Київ
Кортикостероїди, прості препарати
S01B A02

Гідрокортизон

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01BПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B AКортикостероїди, прості препарати
S01B A02Гідрокортизон
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Гідрокортизон
Гідрокортизон
Мазь очна 5 мг/г туба 3 г №1
Єльфа
від 118,91 грн
в 706 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 25 мг/г туба 2.5 г №1
від 242,62 грн
в 430 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 10 мг/г туба 2.5 г №1
Урсафарм
від 168,06 грн
в 192 аптеках
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Гідрокортизон
Гідрокортизон
Мазь очна 0,5 % туба алюмінієва 3 г №1
Гледекс
від 79,10 грн
в 46 аптеках інших міст
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