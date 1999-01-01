Київ
Кортикостероїди, прості препарати
S01B A02
Гідрокортизон
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01B
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B A
Кортикостероїди, прості препарати
S01B A02
Гідрокортизон
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Гідрокортизон
Мазь очна 5 мг/г туба 3 г №1
Єльфа
від
118,91
грн
в 706 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 25 мг/г туба 2.5 г №1
від
242,62
грн
в 430 аптеках
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Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 10 мг/г туба 2.5 г №1
Урсафарм
від
168,06
грн
в 192 аптеках
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Гідрокортизон
Мазь очна 0,5 % туба алюмінієва 3 г №1
Гледекс
від
79,10
грн
в 46 аптеках інших міст
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Дозування
0.5 %
5 мг/г
10 мг/г
25 мг/г
Пакування
туба 2.5 г
туба 3 г
туба алюм. 3 г
Виробник
Гледекс
Урсафарм
Фармзавод Ельфа А.Т.
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