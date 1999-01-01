Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X07

Рофлуміласт

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D XІнші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X07Рофлуміласт
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Даксас®
Даксас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
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