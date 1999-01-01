Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X05
Омалізумаб
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D X
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X05
Омалізумаб
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Ксолар
Порошок для розчину для ін'єкцій 150 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №1
Новартіс Фарма
від
11079,74
грн
в 4 аптеках
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