптеках
Нейромультивіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 20; Г.Л. Фарма
Нейромультивіт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 20 Г.Л. Фарма
В 131 аптеці
від 225,66 грн
Ціни в аптеках
Омнадрен® 250 розчин олійний для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 5; Єльфа
Омнадрен® 250 Розчин олійний для ін'єкцій, ампула, 1 мл, № 5 Єльфа
В 234 аптеках
від 1917,78 грн
Ціни в аптеках
Сонапакс® 10 мг таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Єльфа
Сонапакс® 10 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Єльфа
В 568 аптеках
від 371,09 грн
Ціни в аптеках
Сонапакс® 25 мг таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, блістер, № 60; Єльфа
Сонапакс® 25 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 25 мг, блістер, № 60 Єльфа
В 473 аптеках
від 465,03 грн
Ціни в аптеках
Тіапрілан® таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Г.Л. Фарма
Тіапрілан® Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Г.Л. Фарма
В 105 аптеках
від 408,04 грн
Ціни в аптеках
Тромбо АСС 100 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 30; Бауш Хелс Компаніз Інк.
Тромбо АСС 100 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні, 100 мг, блістер, № 30 Бауш Хелс Компаніз Інк.
В 66 аптеках
від 100,05 грн
Ціни в аптеках
Флуцинар® гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Єльфа
Флуцинар® Гель, 0,25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Єльфа
В 612 аптеках
від 147,07 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції