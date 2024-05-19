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Атма® краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл, №1 - Київ (19111) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 775 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
773,99
Економія: -178,92 грн
595,07 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
946,80
Економія: -351,50 грн
595,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
947,20
Економія: -351,90 грн
595,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
506,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
573,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
615,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
660,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
768,99
Економія: -173,92 грн
595,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
506,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
694,81 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
615,60
Економія: -132,22 грн
483,38 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
947,20
Економія: -351,90 грн
595,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
947,00
Економія: -351,70 грн
595,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
752,84
Економія: -187,27 грн
565,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
551,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
947,00
Економія: -351,70 грн
595,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
573,95 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
699,90
Економія: -135,93 грн
563,97 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (3)
907,50
Економія: -312,20 грн
595,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
780,56
Економія: -189,20 грн
591,36 грн