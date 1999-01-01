Київ
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X50**
Різні препарати, включаючи комбіновані засоби
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D X
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X50**
Різні препарати, включаючи комбіновані засоби
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Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
563,97
грн
в 491 аптеці
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Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від
339,36
грн
в 371 аптеці
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Пакування
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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