Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X50**

Різні препарати, включаючи комбіновані засоби

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D XІнші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X50**Різні препарати, включаючи комбіновані засоби
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Атма®
Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 563,97 грн
в 491 аптеці
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Атма®
Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від 339,36 грн
в 371 аптеці
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