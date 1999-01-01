Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X07
Рофлуміласт
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D X
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X07
Рофлуміласт
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Даксас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
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