Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X05

Омалізумаб

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D XІнші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X05Омалізумаб
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Ксолар
Ксолар
Порошок для розчину для ін'єкцій 150 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №1
Новартіс Фарма
від 11079,74 грн
в 4 аптеках
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